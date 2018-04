In Baku hat's gefunkt: Die Volleyball-Nationalspieler Maren und Christian Fromm sind seit Juni 2017 verheiratet – und meistern seither den Spagat zwischen Profikarriere und Ehe. Wohin es das Paar in der kommenden Saison ziehen wird, ist noch offen. Italien und Polen sind mögliche Ziele. (Frank Koch)

Bremen. Fruchtsaftschorle, ja, die soll es schon sein. Aber jetzt darf beim Mittagessen auch mal ein Steak oder ein Burger auf den Teller. Denn Maren und Christian Fromm, Volleyballprofis und Nationalspieler, haben ihre Punktspielsaison beendet und machen ein wenig Urlaub. Am vergangenen Wochenende stand dabei für das Ehepaar auch ein Besuch in Marens Geburtsstadt Wilhelmshaven auf dem Programm, Anlass war die Hochzeit ihrer Schwester. Im Juni 2017 haben Maren (geborene Brinker) und Christian Fromm ebenfalls in Wilhelmshaven geheiratet. Und seither versucht sich das Volleyballer-Paar im Spagat zwischen Profisport und Ehe.

Zusammengekommen sind die Nationalspieler bei den European Games in Baku 2015. Man habe sich zwar schon gekannt, „doch erst in Baku hat’s gefunkt, da hatten wir genug Freizeit und auch Interesse“, sagt Christian Fromm und lächelt. Seither habe man das mit den Distanzen zwischen ihren Klubs immer ganz gut lösen können. „Wir versuchen schon, uns ein-, zweimal pro Woche zu sehen, weil es uns guttut“, sagt Christian Fromm. Eine Fernbeziehung mit mehrmonatigen Trennungsphasen kann er sich nicht vorstellen. Auch deshalb hatte sich das Ehepaar im vergangenen Sommer darauf verständigt, mal gemeinsam in die Türkei zu gehen. Christian unterschrieb für eine Saison beim Champions-League-Teilnehmer Arkas Izmir, Maren heuerte für eine Spielzeit bei Canakkale Belediyespor an.

„Zwei schöne Städte“, sagt Maren Fromm. Allerdings auch zwei Städte, die rund 320 Kilometer auseinander liegen. Zu weit entfernt also, um eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Zu weit entfernt allerdings auch, um sich regelmäßig zu sehen. „Von Izmir aus hört die Autobahn nach gut 30 Kilometern auf“, schildert Maren Fromm. Der restliche Weg führt über Landstraßen, auf denen nur Tempo 90 erlaubt ist. Vier Stunden Fahrt musste das Paar einplanen, pro Strecke.

Hinzu kam, dass die Saison für Maren Fromm desaströs verlief und ihr Klub am Ende sogar aus der Ersten Liga abgestiegen ist. „Sportlich war das für mich eine katastrophale Erfahrung. So etwas habe ich vorher in 13 Jahren Profisport nicht mitgemacht“, sagt Maren Fromm. Sie erzählt von schlechten Rahmenbedingungen und mangelnder Organisation. Von einer aufgrund ausgebliebener Erfolge angespannten Atmosphäre, von vielen Gesprächen mit dem Management und kurzfristig angesetztem Straftraining. „Ich habe häufig erst am Abend vorher erfahren, wie am nächsten Tag trainiert wird. Da war es für uns beide dann oft schwierig zu planen, wann wir uns mal sehen können.“

Auch Christian Fromm ist froh darüber, dass die Saison in der Türkei vorbei ist – nicht nur wegen der räumlichen Trennung. Sportlich sei die Zeit für ihn sehr ernüchternd gewesen, sagt der 27-Jährige und moniert unter anderem die Einstellung seiner Teamkameraden zum Profisport. Einigen Mitspielern habe es gereicht, wenn deren Frauen hinterher die Leistung gelobt, die Spielstatistiken aber etwas ganz anderes ausgesagt hätten. „Und man darf dabei nicht vergessen, dass die Spieler in der Türkei deutlich besser bezahlt werden als etwa in Deutschland.“ Zudem machte Christian Fromm die unschöne Erfahrung, dass Sponsoren des Klubs auch mal Einfluss auf die Aufstellung nahmen und er selbst plötzlich auf der Ersatzbank saß.

