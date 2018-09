Ein Workshop kann durchaus auch sehr spaßig sein: Frank Lienhard während des praktischen Teils in der Halle des Weserstadions. (Frank Koch)

Sportarten gibt es eine ganze Menge. Es sind so viele, dass sich nicht einmal eine genaue Zahl ermitteln lässt. Sie ist aber bestimmt dreistellig. Und vom Mannschaftssport Fußball bis zum Gummistiefel-Weitwurf, einer offenkundigen Einzeldisziplin, geht es in erster Linie um eines: Sie alle leben von der Bewegung. Wie sie entsteht, lässt sich relativ leicht beschreiben, etwa am Beispiel eines Sprinters: Der Startschuss erklingt, und der Sprinter läuft los. Er nutzt also in erster Linie die Beine, um seinen Sport auszuüben. So einfach, so gut – und doch so falsch.

„Das wurde bislang nicht bedacht“, sagt Lars Lienhard, „es geht nichts ohne das Gehirn.“ Na klar, denkt man: Natürlich muss das Gehirn den Befehl geben, der Sprinter also denken: Der Startschuss ist gefallen, ich laufe dann mal los. Aber das meint der Sportwissenschaftler aus St. Augustin bei Bonn nicht. Ihm geht es noch um etwas ganz anderes. „Wir denken bei Bewegung immer nur an die ausführenden Organe, aber das Gehirn liefert die Software im Hintergrund“, sagt der 47-Jährige.

Die Nutzung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse im Rahmen eines Neuro-Athletik-Trainings ist noch sehr jung. „Wir können erst seit rund 15 Jahren präzise ins Gehirn schauen“, sagt Lars Lienhard. Aber gefragt ist diese Herangehensweise mittlerweile schon sehr. Das wurde auch deutlich am Sonnabend, als Lienhard vor rund 30 Kaderathleten des Bremer Leichtathletik-Verbandes und deren Trainern einen vierstündigen Workshop gab. „Ich habe schon viel von dieser Methode gehört und baue sie auch ins Training ein, aber Lars Lienhard live zu erleben, ist noch einmal etwas ganz anderes“, meinte Andrei Fabrizius. Und weil nicht nur der Sprint- und Sprungtrainer vom Gastgeber SV Werder gespannt den Ausführungen des Experten folgte, war es ungewöhnlich still in der Leichtathletik-Halle des Weserstadions.

Konzentriert beobachteten die jungen Athleten Lars Lienhard bei seinen Ausführungen; wurde es praktisch, zückte der Nachwuchs das Smartphone und filmte die Übungen mit. Es ist eben alles ziemlich kompliziert. Denn es geht ja nicht nur darum, dass der Befehl zu einer Bewegung bewusst oder unbewusst vom Gehirn kommen muss. Die Neuro-Athletik weiß um die Bedeutung, die die Denkfabrik eines Menschen für die Qualität dieser Bewegung besitzt. Sie setzt dabei schon vor der Bewegung an. Das Gehirn steuert eine Bewegung nämlich immer in Abhängigkeit von der aktuellen Situation.

Lars Lienhard sagt, das Gehirn müsse sich dabei „sicher fühlen“. Eine unvorhersehbare Situation ist nichts für ein Gehirn, dessen eigentliche Bestimmung seit Jahrtausenden darin liegt, das Überleben seines Trägers zu sichern. „Ich kann einen Muskel durch Training sehr stark machen, ohne dass das Gehirn diese Kraft auch in einer Bewegung nutzen kann“, sagt der 47-Jährige. Entscheidend für eine optimale Bewegung ist demnach nicht nur ein funktionierender Körper. Es geht um ein funktionierendes System, das Zusammenwirken von Software (Gehirn) und Hardware (Körper). „Und das ist eine Frage der Informationsverwertung“, sagt Lars Lienhard.

Der Wissenschaftler kennt drei „bewegungssteuernde Elemente“. An erster Stelle stehen die Augen, die so viel mehr vollbringen als nur das Sehen. Sie liefern auch Daten von der Umgebung, nehmen periphere Bewegungen wahr und setzen den Körper in eine Beziehung zu seiner Umwelt – bilden so also ein komplexes visuelles System. Dann folgt das Gleichgewichtssystem, als zentrale Einheit für die Navigation und Orientierung des Menschen. Schließlich geben während der Bewegung natürlich auch die Gelenke selbst Informationen über den Status Quo. Der entscheidende Punkt: Ist etwas gestört in der Wahrnehmung durch die „bewegungssteuernden Systeme“, dann kann auch die Bewegung nicht optimal ausgeführt werden.

Lars Lienhard erklärt das am Beispiel von Kugelstoßer David Storl, Weltmeister von 2011. Sein „System“ hatte beim Angleiten, der letzten Beinbewegung vor dem eigentlichen Stoß, regelmäßig nur die Information eines Auge genutzt. „Der Athlet merkt so etwas gar nicht“, sagt Lienhard. Der Sportwissenschaftler bekam es allerdings heraus und konnte durch die Korrektur des visuellen Systems auch die Leistung des Kugelstoßers verbessern.

„Man arbeitet seit Jahren an dem gleichen Problem, und nichts wird besser – bis man merkt, dass der Reiz gar nicht ankommt“, sagt Andrei Fabrizius. Er sieht in der Neuro-Athletik ein bereicherndes Element, eine „andere Sichtweise, die funktioniert“. Damit seine Arbeit erfolgreich ist, geht Lars Lienhard eigentlich immer gleich vor. Der klassische Weg beginnt mit einem „neuronalen Profil“, das über Defizite des visuellen und des Gleichgewichts-Systems Aufschluss gibt. „Dann werden diese Defizite ausgeräumt, durch ein entsprechendes Training, und bei Bedarf noch Sportart spezifisch umgesetzt“, erläutert Lienhard.

Noch können sich allerdings nicht alle mit seinem Ansatz anfreunden. Kritik komme oft von „mechanisch orientierten Krafttrainern“, bestätigt der Wissenschaftler lachend. Für Lars Lienhard steht indes auch fest, dass der Neuro-Athletik die Zukunft gehört. „Die Athleten sagen: Krass, jetzt geht's ja viel besser.“ Dabei bestehen allerdings noch deutliche Unterschiede zwischen den Individualsportlern wie den Bremer Leichtathleten und den Mannschaftssportlern. „Die Individualisten sind gewohnt, ins Detail zu gehen, während etwa Fußballer so viel können müssen, dass sie zu wenig Elemente richtig lernen“, sagt Lienhard.

Aber die Zeit ist auf Lienhards Seite. In den vergangenen Jahren war der Neuro-Athletiktrainer bereits immer mal wieder in Bremen, um mit einigen Werder-Profis zu arbeiten. Und 2014, da hatte er die Deutsche Fußball-Nationalmannschaft sogar bei der Weltmeisterschaft in Brasilien unterstützt – und damit irgendwie ja auch einen Anteil am Titelgewinn gehabt. Zuletzt, beim vorzeitigen Aus in Russland, verzichtete der DFB allerdings auf die Dienste von Lars Lienhard. Warum eigentlich? „Wenn ich das wüsste.“