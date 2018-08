Neunter Wettkampftag

Das bringt der Tag bei den European Championships

Am neunten Wettkampftag der European Championships ruhen in Glasgow die deutschen Hoffnungen auf Wasserspringer Patrick Hausding. Der Berliner will vom Drei-Meter-Brett seine erste Medaille in Glasgow holen.