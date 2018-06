Ein Trio, das sich mit Werder in der kommenden Saison einiges vorgenommen hat: Teamchef Sascha Greber (v.l.), Trainer Cristian Tamas und Neuzugang Gustavo Tsuboi. (Kuhaupt)

Es hätte schlimmer kommen können für den SV Werder – sowohl zum Auftakt der Tischtennis-Bundesliga am 19. August als auch im Pokal-Achtelfinale, das irgendwann zwischen dem 28. August und dem 3. Oktober ausgetragen wird. "Wir haben es gut getroffen", sagte Teamchef Sascha Greber zur Pokalauslosung. Die wahrscheinlich weite Reise zu einem zweit- oder drittklassigen Gegner ist ihm jedenfalls lieber als ein frühes Bundesliga-Duell, in dem beispielsweise die langjährigen Topteams TTF Ochsenhausen und TTC Fulda-Maberzell zusammengelost worden sind.

Die Werderaner müssen im Pokal beim Sieger der Vorrundengruppe 4 antreten, der in Jena unter dem TTC Fortuna Passau, TTC Lampertheim, 1. FSV Mainz 05 und Gastgeber SV Schott Jena ermittelt wird. Sascha Greber traut den Passauern den Erfolg zu – den vorausgesetzt, stünde den Bremern wirklich eine lange Reise, aber sportlich immerhin eine lösbare Aufgabe bevor.

Erst im Viertelfinale, gespielt zwischen dem 8. Oktober und 14. November, steigt der Champions-League-Sieger, deutsche Meister und Pokal-Titelverteidiger Borussia Düsseldorf mit dem letztjährigen Bremer Omar Assar in den Wettbewerb ein. Die vier Gewinner dieser Runde bestreiten am 5. Januar 2019 das Final-Four-Turnier in Ulm. In diesem Jahr hatte Werder erstmals seit Jahren wieder die Runde der letzten Vier erreicht, dort aber in einem durchaus umkämpften Duell mit Borussia Düsseldorf mit 0:3 verloren. Zwei der drei Partien gingen jedoch nur knapp mit 3:2 an den Rekordchampion vom Rhein.

Die Düsseldorfer werden am Freitag, 17. August, die neue Bundesliga-Saison eröffnen. Dann erwarten sie ihren langjährigen "Kronprinzen" in der Liga, TTC Fulda-Maberzell, der auch in der kommenden Spielzeit wieder zu den erklärten Favoriten auf einen der vier Play-off-Plätze zum Ende der Vorrunde zählt. Am Sonntag, 19. August, empfängt Werder den letztjährigen Aufsteiger TSV Bad Königshofen um 15 Uhr in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle. "Schön, dass wir zu Hause anfangen", sagte Greber, "und dann auch noch gegen eine Mannschaft, gegen die wir der Favorit sind." Mit einem Sieg könne sich das Team Selbstvertrauen für die folgenden Aufgaben holen, die ausnahmslos in den gegnerischen Hallen anstehen: am 31. August in Fulda, am 2. September in Grünwettersbach und am 9. September in Saarbrücken. "Aber der Spielplan ist schon so okay", sagte Greber trotz der drei Auswärtsspiele am Stück.

Erstmals seit langer Zeit ist die Liga aufgestockt worden. Da es in der vergangenen Saison keinen Absteiger, mit dem TTC Indeland Jülich aber einen Aufsteiger gab, umfasst die höchste deutsche Spielklasse diesmal elf Teams. Klarer Meisterschaftsfavorit ist natürlich wieder die Borussia aus Düsseldorf. Sie verfügt mit Topstar Timo Boll, den beiden Schweden Kristian Karlsson und Anton Källberg sowie den Zugängen Omar Assar und Kamal Achanta – ebenfalls ein früherer Werderaner – über den hochkarätigsten Kader. Ochsenhausen verpflichtete Stefan Fegerl (Borussia Düsseldorf) und Jang Woojin (Südkorea), gab allerdings Yuto Muramatsu (Okinawa, Japan) und Joao Geraldo (VS Angers TT, Frankreich) ab. Dennoch dürfte der amtierende Vizemeister wieder zu den ärgsten Verfolgern der Düsseldorfer zählen.

Auch mit dem 1. FC Saarbrücken wird wieder zu rechnen sein. Der frühere Klub von Werders Topspieler Bastian Steger vollzog jedoch beinahe einen Komplattaustausch seines Aufgebots: Der aufstrebende Darko Jorgic (TSV Bad Königshofen), Tomas Polansky (eigene 2. Mannschaft) und Liao Cheng-Ting (BTK Kävlinge, Schweden) kamen, dafür gingen die langjährigen Stammspieler Bojan Tokic (ASV Grünwettersbach), Patrick Baum (Ziel unbekannt) und Tiago Apolonia (Saitama, Japan).

Der TTC Fulda musste zwar Jonathan Groth zum russischen Team TTSC UMMC ziehen lassen, holte sich dafür aber Tomislav Pucar (PKS Kolping FRAC Jaroslaw) aus Polen und zählt mit den Defensivspezialisten Wang Xi und Ruwen Filus ebenfalls zu den heißesten Kandidaten auf einen vorderen Tabellenplatz. Auch Werder ist einiges zuzutrauen. Der brasilianische Neuzugang Gustavo Tsuboi sicherte sich vor acht Tagen beim Pan-Amerca-Cup als Zweiter hinter Hugo Calderano sein Ticket für den World-Cup vom 19. bis 21. Oktober in Paris und könnte aufgrund seiner Spielstärke im Doppel, das in der Bundesliga in der Saison 2018/19 das fünfte Einzel als entscheidende Partie ablösen wird, möglicherweise ein Schlüssel für Bremer Erfolge werden.