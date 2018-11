Borna Coric jubelt über seinen Sieg gegen den Franzosen Jeremy Chardy. Foto: Thibault Camus/AP (Thibault Camus / dpa)

Im zweiten Einzel stehen sich Jo-Wilfried Tsonga und der frühere US-Open-Sieger Marin Cilic gegenüber. Das Finalduell in Lille ist die letzte Auflage des Davis Cups nach altem Muster. Im kommenden Jahr wird nach der ersten Runde im Februar der Sieger des Teamwettbewerbs in einer Final-Woche mit 18 Teams Mitte November in Madrid gekürt - was von vielen Spielern, Verbänden und Ex-Profis kritisiert wird. (dpa)