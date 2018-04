Das Team hatte sich vor der Saison zwar vorgenommen, oben mitzumischen, doch war der Neurönnebecker TV der eindeutige Meisterschaftsfavorit in der Bezirksliga Bremen/Osterholz/Verden. Als der Spielplan diese beiden Teams gleich am ersten Spieltag zusammenführte und die Huchtinger ein 8:8 erkämpften, war ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Auch dank großer Trainingsdisziplin wurde dann mit einem Punkt Vorsprung die Herbstmeisterschaft errungen.

Dieser Weg wurde in der Rückrunde zunächst fortgesetzt, als in einer sehr starken und ausgeglichenen Liga teils deutliche Siege eingefahren wurden. Nach einem dramatischen 8:8 beim inzwischen stärksten Verfolger aus Habenhausen schien die Meisterschaft fast perfekt zu sein – bis die Grippewelle die Huchtinger stoppte. Mit einem Spieler krank im Bett und zwei Spielern krank am Tisch setzte es mit 4:9 gegen den TTC Hutbergen die erste Saisonniederlage.

Dramatisches Pokalfinale

Dies sollte aber die einzige Niederlage bleiben, denn mit einem 9:6-Erfolg gegen den TSV Posthausen machten die Huchtinger die Meisterschaft perfekt. Sie zeigten dabei während der ganzen Saison einen enormen mannschaftlichen Zusammenhalt und Kampfgeist, der nach elf Jahren in der Bezirksliga mit dem direkten Aufstieg in die Bezirksoberliga belohnt wurde. Spitzenspieler Marcus Schwiering erzielte mit 33:4 Siegen eine überragende Bilanz, doch auch Thomas May, Jens Dunker und der nach seinem Wiedereinstieg in der Vorsaison immer stärker werdende Stephan Thies spielten deutlich über ihrem Vorjahresniveau. Weiteres Plus waren die Doppel: Unter den sechs besten Doppeln der Liga sind alle drei Huchtinger Doppel gelistet, neben May/Dunker (18:3) und Schwiering/Thies (14:4) auch Thomas Murck / Sven Helvogt (ebenfalls 14:4). Die mit drei Punkten Vorsprung errungene Meisterschaft war somit mehr als verdient.

Einen Tag nach Punktspielende standen dann bereits die Finalspiele im Bremer Pokalwettbewerb an. Dort waren auch die Huchtinger Frauen vertreten, die mit Pokalsiegen schon reichlich Erfahrung haben. Sie standen als Bezirksoberligist dem klassentieferen SV Werder gegenüber und wurden ihrer Favoritenrolle trotz einer überraschenden Niederlage von Spitzenspielerin Anke Bielefeld in ihrem zweiten Einzel gerecht. Hilde Fuhrmann avancierte mit zwei Erfolgen im Einzel und ihrem Sieg im Doppel (mit Anke Bielefeld) zur Matchwinnerin, sodass auch die zwischenzeitliche Niederlage von Ersatzspielerin Sonja Kohlmann folgenlos blieb – Endstand 4:2 für den TuS Huchting, der diesen Pokal somit zum zehnten Mal in zwölf Jahren in Empfang nehmen konnte.

Weitaus dramatischer ging es zeitgleich bei den Herren zu. Die Huchtinger gingen als Außenseiter in das Finale, als Dreierteam schien der Neurönnebecker TV kaum schlagbar. Doch gleich im ersten Spiel konnte Marcus Schwiering dem gegnerischen Spitzenspieler René Reißig mit 3:2 die erste Niederlage des Jahres beibringen. Thomas May erhöhte mit einem souveränen Erfolg gegen Schallert sogar auf 2:0. Doch der Gegner wusste, dass noch alle Chancen auf den Sieg da waren und ging nach Niederlagen von Stephan Thies, Thomas May und dem Doppel Schwiering/Thies mit 3:2 in Führung.

Obwohl diese Niederlagen recht deutlich waren, ließ das lautstark angefeuerte Huchtinger Team keine Resignation erkennen. Schwiering glich mit einem klaren 3:0 gegen Marjasov zum 3:3 aus. Sieg oder Niederlage lagen nun auf dem Schläger von Stephan Thies. Zunächst sah es nach Niederlage aus, denn die ersten beiden Sätze gingen an seinen stark aufspielenden Nordbremer Kontrahenten. Doch Thies stellte sich immer besser auf den Gegner ein und konnte das Spiel noch drehen – der umjubelte 4:3-Pokalsieg war perfekt.