Auswärts fuhren sie später gegen Hannover 78 II eine 24:61-Niederlage ein. Das Team, das seit zwei Jahren keinen Sieg mehr feiern konnte, hat nur noch bis Ende Juni Zeit, um endlich wieder einen Dreier mitzunehmen. Dann ist die Saison vorbei.

Gegen die Welfen Braunschweig legten die Bremer in Spielhälfte eins vor. Florian Frede brachte sein Team mit einem Versuch in Führung, Braunschweig legte nach. In der 14. Minute punktete Torben Döhle für Union, Sören Müller traf die Erhöhung. Nur drei Minuten später taten die Welfen es ihnen nach.

Marco Kühne hätte erneut für die Führung sorgen können. Er war sich auf dem improvisierten Spielfeld aber unsicher, welches die Versuchslinie war. Ihm wurde der Ball abgenommen, bevor er ihn ablegen konnte. Danach legten die Welfen mit einem Versuch und einer Erhöhung vor. Torben Döhle und Sören Müller glichen wieder aus. Nachdem Braunschweig wieder in Führung gegangen war, die Erhöhung nach dem Versuch aber nicht traf, waren es Philipp Treike und Sören Müller, die für den 26:24-Pausenstand sorgten.

Nach Wiederanpfiff begann die Zeit der Welfen. Sie gingen in Führung und ließen sie sich über die zweiten 40 Minuten auch nicht mehr nehmen. Zwar bescherten Sören Müller und Daniel Schulz mit einem Strafkick und einem Versuch der Union weitere Punkte, doch Braunschweig zog mit drei weiteren Versuchen und den jeweiligen Erhöhungen davon.

Beide Teams auf Augenhöhe

Eigentlich seien beide Teams leistungsmäßig auf einer Linie gewesen, das mache die Niederlage ja so traurig, sagte Spielmacher Sören Müller. Ein Sieg wäre drin gewesen. Leider haben erfahrene Leute entscheidende Fehler gemacht, indem sie beispielsweise mit dem Ball in die Welfen-Defensive rein gelaufen sind, statt das Ei weiter zu passen, erzählte er. Gerade zuhause wollten sie was zeigen, so der Zehner. Dennoch sah er, vor allem in der ersten Halbzeit, auch schöne Momente in der Partie.

Beim Auswärtstreffen in Hannover zeigte sich ein ähnliches Bild. Sein Team habe eigentlich gut gespielt, aber Hannover 78 II sei schneller, jünger und fitter gewesen, sagte der Union-Rugby-Trainer Spencer Ryan. Gegen diese fitte, schnelle Mannschaft holten Florian Friede, Torben Döhle und Lazari Bochorishvili mit jeweils einem Versuch die Punkte.

Sören Müller traf bei allen Versuchen die Erhöhungen und verwandelte zudem einen Penalty, der weitere drei Spielpunkte brachte. Der Trainer hätte lieber einen Versuch mit fünf Punkten und womöglich einer Erhöhung, die weitere zwei Punkte bringt, gesehen. Doch solche Entscheidungen entstehen in den jeweiligen Situationen auf dem Platz, sagte er.

Eigentlich stünde an diesem Wochenende das Stadtderby zwischen Union 60 und Bremen 1860 II an. Doch da 1860 sein zweites Team aus der Regionalliga zurückgezogen hat, ist Union spielfrei. Stattdessen müssten sie am Sonnabend, 2. Juni, Hannover 78 II in der Pauliner Marsch empfangen. Ob die Partie stattfindet, stehe noch nicht fest, sagte Spencer Ryan. Es gebe auf Hannoveraner Seite Engpässe.