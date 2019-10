Deutsche Hoffnung beim Start der alpinen Skisaison in Sölden: Viktoria Rebensburg. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa (Karl-Josef Hildenbrand / dpa)

Sölden (dpa) - Mit dem Riesenslalom-Weltcup in Sölden beginnt der Winter für die Skirennfahrer. Den Auftakt machen die Damen am Samstag.

SKI ALPIN

Weltcup, Sölden/Österreich

Riesenslalom, Damen

1. Durchgang 10.00 Uhr (Eurosport und DAZN)

2. Durchgang 13.00 Uhr (ARD, Eurosport und DAZN)

Viktoria Rebensburg, Lena Dürr und Marlene Schmotz - mit drei Damen startet der Deutsche Skiverband in den Alpin-Winter 2019/2020. Die größten Hoffnungen auf eine Spitzenplatzierung oder gar einen Podestplatz zum Auftakt ruhen dabei naturgemäß auf Rebensburg, die in Sölden bereits zwei ihrer bislang 14 Siege im Riesenslalom eingefahren hat. Gewinnt die 30-Jährige am Samstag zum dritten Mal auf dem Rettenbachgletscher, stellt sie den Rekord der Slowenin Tina Maze ein. Viel Gutes hört man auch über die 25 Jahre alte Schmotz, die unbekümmert und ohne Druck an den Start gehen kann.