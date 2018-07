Mein Blick klebt auf der großen Leinwand links neben mir. Ich kann nicht weggucken, bin wie hypnotisiert. Zehn, neun, acht – ein gigantischer Countdown zählt langsam nach unten, meine Hände zittern. Sieben, sechs, fünf. Absolute Stille in der Halle, 127 Menschen und kein Ton; ich versuche mich an mögliche Eröffnungsvarianten zu erinnern, mein Kopf ist leer. Vier, drei, zwei, eins. Ich kann nicht denken, will nur noch, dass es los geht. Dann endlich: null. Mein Gegner aus der Türkei eröffnet, er spielt weiß und zieht den ersten Bauern nach vorn. Ich reagiere. Funktioniere. Halbwegs zumindest. Als mein Gegner mir nach einer Stunde ein Remis anbietet, ein Unentschieden also, nehme ich dankbar an. Unnötig, denke ich mit ein paar Minuten Abstand. Ich war der stärkere Spieler, hätte die Partie gewinnen können, wenn ich einen kühlen Kopf bewahrt hätte. Hab ich aber nicht.

Spätsommer 2011, ich bin gerade zwölf geworden. Die Jugendeuropameisterschaft in Bulgarien ist mein erster internationaler Wettkampf. Alles ist neu für mich, alles ist aufregend. Allein schon die Anreise: mit dem Flugzeug von Hannover nach Sofia, dann mit dem Shuttlebus nach Albena, einen Touristenort am Schwarzen Meer. Für mich ein Abenteuer. Ich bin erst einmal geflogen, war zweimal im Ausland, habe erst einmal in einem Hotel übernachtet. Am Meer war ich noch nie. Zum Glück ist mein Vater bei mir. Seine Gegenwart beruhigt mich.

"Schach ist Schach"

Ohne ihn wäre ich gar nicht hier. Als ich sechs war, hat er mir das Schachspielen beigebracht, wie viele Väter ihren Kindern Schach beibringen. Mit dem Unterschied, dass ich nicht mehr aufhören wollte. Eine Partie noch, und dann noch eine und noch eine. Irgendwas hat das Spiel in mir ausgelöst. Ich trat in die Schach-AG meiner Schule ein, wollte immer besser werden. Besser als die anderen Kinder, besser als mein Vater. Wer gut sein will im Schach, muss üben. Klar, Talent gehört auch dazu: Man muss rechnen können und ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen haben, aber vor allem muss man ständig spielen; Varianten durchprobieren, danach die Partie analysieren. Mit sieben fing ich an, Schach beim SV Werder Bremen zu spielen, später wechselte ich nach Delmenhorst. Bei Turnieren war ich in meiner Altersklasse meist einer der Besten. Jetzt ist das anders; die EM ist das nächste Level. Keiner kennt mich hier, ich bin ein Spieler von vielen.

So richtig kapiert, dass ich dabei bin, habe ich erst beim Check-in im Hotel. Irgendjemand hat mir ein gelbes Bändchen und meine Spielerkarte in die Hand gedrückt. Da stand er, mein Name, darunter die Nation, für die ich antrete: Deutschland. Auf einmal war ich extrem nervös. Konzentrier dich aufs Spiel, habe ich mir gesagt, reiß dich zusammen. Du bist zwar woanders, aber Schach ist Schach.

der Sound eines Schachturniers

Nach der ersten Runde – dem schnellen Remis gegen den Türken – wird es langsam besser. Ich finde ins Spiel und gewinne gegen einen Slowenen. Danach folgt ein Auf und Ab: Ein weiteres Unentschieden gegen einen anderen Deutschen, dann eine Niederlage gegen einen der Favoriten aus Russland, danach ein Sieg gegen einen Polen. Zehn Tage geht das Turnier, neun Spieltage, neun Partien, ein Ruhetag. Mein längstes Spiel dauert fünfeinhalb Stunden. Im Profischach ist das gar nichts, aber für mich ist es die längste Partie meines Lebens. Mir raucht der Kopf.

Schachpartien sind stille Kämpfe. Es gibt kein Publikum; vor den Wettkämpfen müssen alle Begleitpersonen die Halle verlassen. Das gehört zur Anti-Schummel-Politik: Theoretisch könnte man ja einen Komplizen unter den Zuschauern haben, der über sein Handy die besten Züge raussucht und unauffällig Zeichen gibt. So gibt es nur die Gegner, die einander gegenüber sitzen, zwischen ihnen das Brett, die Figuren, die Schachuhr. Geredet wird nicht, höchstens, um ein Remis zu vereinbaren oder um aufzugeben. Wer seinen Zug gemacht hat, drückt auf den Knopf der Uhr. Drei Minuten Bedenkzeit braucht ein Spieler im Schnitt. Stille, Klicken, Stille, Klicken – das ist der Sound eines Schachturniers.

Am Ende des Wettkampfs lande ich auf Platz 41 von 127 in der Altersstufe U 12. Oberes Drittel, ich bin zufrieden. Nur bei der Siegerehrung, als ich die Platzierten auf der Bühne sehe, merke ich, dass sowas wie Enttäuschung in mir hochkriecht. Und da ist noch etwas anderes: der Wille, dazuzugehören. Da will ich auch hin, denke ich. Ganz nach oben.



Aufgezeichnet von Katharina Frohne.

Zur Person

Dmitrij Kollars

ist 18 Jahre alt und gilt als eines der größten deutschen Schachtalente. Mit 16 brach er das Gymnasium ab, um Profischachspieler zu werden. Von Preisgeldern und Nebeneinnahmen durch Schachtraining und Texte für Schachmagazine kann er gut leben. Seit 2017 trägt der Bremer den Großmeister-Titel – eine Art Ritterschlag im Schachsport. Die Bezeichnung „Schachgenie“ mag er nicht. Erfolg zu haben, sei vor allem harte Arbeit.