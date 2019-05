Greta Wendelken (links) und Cecilia Bötjer streben nach Erfolg – und in die Jugend-Nationalmannschaft. (Christian Markwort)

„Eigentlich bin ich sonst nicht nervös“, erzählt die 13-jährige Greta, die mit ihren 1,75 Metern eine ideale Größe für den Sport hat. „Sie hat extrem lange Arme“, betont Stojanovski, der die Mädchen derzeit als Leiter der Basketball-Akademie Bremen-Süd unter seine Fittiche genommen hat. „Das ist ein großer Vorteil.“

Zum Basketball gekommen ist Greta vor etwa vier Jahren über eine Schul-AG. Zunächst spielte sie Tischtennis, doch Basketball faszinierte sie auf Anhieb. „Ich bin ein Teamplayer“, erklärt sie, „in einer Einzelsportart bin ich nicht so zu Hause.“ Besonders die Kombination aus Laufen und Werfen gefalle ihr gut, auch für Gretas Mutter Birgit sei der Basketball „der absolut perfekte Sport für Greta, weil sie mit großer Freude zum Training geht und kaum vom Feld zu bekommen ist“. Trotz Schulstress und anderen Interessen ist die talentierte Flügel-und Guard-Spielerin mindestens vier Mal in der Woche beim Training anzutreffen.

Basketballerinnen (Christian Markwort)

Cecilia, besser bekannt unter „Cici“, kam über ihren Bruder Vincent zum Basketball, den sie zu seinen Spielen begleitete und dadurch von der Faszination angesteckt wurde. Die 1,67 Meter große Flügelspielerin ist ebenso häufig beim Training anzutreffen wie Greta und hat als Linkshänderin den Vorteil, dass sich ihre Gegenspielerinnen umstellen müssen, um sie zu verteidigen. Damit macht sie den Größenunterschied wett und zählt zu den treffsichersten Distanz-Schützinnen in ihrer Altersklasse. „Aber auch der Korbleger ist eine Stärke von mir“, verrät sie augenzwinkernd. Greta und Cici spielen in der U 14 -Jungenliga und in der U 16-Mädchenliga, am Wochenende absolvieren sie oft ein Spiel mit den Jungs und ein Spiel mit den Mädchen. Während Stojanovski das Training mit leitet, erzählen Greta und Cecilia, was sie im Basketball vorhaben. „Zuerst will ich mich in der U 14-Landesliga gegen die Jungs behaupten“, sagt Cecilia, „und später in der weiblichen U 16-Landesliga weiter auf mich aufmerksam machen.“

Durch eine Verletzung gestoppt

Bei einem Sichtungsturnier in Osnabrück wurde jüngst erst ihr Talent erkannt, unter mehreren Teilnehmerinnen ihres Jahrgangs wählte sie Bundestrainer Stefan Mienack zu den 48 Besten des Landes aus. „Das macht mich sehr stolz“, versichert die Achtklässlerin, „für die Jugend-Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen, ist ein Traum.“ Auch Greta war bei der Sichtung in Osnabrück dabei, kehrte allerdings niedergeschlagen zurück. „Beim Aufwärmen habe ich mich verletzt“, erklärt sie, „und konnte mich nur eine Stunde präsentieren.“ Dennoch werde sie ihrem Lieblingssport weiter nachgehen, ihr nächstes Ziel

sei im kommenden Jahr nun das Bundes-­Jugendlager.

„In der neuen Spielzeit kann ich mich in der U 16-Landesliga beweisen“, freut sich Greta, die auf dem Weg zum Abitur in nahezu allen Fächern eine Eins oder Zwei im Zeugnis stehen hat. Für Cecilia steht ebenfalls das Abitur auf dem Programm, in der Schule ist sie in Deutsch, Biologie und Sport besonders gut. „Zu Mathe und Physik muss ich mich zwingen“, gesteht sie, „aber das gehört dazu und es bringt mich im Sport weiter, wenn ich mit Disziplin an die Sache herangehe, auch wenn es einmal keinen Spaß macht.“

Disziplin schreibt auch Dejan Stojanovski groß. „Darauf lege ich Wert“, betont er, „nur damit kommt man im Sport wie im Leben weiter.“ Beide Mädchen könnten es im Basketball weit bringen, beide seien sehr diszipliniert und würden kontinuierlich an ihren Schwächen arbeiten. „Cecilia hat den Vorteil“, sagt er, „dass sie als Linkshänderin für ihre Gegenspieler schwer auszurechnen ist.“

Zu den Dingen, an denen die 14-Jährige noch arbeiten müsse, zählt Stojanovski die Würfe aus der Distanz und den Korbleger – wenngleich Cici beste Werferin in der Niedersachsen-Liga ist und sie nach eigener Aussage die Korbleger beherrscht. „Sie ist mit großer Ernsthaftigkeit dabei“, lobt Stojanovski, „sie muss nur lernen, sich mehr zuzutrauen und Verantwortung zu übernehmen, da ist sie noch etwas zurückhaltend.“ Bei Greta gerät Stojanovski ins Schwärmen: „Sie ist absolut zuverlässig“, versichert der Nachwuchstrainer, „und macht den Jungs im Training wie im Spiel richtig Feuer unterm Hintern.“ Greta sei zudem „eine sehr spiel-intelligente Aufbauspielerin, die sich bei den Jungs durchsetzt und von der ich in Zukunft eine Menge

erwarte.“

Besonders vom Training mit den Jungen profitierten beide Spielerinnen enorm, „weil sie sich durchbeißen und den Jungs Paroli bieten müssen“, erklärt Stojanovski. Für die Mädchen ist das Training mit den Jungs alltäglicher Spaß, „weil wir ernst genommen werden“, wie Greta versichert, „und uns dort die nötige Wettkampfhärte holen.“ Cecilia stimmt ihrer Freundin zu: „Von den Jungs können wir beide viel lernen, weil sie technisch einen ganz anderen Basketball spielen als wir“. Jungs spielten technisch besser und das Spiel sei um einiges schneller, „sodass sie dort hart kämpfen müssen, um bei einem Fastbreak vor den Jungs an den Ball zu kommen“, meint Stojanovski. „Ich denke mal, dass die beiden Mädchen gerade deswegen so gut geworden sind“, merkt Carmen Bötjer an, „weil sie häufig mit den Jungs zusammen gespielt haben.“