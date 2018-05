Der Brinkumer SV will sie, der FC Oberneuland will sie, nur einer kann sie bekommen: die Meisterschale der Bremen-Liga. (Frank Koch)

Die Zeit der Spekulationen, sie ist nun bald vorbei: An diesem Sonnabend, kurz vor 17 Uhr, wird feststehen, welches Team den Titel in der Bremen-Liga gewonnen hat. Der Spitzenreiter Brinkumer SV oder aber sein Verfolger FC Oberneuland. Dessen Trainer Kristian Arambasic weiß, dass er dieser Tage noch eine ganze Menge zu tun hat, um seine Fußballer auf das Saisonfinale einzuschwören. Er sagt aber auch: „Ich bin froh, wenn es vorbei ist.“

Es liegen eben ziemlich anstrengende Monate hinter den Beteiligten. Die Entscheidung über den Titel und die Vizemeisterschaft ist nun natürlich von mehreren Faktoren abhängig. Im Fernduell der Brinkumer (68 Punkte/+ 86 Tore) und der Oberneulander (67/+ 65) wird es ganz sicher darauf ankommen, wie sie mit dem Druck im Saisonfinale umgehen – aber vermutlich auch darauf, was ihre Gegner zu leisten imstande sind.

Während der Verfolger aus Oberneuland vor einer vermeintlich leichten Aufgabe in Habenhausen steht, bekommt es Brinkum in seinem Heimspiel mit dem Bremer SV zu tun. Also jener Mannschaft, die zuletzt eine 1:6-Niederlage gegen den BSC Hastedt kassierte und trotz des dritten Tabellenplatzes ziemlich weit entfernt ist von der Form eines Spitzenteams. „Ich hoffe, dass sie sich motivieren können, aber so richtig glaubt man nicht dran“, sagt Arambasic. Necati Uluisik sagt, sein Team werde „Vollgas“ geben, denn der BSV wolle sich nichts vorwerfen lassen. Er räumt allerdings ein: „Die Personalsituation ist kritisch.“

Dazu muss man wissen, dass Uluisik bis zum vergangenen Sonnabend lediglich Co-Trainer und Spieler des BSV war. Erst dann folgte seine Beförderung, da Cengiz Cakir nach der Pleite massive Kritik an der Sportlichen Leitung des Vereins geübt hatte und gehen musste (wir berichteten). Danach stand dann auch fest, dass weder Cakirs Sohn Simon, noch Onur Uzun (beide wechseln im Sommer zum FCO) noch einmal für den Bremer SV antreten werden. Zudem verabschiedete sich zu Wochenbeginn auch Stürmer Elson Pllumbi, da es ihn in eine andere Stadt zieht. Die beiden rotgesperrten Quendrim Krasniqi und Emiljano Lundraxhiu stehen schließlich auch nicht zur Verfügung, und hinter einigen angeschlagenen Spielern (so auch hinter Uluisik selbst) steht noch ein Fragezeichen.

Brinkum hat es selbst in der Hand

„Aber vielleicht ist dieses Spiel einfach noch mal ein Highlight für die Jungs“, sagt der BSV-Coach. Schließlich ließe sich in einer solch entscheidenden Partie noch einmal richtig gut auf sich aufmerksam machen. Das mag stimmen. Trotzdem scheint Necati Uluisik zu wissen, dass sein Team selbst mit einer starken Leistung keine allzu große Chance auf einen Sieg in Brinkum besitzt. „Unter normalen Umständen gewinnen beide ihr Spiel“, bestätigt Kristian Arambasic. Und wenn beide Mannschaften gewinnen, dann würde der Titel an Brinkum gehen. „Das wäre brutal für uns“, findet der Trainer des FC Oberneuland. Er fügt aber hinzu: „Würden wir Meister werden, dann wäre es brutal für Brinkum. Letztlich haben ja beide Teams eine überragende Saison gespielt.“

Das sieht Jörg Bender genauso, Brinkums Co-Trainer und Abteilungsleiter. „Wir fühlen uns ganz wohl in dieser Situation.“ In der Hinrunde, als der Brinkumer SV ordentlich, aber keineswegs überragend auftrat, habe nach dem Pokal-K.o. noch eine gewisse Enttäuschung geherrscht. „Doch die Mannschaften von oben haben uns die Möglichkeit gelassen“, sagt Bender. Weil die anderen Spitzenteams immer mal wieder schwächelten, setzten sich die Brinkumer mit einer bärenstarken Rückrunde an die Spitze der Liga – und die gilt es nun zu verteidigen. Dabei macht sich Jörg Bender gar nicht so viele Gedanken über den Gegner: „Unsere Stärke in den letzten Monaten war, dass wir uns auf uns besonnen haben.“

Und dabei stellte der Tabellenführer zuletzt unter Beweis, dass er auch unter großer Anspannung erfolgreich sein kann. Schließlich verteidigte er die Spitze beim 3:2 gegen die LTS Bremerhaven nur dank eines Treffers in der Nachspielzeit. „Glück gehört dazu – aber wir haben in dieser Situation auch gezeigt, dass wir mit dem Druck umgehen können“, sagt Bender. Allerdings verbindet er mit dem jüngsten Sieg auch eine Hiobsbotschaft: Esin Demirkapi, jener Spieler, der für den späten Treffer sorgte, zog sich am Montag einen Kreuzbandriss zu. Der Innenverteidiger wird fehlen. „Die Mannschaft will das Ding nun auch für ihn holen“, sagt Bender.

Derweil weiß Arambasic, um was es für seinen FCO in erster Linie geht: einen Erfolg beim nun seit drei Spielen sieglosen Tabellenelften Habenhausen. „Alles andere können wir eh nicht beeinflussen“, sagt der Trainer. Es wäre ja auch zu blöd, würde der Konkurrent straucheln und der FCO seine Partie selbst nicht gewinnen. Auf eine solche Episode können sie in Oberneuland gut verzichten. „Die Saison war ja sowieso schon eine Achterbahnfahrt“, findet Arambasic.

Zur Sache

An der Spitze und im Tabellenkeller der Bremen-Liga liefern sich die Teams interessante Fernduelle um Meisterschaft und Klassenerhalt. Aber auch in der Mitte ist es vor dem letzten Spieltag noch richtig spannend. Schließlich werden in dieser Saison zum zweiten Mal in Folge die Startplätze beim Hallenturnier im Dezember über die Abschlusstabelle vergeben. Qualifiziert sind die ersten acht Mannschaften. Während der Brinkumer SV, FCO, Bremer SV, BSC Hastedt, Blumenthaler SV, die SG Aumund-Vegesack und der TuS Schwachhausen ihre Teilnahme bereits sicher haben, wird der achte Starter noch gesucht.

Es treten an: der SV Werder III (40 Punkte/+ 12 Tore) und die LTS Bremerhaven (40/+ 3). Die Bremer müssen den achten Tabellenplatz nun gegen den Fünften Blumenthaler SV verteidigen. „Wir wollen unbedingt in die Halle“, sagt Werder-Trainer Andreas Ernst. Er muss das betonen, weil sein Team zuletzt enttäuschte und mit 2:3 gegen den Abstiegskandidaten VfL 07 verlor. Ernst war ziemlich sauer und setzte ein Straftraining an. Die LTS stellte beim späten 2:3 gegen Brinkum dagegen ihre gute Verfassung unter Beweis. Sie tritt gegen die BTS Neustadt (14.) deshalb als Favorit an.

Weitere Informationen

Einen Liveticker zur Entscheidung in der Bremen-Liga finden Sie am Sonnabend ab 15 Uhr unter www.sportbuzzer.de/bremen