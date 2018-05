Elfmeter? Felix Zwayer trifft im Pokalfinale eine höchst umstrittene Entscheidung. (dpa)

Felix Zwayer hat vieles richtig gemacht im DFB-Pokalfinale. Bis zur Nachspielzeit hat er die intensive Partie nahezu fehlerfrei geleitet, der 37-Jährige ist zweifellos ein guter Schiedsrichter auf dem Rasen. Doch in der Nachspielzeit wurde er mit einer Aufgabe konfrontiert, die womöglich nicht zu seinen Stärken zählt, das jedenfalls legt ein Rückblick auf die vergangene Bundesligasaison nahe.

Nach dem viel diskutierten Foul von Kevin-Prince Boateng an Javi Martinez, das in den Augen der beteiligten Trainer, fast aller Beobachter und sogar von Boateng selbst zu einem klaren Elfmeter hätte führen müssen, betrachtete Zwayer mehrere Wiederholungen der Szene und blieb bei seiner Entscheidung, die Partie ohne Strafstoß fortzusetzen.

„Es handelt sich sicher nicht um eine Schwarz-Weiß-Szene, für die es eine 100 Prozent korrekte und von allen akzeptierte Lösung gibt“, sagte er der Deutschen Presse-Agentur am Montag zwei Tage nach dem Endspiel, das der FC Bayern 1:3 gegen Eintracht Frankfurt verloren hatte. „Es gibt Argumente für und gegen Strafstoß.“

Zwayer folgte einem wichtigen Grundsatz des Videoschiedsrichter-Projektes: Nach den Wirren der Hinrunde wurde beschlossen, die spontan auf dem Platz getroffenen Entscheidungen nur noch zu korrigieren, wenn sie ohne jeden Zweifel ganz falsch waren. Wie bei der Aktion Boatengs gegen Martinez. Die war zwar nicht brutal, doch wenn ein Spieler einem Gegner während einer Ballannahme an den Fuß tritt, ist der Befund unstrittig: Foul.

Die TV-Bilder, die Zwayer sich anschließend ansah, interpretierte er falsch, nicht zum ersten Mal in dieser Saison. Was auch deshalb bemerkenswert ist, weil der Immobilienkaufmann einer von zwei Deutschen ist, die als Videoschiedsrichter bei der WM zum Einsatz kommen werden. Eigentlich sollten da ja Leute hin, die nicht nur gute Schiedsrichter, sondern auch besonders zuverlässig darin sind, Fernsehbilder zu bewerten. Nun deutet manches darauf hin, dass Zwayer eher nicht zu diesem Spezialisten gehört.

So empfahl er bei der Partie des VfB Stuttgart gegen Freiburg dem Kollegen Tobias Stieler, auf dem Rasen ein vermeintliches Handspiel von Caglar Söyüncü zu überprüfen, es handle sich um die Verhinderung einer klaren Torchance und könne mit Rot geahndet werden. Später waren sich fast alle Beobachter einig, dass Zwayers Bewertung der Wiederholungen unglücklich war.

„Wenn ich es mir noch mal mit Abstand und Ruhe angucke, überwiegen vielleicht auch die Zweifel“, sagte sogar Stieler. Und als Spielleiter der Partie Köln-Mönchengladbach überprüfte Zwayer in der Review-Area ein Bilderbuchfoul von Jorge Meré an Jonas Hofmann, eine rasante Grätsche in die Beine, der Ball war schon meterweit entfernt.

Den fälligen Elfmeter gab Zwayer genauso wenig wie jenen für die Bayern in Berlin. Die Fälle zeigen ein Problem, das in den Debatten bislang viel zu wenig Beachtung findet, intern aber immer häufiger diskutiert wird. Vielleicht sind die bekannten Unparteiischen gar nicht die besten Leute für den Job an den Bildschirmen.

Grundsätzlich wirken Fußballspiele im TV weniger rasant und dynamisch als auf dem Rasen, überdies zeigen Studien, dass Fouls in Zeitlupe seltener als Vergehen betrachtet werden als im Originaltempo. Fernsehbilder müssen nach anderen Maßstäben bewertet werden als das Live-Geschehen im Stadion – hier liegt eine Fehlerquelle, die mit großer Wahrscheinlichkeit in der kommenden Saison stärker in den Fokus rücken wird. Und die das System noch komplizierter macht.