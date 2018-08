Komet Arsten: Handballerinnen scheitern in erster Pokalrunde

Deckung muss noch zulegen

Christian Markwort

Bremen. Gehofft hatten sie in Arsten schon auf den Einzug in die zweite Runde des Pokalwettbewerbs, wirklich gerechnet hatte damit aber niemand bei den Landesliga-Handballerinnen des TuS Komet Arsten. „Es war für uns der letzte Härtetest vor dem Saisonauftakt in der Landesliga am kommenden Sonnabend gegen Aufsteiger SV Werder Bremen III“, erläuterte Arstens Trainer Torsten Uhlenberg.