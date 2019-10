Das Stadion als Propaganda-Bühne

Umstrittene Szene: Im Spiel gegen Frankreich salutierten die türkischen Fußballspieler. (THIBAULT CAMUS/DPA)

Der Düsseldorfer Fußballprofi Kaan Ayhan ist bisher bekannt gewesen für das, was er als Verteidiger auf dem Platz besonders gut gemacht hat: Zweikämpfe gewinnen zum Beispiel. In dieser Woche hat der junge Mann an Berühmtheit gewonnen für etwas, das er ausdrücklich nicht gemacht hat. Nach seinem Tor zum 1:1 für die türkische Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel in Frankreich hat er – anders als die meisten Teamkollegen und trotz Aufforderung – den Salut, den militärischen Gruß, beim Torjubel verweigert. Zugetragen hat sich das kurz nach dem Einmarsch der türkischen Armee in Nordsyrien.

Für viele Menschen ist Ayhan jetzt ein Vorbild. Ein paar Tage zuvor im Spiel gegen Albanien, als türkische Nationalspieler zum ersten Mal mit dem Salut auffällig geworden waren, hatte er noch mitgemacht. Was ihn diesmal davon abgehalten hat? Vielleicht persönliche Einsicht. Vermutlich dürfte auch die Intervention seines Klubs Fortuna Düsseldorf eine Rolle gespielt haben, der sich gleich nach dem ersten Türkei-Spiel darum bemühte, Ayhans Mitwirken am Salut nicht als „politisch motiviert“ zu deuten.

Sport und Politik – den meisten Funktionären wäre es am liebsten, wenn das eine mit dem anderen nichts zu tun hätte. Die vergangenen Tage haben einmal mehr gezeigt, dass das nicht funktioniert. Sportereignisse wie Fußballspiele finden nicht im luftleeren Raum oder in einer anderen Galaxie statt, sondern hier unter uns, mitten in der Gesellschaft. Man kann politisch desinteressiert sein, aber eine Gesellschaft wird niemals unpolitisch sein.

In ein Fußballstadion passen Tausende von Menschen. Das sind Tausende Persönlichkeiten mit Tausenden Biografien. Akademiker und Handwerker, Großverdiener und Arbeitslose, Rechte und Linke, Alte und Junge, Männer und (immer mehr) Frauen. Ein ordentlich gefülltes Fußballstadion kommt einem repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung recht nahe. Oder anders: Wenn in einem Fußballstadion rassistisches Verhalten zum Ausdruck kommt, hat die jeweilige Gesellschaft ein Rassismus-Problem, egal ob in Bulgarien, wo Zuschauer in dieser Woche den Hitlergruß gezeigt und den dunkelhäutigen englischen Nationalspielern Affenlaute hinterhergerufen haben, in Deutschland oder wo auch immer. Dass Bulgariens Fußball, zumal als Wiederholungstäter, hart bestraft werden muss, dürfte auf allgemeine Zustimmung treffen.

Aber was ist das rechte Maß für die Bestrafung des türkischen Verbandes beziehungsweise seiner Spieler? Der FC St. Pauli hat seinen Profi Cenk Sahin rausgeworfen, nachdem er seine Unterstützung für den Militäreinsatz der Türkei in Nordsyrien zum Ausdruck gebracht hatte. Den deutschen Nationalspielern Emre Can und Ilkay Gündogan, die ein Foto der salutierenden Fußballer gelikt hatten, drohen nach einer Entschuldigung und Klarstellung keine weiteren Konsequenzen. Welcher Umgang ist angemessen?

Längst wird um die Deutung der Geste gestritten. Sie sei nur ein schlichter Gruß an die Familien und Soldaten gewesen, sagt etwa der türkische Generalkonsul in Deutschland. Also alles nur ein Missverständnis? Sehr glaubhaft wirkt diese Erklärung vor dem Hintergrund eines gerade ausgelösten Krieges nicht.

Das Ganze wird noch komplizierter, wenn man weiß, dass es in der Vergangenheit politische Statements im Sport gegeben hat, die bei einer Mehrheit durchaus auf Zustimmung gestoßen sind. Etwa wenn Spieler eine Kapitänsbinde in Regenbogenfarbe getragen haben als Zeichen für eine offene und bunte Welt. Oder wenn amerikanische Footballspieler beim Absingen der Nationalhymne niederknien als Protest gegen Alltagsrassismus. Müsste das konsequenterweise nicht auch sanktioniert werden? Nein. Denn es ist nun einmal ein himmelweiter Unterschied, ob sich jemand für Frieden und Gleichberechtigung positioniert, oder ob er Gesten wählt, die mindestens missverständlich oder im schlimmsten Fall als Bekenntnis zu Krieg und Diskriminierung gedeutet werden können.

Politik hat im Sport nichts verloren? Das ist eine schöne Illusion. Es wird immer wieder Versuche geben, ein Sportstadion als Bühne für Propaganda zu nutzen. Wichtig ist, dass die Akteure auf dem Platz und auf den Rängen wissen, was sie tun. Dass die Gesellschaft, in deren Mitte das stattfindet, wachsam ist, und dass die Verbände Tabubrüche so hart wie möglich bestrafen. Ja, der Sport kann missbraucht werden, er ist aber genauso gut geeignet, um Werte wie Freiheit, Frieden und Toleranz zu verteidigen.