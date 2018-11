Dennis Bittner (r.) ist der Teamorganisator beim Frauenfußball des ATS Buntentor. Er verstand sich nicht nur auf dem Trainingsplatz blendend mit Yussif Basigi. (Karten Klama)

Die Stimmung ist gut im kleinen Vereinsheim des ATS Buntentor. Es wird gelacht am Tisch neben der Theke, man hat sich viel zu erzählen und jeder trägt bei zur entspannten Atmosphäre. Doch es schwingt auch ein bisschen Wehmut mit an diesem Abend. Dennis Bittner wird ja auch zukünftig an den Erfolgen der Buntentorer Fußballerinnen arbeiten, sein Trainerkollege Marc Schönthal und Mittelfeldspielerin Carolin Arndt auch. Aber Yussif Basigi kehrt erst einmal zurück in die Heimat nach Ghana. Seine achtwöchige Stippvisite in Bremen ist nun Vergangenheit. Er wird fehlen.

„Wir freuen uns jetzt schon auf seine Rückkehr“, sagt Marc Schönthal. Hinter der Mannschaft und Yussif Basigi liegt ein interessantes Experiment. Vor einigen Wochen hatte Neustadts Nachwuchstrainer Mohammed Kadiri – seine Kinder sind beim ATS aktiv – einfach mal nachgefragt bei Dennis Bittner: Er stehe in stetigen Kontakt zu seinem Landsmann Basigi, ob der U 20-Nationaltrainer aus Ghana nicht mal ein paar Wochen mitmachen könne? Natürlich konnte er. Schließlich versprachen sie sich beim ATS doch ein paar ganz neue Impulse vom international erfahrenen Übungsleiter.

Und Basigi wollte auch seinen Horizont erweitern. „Sogar der Sportminister war beeindruckt von meiner Reise, Deutschland ist eben eines der besten Länder im Frauenfußball“, sagt der 48-Jährige – so etwas nennt man wohl eine Win-win-Situation. Tatsächlich sprudelt es nur so heraus aus den Beteiligten. Die Frage, wer mehr profitierte von der Zusammenarbeit, stellt sich nicht – es war für jeden etwas dabei. „Eine sehr aufregende Zeit“, sagt Dennis Bittner, und Carolin Arndt nimmt „viele neue Übungen und Spielformen“ mit in die kommenden Monate. Die Kickerin war deshalb auch ziemlich beeindruckt, wie „abwechslungsreich“ das Training unter der Beteiligung von Yussif Basigi verlief. Der wiederum lobt die große Auffassungsgabe der Bremerinnen: „Ich habe eine Übung nur einmal gezeigt, und beim zweiten Mal haben sie das bereits gemacht.“

Das veranlasst Marc Schönthal zu einer kleinen Spitze. „Unsere Spielerinnen waren schon deshalb konzentriert, weil sie so genau zuhören mussten“, sagt der Cotrainer lachend. Ja, die Verständigung war schon ein kleines Problem. Natürlich sprechen sie alle beim ATS mehr oder weniger gut englisch. Aber der Austausch über die Feinheiten des Trainingsbetriebs verlief manchmal schon auf eine etwas andere Art. „Wir haben das dann einfach umschrieben“, sagt Dennis Bittner. Und Marc Schönthal halfen im täglichen Leben sogar „Hände und Füße“, hatte er den Ghanaer doch schon bald bei sich zuhause aufgenommen. „Ich habe es sehr genossen“, sagt Basigi.

Er nimmt zwei ganz wesentliche Aspekte der Trainerarbeit mit aus seiner Zeit in Bremen. Zum einen ist da die Organisation der Arbeit eines Trainers. „Jeder hat seine Philosophie, technisch und taktisch, doch es geht am Ende immer darum, seine Arbeit gut zu planen“, betont Basigi. Da die Planung aber eine gewisse Zuverlässigkeit voraussetzt, hat er es in der Heimat nicht gerade leicht. „In Ghana wird die Zeit nicht immer so respektiert“, sagt der U 20-Nationaltrainer, der zwischen 2012 und 2016 auch für die Frauenauswahl Ghanas verantwortlich war. Selbst die Nationalspielerinnen würden es nicht immer ganz genau nehmen. Im Gegensatz zu den Spielerinnen des ATS Buntentor, die ihre Trainer sogar rechtzeitig über Verspätungen oder Absagen informieren würden. „Die Organisation und auch die entsprechenden Absprachen zwischen den Trainern sind sehr wichtig“, sagt Basigi.

Von großer Bedeutung ist für den Coach auch ein intaktes Verhältnis zwischen den Mannschaftsverantwortlichen und ihren Kickerinnen. So wie in Buntentor. „Hier besteht eine enge Verbindung zwischen ihnen“, sagt Basigi – und sieht sich bestätigt. Als junger Trainer habe er noch nicht gewusst, wie wichtig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit ist. Mittlerweile kennt er seine Spielerinnen viel besser und weiß auch ihre Gemütslagen einzuordnen: „Anders ist das gerade im Frauenfußball nicht möglich.“ Yussif Basigi wirkt sehr überzeugend, wenn er über seine Profession spricht. Beim ATS hatte er sich dagegen zunächst einmal zurückgehalten. „Er wollte sich nie in den Vordergrund spielen“, sagt Marc Schönthal. Man habe den Gast fast schon zwingen müssen, mal eine Trainingseinheit zu leiten. Als Basigi dann aber das Kommando hatte, gab es für die Trainer ziemlich neue Eindrücke. „Es war einfach sehr interessant, wie er das Spiel sieht, da gab es einen ganz anderen Feinschliff“, bestätigt Dennis Bittner.

Und weil das alles so gut geklappt hat, setzt man in Buntentor auch in Zukunft auf die Unterstützung des Afrikaners. „Unser Ziel ist, dass Yussif im Mai wieder nach Bremen kommt“, sagt der ATS-Coach. Zu der Zeit beginnt nämlich die Aufstiegsrelegation zur Regionalliga. Daran wird der ATS Buntentor teilnehmen, das steht bereits fest angesichts seiner souveränen Tabellenführung in der Verbandsliga. Damit die Rückkehr in die dritthöchste Spielklasse gelingt, soll Yussif Basigi dem ATS zur Seite stehen. „Natürlich haben wir einen eigenen Plan, aber es ist umso besser, wenn wir noch einen so erfahrenen Mann dabei haben“, sagt Dennis Bittner.

Er wird den Kollegen in den kommenden Monaten bereits mit den Videos der Gegner aus Hamburg und Schleswig-Holstein versorgen – und auf ein Feedback aus Ghana hoffen. Er dürfte es erhalten, und es sieht auch ganz so aus, als ob Yussif Basigi tatsächlich schon bald wieder in Bremen sein wird. „Ich kehre am Wochenende nach Ghana zurück und plane ab Montag meine Rückkehr.“