Christian Fromm biss sich aber durch und kämpfte sich zu den Meisterschafts-Playoffs wieder in die Stammsechs zurück. Am Ende wurde Izmir Vizemeister, doch auch für den gebürtigen Berliner steht fest, „dass ich nicht wieder in die Türkei gehen werde“. Mit der politischen Lage oder den Unruhen im Land habe diese grundsätzliche Entscheidung nichts zu tun, betonen beide. „Davon kriegt man nicht wirklich etwas mit“, sagt Maren Fromm und ergänzt: „Einige Dinge haben uns zwar nicht gefallen, aber wir mussten uns zumindest keine Sorgen machen.“

Das Ehepaar Fromm hat das Kapitel Türkei also als schlechte Erfahrung abgehakt. Jetzt gilt es, die Zukunft zu planen und sich nach einem neuen Klub umzuschauen. In Italien oder Polen wolle er sein Glück versuchen, sagt Christian Fromm. „Dort wird Volleyball anders gelebt.“ Wichtig sei es aber auch, betont der Vize-Europameister von 2017, „dass wir beide wieder näher zusammen kommen als letztes Jahr“. Und dabei könnte es sogar gut sein, dass Maren Fromm künftig komplett an der Seite ihres Mannes ist, denn die 290-fache Nationalspielerin denkt tatsächlich darüber nach, ihre Laufbahn zu beenden.

„Das kann in einem Monat zwar schon wieder ganz anders aussehen, doch nach der negativen Erfahrung in der Türkei habe ich im Moment gar keine Lust mehr“, sagt Maren Fromm. Im Sommer wolle sie mal gucken, ob es sie überhaupt noch reizt, ihre Karriere fortzusetzen – oder ob womöglich auch der Moment gekommen sei, an ein Leben ohne Volleyball zu denken. „Die Idee ist ja schon, dass wir mal eine Familie gründen wollen“, sagt die 31-Jährige. Dabei wäre es dann auch gut denkbar, mit Mann und Kind ins Ausland zu ziehen. „Zumindest für die ersten sechs Jahre“, sagt Maren Fromm. „Und wenn Christian dann die Möglichkeit hat, wäre es auch kein Problem, mal gemeinsam nach China oder Korea zu gehen.“

Aktuell ist die Familienplanung aber noch nicht das dominierende Thema, noch denkt Maren Fromm an Volleyball. Denn schon am nächsten Montag nimmt die Außenangreiferin mit der Nationalmannschaft die Vorbereitung auf die Mitte Mai beginnende Nations League auf. Und auch den 25. August hat Maren Fromm in ihrem Terminkalender vermerkt. Dann nämlich bestreitet die Frauen-Nationalmannschaft im Vorfeld der Ende September in Japan anstehenden Weltmeisterschaft in der Bremer ÖVB-Arena ein Länderspiel gegen die Niederlande (Beginn 19 Uhr). Die 300er-Länderspielmarke will Maren Fromm in diesem Jahr auf jeden Fall knacken. „Damit wird die Latte dann für mich noch höher“, sagt Christian Fromm, der bisher 129 Einsätze für den DVV zu Buche stehen hat. „Ich würde ja gerne mal an Maren vorbeiziehen, aber das ist noch ein weiter Weg.“

Seit Wochenbeginn weilt das Ehepaar Fromm nun wieder in der gemeinsamen Wohnung in Berlin und genießt noch ein paar Tage die Zweisamkeit. „Hier ist unser Basislager“, sagt Maren Fromm. Wenn sie dann am Montag zum Nationalmannschaftslehrgang reist, kommt ihr Ehemann mit. Christian Fromm will "nicht an der Couch festwachsen“. Er will Krafttraining machen, ein paar Bälle schlagen. Und in der Nähe seiner Frau sein, bevor auch er dann am 7. Mai zur Nationalmannschaft muss.