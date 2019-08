Experte in Sachen E-Football: Konni Winkler kommentiert für Sport1. (Sport1)

Herr Winkler, an diesem Wochenende wird in London das Fifa eWorld Cup Grand Final 2019 gespielt. Geht es eigentlich noch komplizierter mit dem Namen?

Konni Winkler (lacht): Stimmt, einfach ist der Name nicht. Aber es gibt den Fifa World Cup, also die eigentliche Fußball-WM, und analog dazu jetzt den e-World Cup. Und Grand Final, weil es eine Turnierserie ist, die jetzt in London endet. Das ist ein bisschen wie im Tennis, da gibt es am Ende der Saison ja auch ein Grand Final, eine WM, bei der die Besten der Weltrangliste teilnehmen.

Wie bereiten Sie sich als Kommentator der Spiele auf die WM vor?

Ich habe in diesem Jahr schon ein paar Wettbewerbe für Sport1 kommentiert, da kennt man viele Spieler. Man weiß, wie sie spielen, ich kenne die Rivalitäten der Spieler. Das ist auch immer spannend, nicht nur das zu kommentieren, was gerade auf dem Bildschirm passiert, sondern auch das Drumherum. Da gibt es viele Dinge, die man lernt, wenn man in der Szene arbeitet. Das ist wie im richtigen Fußball.

Die Kommentatoren beim richtigen Fußball glänzen oft mit vielen Statistiken. Gibt es das beim E-Football auch?

Leider nein, das muss man sich als Kommentator selbst erarbeiten. Ich checke die Social-Media-Kanäle der Spieler und schaue mir ältere Spiele an. Dann kann ich auch sehen, mit welchem Team sie womöglich antreten.

Die Spieler können sich ja ihre eigene Mannschaft zusammenstellen, oder?

Genau, es wird mit einem System gespielt, bei dem sich jeder seine Spieler aussuchen kann.

Dann kann es also sein, dass Ronaldo gegen Ronaldo spielt?

Absolut, das kommt regelmäßig vor. Es gibt eigentlich keinen Spieler, der nicht Cristiano Ronaldo in seine Mannschaft stellt. Das Problem ist, dass die Spielstärke oft gleich ist, weil die Mannschaften nahezu identisch sind. Dann kommt es aber auf taktische und strategische Dinge an, mit der die Spieler an der Konsole agieren. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Einstellungen, zum Beispiel die, dass der Verteidiger bei Standards mit nach vorne geht. Da kann man sehr viel verändern, auch wenn auf beiden Seiten die gleichen Spieler in den Mannschaften stehen.

Und das kommentieren Sie als Experte wie ein richtiges Fußballspiel?

Nicht ganz, eine Partie dauert nur zweimal sechs Minuten, es gibt also wenig Leerlauf. Das heißt, dass wir mehr reden müssen, das ist mehr wie eine Radio-Reportage. Du hast wenig Zeit, mal eine Pause beim Kommentieren zu machen, weil immer etwas passiert, die Spiele sind insgesamt nicht so taktisch geprägt wie richtige Fußballspiele. Aber gewisse Tricks haben bei Fifa gewisse Namen, die muss ich dann auch mal nennen. Und in der Analyse eines Tores kann ich auch erklären, wie man das hätte verhindern können. Oder ich erkläre, was man mit dem Controller anders hätte machen können.

Wer schaut sich das bei Sport1 an?

Ein eher jüngeres Publikum, die Spieler sind ja auch jünger. Die Zuschauer sind in der überwiegenden Zahl männlich und haben natürlich alle eine große Affinität zum Fußball.

Haben Sie auch Quoten-Druck? Oder sind die Übertragungen erst mal nur eine Spielerei für Sport1?

Nein, wir gehen die Übertragungen sehr professionell an. Wir sind frühzeitig in London, drehen Filme und Reportagen. Sport1 hat sich sehr klar zu eSports bekannt, um den Markt frühzeitig zu erschließen. Das Feedback ist bisher sehr gut.

Was dürfen sich denn unsere Werder-Spieler Michael Megabit Bittner und Mohammed MoAuba Harkous bei der WM ausrechnen?

Wenn man sich die Weltrangliste anschaut, dann sieht man, dass beide in ihren Kategorien zu den Top fünf in der Welt gehören. In Deutschland sind die beiden derzeit die Besten, aber bei der WM jetzt in London gibt es eine brutale Leistungsdichte. Das heißt, dass eigentlich jeder gewinnen kann. Für mich ist der Engländer F2Tekkz einer der Favoriten. Aber ich sehe auch Chancen für die beiden Werderaner. Gerade MegaBit hat gezeigt, dass er unter Druck richtig gut ist. Aber letztendlich ist das eine Wundertüte, da ist alles möglich. Es sind ja sechs deutsche Spieler am Start, und von denen räume ich den Bremern die größten Chancen auf den Titel ein. Das wäre dann das erste Mal, dass ein Deutscher bei der WM gewinnen würde.

Spielen MegaBit und MoAuba eigentlich für Werder, den DFB oder für sich selbst?

Für den DFB nicht, sondern eigentlich für den Verein. Aber die Qualifikation ist personen-gebunden, das heißt, dass die Spieler auch bei der WM antreten würden, wenn sie mittlerweile nicht mehr für einen Verein spielen.

Was halten Sie denn von den Bremer Jungs?

Sehr sympathisch, die englischen Kollegen nennen MoAuba „Happy Face“, weil er immer gut gelaunt ist und strahlt, auch wenn er ein Tor kassiert. Er ist ein positiver Typ. MegaBit ist stark in seiner Ausdrucksweise und er kann auch gut zuhören. Beide sind sehr freundlich, ich habe immer gerne mit ihnen zu tun.

Das Gespräch führte Mathias Sonnenberg

Zur Person

Konni Winkler (38)

startete seine journalistische Karriere im Radio. Für Sport1 ist er seit 2013 als Moderator und Kommentator tätig und wird an diesem

Wochenende live aus London von der WM im E-Football berichten.

Weitere Informationen

Das Grand Final im TV

Sport1 überträgt das Fifa eWorld Cup Grand Final in London mit den beiden Werder-Spielern an diesem Sonnabend ab 14.30 Uhr und am Sonntag ab 18 Uhr live im Free-TV. Auf sport1.de wird das Event rund um die Uhr gezeigt.