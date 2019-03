Erklärte seinen Rücktritt vom professionellen Darts-Sport: Raymond van Barneveld. Foto: Jörg Carstensen (Jörg Carstensen / dpa)

Der 51-jährige Niederländer gab seine Entscheidung nach einer 1:7-Niederlage gegen seinen Landsmann Michael van Gerwen in der Premier League in Rotterdam bekannt. „Ich habe eine Entscheidung getroffen - ich bin jetzt fertig. Ich will diese Schmerzen nicht mehr“, sagte van Barneveld dem Sender Sky Sports. Ursprünglich hatte er seine Karriere zum Jahresende ausklingen lassen wollen. „Ich bin immer noch ein stolzer Mann, aber ich bin fertig, das war's“, sagte van Barneveld.

Kurz darauf schob sein Manager Jaco van Bodegom jedoch auf der offiziellen Twitter-Seite des Sportlers eine Erklärung hinterher, wonach die Entscheidung der Dart-Legende nicht endgültig sein müsse. Hinter seinem Schützling lägen „zwei sehr harte Nächte“, weshalb er nach der Niederlage „voller Emotionen“ seinen sofortigen Rückzug verkündet habe, hieß es in dem Eintrag, der mit dem Namen des Managers gezeichnet war. „Ich habe gerade mit ihm gesprochen, und wir sind übereingekommen, dass es besser ist, ein paar Tage lang den Kopf freizubekommen und über die Zukunft nachzudenken. Ich hoffe, es haben alle Verständnis dafür.“ (dpa)