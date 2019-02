Unermüdlicher Antreiber, dreifacher Torschütze und "Best-Player": Der Horner Jan-Paul Gersdorf (am Ball). (Raimund Teetz, frei)

Doch bis die Zweitliga-Floorballer des TV Eiche Horn diese drei Punkte eingefahren hatten, mussten sie 60 strapaziöse Minuten überstehen. Dabei entschädigte ein bärenstarkes Schlussdrittel für die beiden vorausgegangenen schwachen Durchgänge. Mit diesem Sieg sind die Horner jetzt wieder punktgleich mit dem Spitzenreiter Bonn und haben mit sieben Punkten Vorsprung auf den Dritten bei zwei noch ausstehenden Spielen auch die letzten theoretischen Zweifel am Einzug in die Aufstiegsspiele zur ersten Liga beseitigt.

Die Trainer Sina Cordsen und Daniel Teetz mussten nach diesem phasenweise sehr unruhigem Spiel erst einmal tief durchatmen. „Wir wussten, dass die Münsteraner uns nichts schenken würden. Sie haben von Anfang an die Zweikämpfe gesucht und sehr hart geführt“, sagte Daniel Teetz.

Die Horner mussten auf ihren verletzten Kapitän Till Geiler verzichten, für ihn führte Florian von Kroge die Mannschaft an. Der Tabellenzweite hatte sich vorgenommen, das Spiel schnell zu machen und mit dem bekanntermaßen starken Lauf- und Passspiel zu dominieren. Doch die Gäste ließen das kaum zu, standen sehr tief, womit Eiche nicht zurechtkam. „Irgendwie haben meine Spieler gemerkt, dass die hohe Laufbereitschaft nicht zielführend ist und zu meinem Entsetzen damit einfach aufgehört“, sagte Teetz. Dennoch hatten die Horner wesentlich mehr Ballbesitz und Spielanteile. Folgerichtig sorgten Marcel Westermann und Per Gerdsen für eine 2:0-Führung im ersten Drittel.

Aggressive Spielweise

Im zweiten Abschnitt wurde das Spiel aggressiver, was zum Teil auch an den inkonsequenten Entscheidungen der Schiedsrichter lag. Roxels Atis Lazdins erhielt in diesem Zusammenhang auch eine Zehn-Minutenstrafe (seine insgesamt zweite in der Saison) wegen unsportlichen Verhaltens, nachdem er nach einer Schiedsrichterentscheidung applaudiert hatte. „Die aufkommende Unruhe tat uns überhaupt nicht gut, sodass Münster zu einigen Treffern kam, weil wir unaufmerksam waren und wir mit de Hektik nicht klarkamen“, sagte Teetz. Eiche blieb aber auch nach dem zweiten Drittel in Führung. Marcel Westermann zum 3:1 und der überzeugende Steven Schweiger zum 4:3 hielten Roxel noch auf Abstand.

Dennoch sah sich Daniel Teetz gefordert. „In der letzten Drittelpause sind Sina und ich dann lauter geworden als sonst. Wir haben die Mannschaft aufgefordert, gefälligst das Spielchen mit den Schiris und den überharten Zweikämpfen nicht mitzugehen, sondern das Spiel schnell zu machen und denn Ball laufen zu lassen.“ Diese Worte kamen offenbar an, denn im Schlussdrittel gaben die Gastgeber wieder eindeutig den Ton an. Dabei profitierten sie aber auch davon, dass die Münsteraner körperlich bereits arg angezählt waren. „Wir haben aber auch das getan, was wir am besten können – schnell kombinieren mit viel Ballbesitz“, sagte Teetz.

So fielen die Horner Tore in schöner Regelmäßikeit. Jan-Paul Gersdorf (3), Noah Ehrenfried, Kai Ehrenfried, Steven Schweiger und Arne Kerlin schraubten das Endergebnis in die Höhe, während die Gäste kaum noch zum Zug kamen. Letztlich war der Eiche-Sieg völlig in Ordnung und hätte bei besserer Chancenverwertung durchaus noch deutlicher ausfallen können. Am Ende wurde Jan-Paul Gersdorf zum „Best-Player“ gewählt, und das völlig zurecht. Er gefiel nicht nur als dreifacher Torschütze, sondern auch als Antreiber und Vorbereiter. „Er ist momentan einfach sehr gut drauf und hat wieder ein wirklich starkes Spiel gemacht“, sagte Daniel Teetz.

Für ihn und sein Team stehen in den kommenden Wochen wieder viel Fitnesstraining und Abschlusstraining auf dem Programm. „Damit wir am Ende in den Play-Offs immer ein Stückchen schneller sind als die starken Gegner, auf die wir treffen werden“, so der Trainer. Am kommenden Sonnabend steht den Hornern aber erst einmal die längste Auswärtsfahrt Saison bevor. In Hessen treffen sie dann auf das Team von Tollwut Ebersgöns.

TV Eiche Horn: Lizotte, Schaidl; Florian von Kroge, Kerlin, Noah Ehrenfried, Plate, Denis Komarov, Gersdorf, Kai Ehrenfried, Per Gerdsen, Eidam, Jablonski, Fliegner, Ole Gerdsen, Westermann, Schweiger.