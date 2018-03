Auf dem Weg ins Viertelfinale: Mike Hoeffel feiert im Schlussabschnitt die erstmalige Führung für die Pinguins durch seinen Mitspieler Ryland Schwartz. (Hansepixx)

Bremerhaven. Die Sensation ist geschafft: Die Fischtown Pinguins stehen im Viertelfinale um die Meisterschaft der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). In einem dramatischen Spiel, das erst in der Overtime entschieden wurde, behielten die Bremerhavener mit 4:3 (0:1, 1:0, 2:2, OT 1:0) gegen die Iserlohn Roosters knapp die Oberhand. Für die Erlösung sorgte Toptorjäger Jan Urbas mit seinem Siegtreffer in der 15. Minute der Nachspielzeit. Der Slowene verwandelte die restlos ausverkaufte Eisarena in ein Tollhaus. Unter den 4647 Zuschauern herrschte nach der Schlusssirene grenzenloser Jubel. Die Pinguins sind am Ziel ihrer Träume – sie gehören auch im zweiten Jahr der DEL-Zugehörigkeit zu den besten acht Teams der Liga.

Das erste Qualifikationsspiel der Best-of-Three-Serie hatten die Bremerhavener bereits vor zwei Tagen mit 5:2 in Iserlohn gewonnen. Die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch trifft nun auf den Titelverteidiger EHC München. Das erste Duell in der Best-of-Seven-Serie findet bereits am kommenden Mittwoch auswärts bei den Bayern statt.

Zu Beginn der Partie wirkten die Bremerhavener überaus nervös. Man hatte fast das Gefühl, dass die gute Ausgangsposition mit dem Auswärtssieg im Rücken eher Angst auslöste, als dass sie Sicherheit gab. Selbst in Überzahl strahlte die Mannschaft von Trainer Popiesch keine Gefahr aus. Viel zu harmlos ließ sie das erste Power-Play in der Anfangsphase ungenutzt. Auf der anderen Seite waren die Iserlohner deutlich effektiver. Obwohl sie nicht gerade für ihr gutes Überzahlspiel in der DEL bekannt sind – zehn Spiele lang konnten sie jeweils mit einem Mann mehr auf dem Eis keinen einzigen Vorteil daraus ziehen – waren sie diesmal eiskalt vor dem Bremerhavener Tor.

Die Pinguins machten es ihnen aber auch nicht allzu schwer: Iserlohns Camara kam am langen Pfosten völlig ungedeckt an den Puck und hatte bei seinem Schuss aus kurzer Distanz zum 1:0 (5.) leichtes Spiel. Bremerhavens Keeper Tomas Pöpperle blieb ohne Reaktionschance. Auch in der Folgezeit kam von den Pinguins zu wenig. Sie konnten keinen Druck aufbauen und ihren Gegner in Schwierigkeiten bringen. Offenbar waren sie mit der Favoritenrolle überfordert.

Auch im zweiten Durchgang machten die Bremerhavener zunächst keine gute Figur. Sie setzten ihr passives Spiel fort. Umso überraschender kam dann der Ausgleich: Mehr aus der Verlegenheit heraus schoss Chris Rumble einfach mal aus der Distanz aufs Tor. Damit löste er aber Verwirrung vor dem Iserlohner Gehäuse aus. Keiner wusste für einen Moment, wo der Puck war. Im Durcheinander behielt nur Angreifer Kris Newbury den Überblick. Dabei stand ihm das Glück zur Seite, als er freistehend zum umjubelten 1:1 (25.) ausgleichen konnte.

Dramatik im Schlussabschnitt

Nach etwas mehr als einer halben Stunde Spielzeit wurde den Bremerhavenern die erstmalige Führung quasi auf dem Silbertablett serviert: Iserlohn schwächte sich mit unnötiger Härte selbst und musste als Folge mehrere Strafzeiten in Kauf nehmen. Sie waren zeitweise mit zwei Spielern weniger auf dem Eis. Die Pinguins konnten aber selbst in doppelter Überzahl nichts mit ihrem Vorteil anfangen. Kurz vor Ende des zweiten Drittels bot sich dann den Gästen die Einladung zum Führungstreffer. Zwei Iserlohner tauchten frei vor Pöpperle auf – doch statt kaltschnäuzig zu vollenden, verspielten sie diese Gelegenheit leichtfertig.

Im letzten Abschnitt diktierten zunächst die Pinguins das Geschehen, handelten sich aber nach sieben Minuten eine folgenschwere Zeitstrafe ein. Die erneute Iserlohner-Führung war eine Kopie des ersten Treffers. Camara hatte sich wieder auf seine Lieblingsposition begeben, hielt den Schläger kurz hin und feierte das 2:1 (47.). Der Schockzustand der Bremerhavener hielt nur 60 Sekunden an. Fast im Gegenzug glich Jordan Owens (48.) nach gelungener Einzelaktion zum 2:2 aus. Das Spiel nahm an Dramatik zu. Die Pinguins wähnten sich schon am Ziel, als Ryland Schwartz mit dem 3:2 (55.) die erstmalige Führung gelang.

Doch die Hoffnung, das Spiel nur noch über die Zeit bringen zu können, wurde schon eine Minute später zerstört. Iserlohns Turnbull glich unter Mithilfe von Pinguins-Torhüter Pöpperle zum 3:3 aus. Somit musste die Entscheidung in der Overtime fallen.