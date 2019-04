Frank Nolte unterlag seinem Gegner aus Salzgitter mit 1:3 (Christian Markwort)

Durch die Niederlagen befinden sich die Bremer auf dem vorletzten Platz der Tabelle – der den Abstieg bedeuten würde. „Um die Klasse zu halten“, erläuterte der Kapitän, „müssen wir in Bochum gegen den Gastgeber und den Tabellenletzten aus Buxtehude gewinnen, und parallel müssen andere Spiele für uns laufen, damit wir den Abstieg abwenden können.“

Die Einzel gegen Salzgitter verliefen ausgeglichen. Während Henning Troue nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit 3:1 gewann, unterlag Stephan Köster mit 1:3, da er in allen drei Legs die Doppel verpasste. In den Einzeln setzte sich Peter Schiele nach gutem Spiel mit 3:1 durch, während Tayfun Yerlikaya mit 2:3 unterlag. „Diese Begegnung war auf absolutem Topniveau“, betonte Bindemann, „wobei Tayfun leider einige kleine Punkte dabei hatte, während sein Gegner konstanter spielte und das entscheidende Leg mit einem Doppel gewinnen konnte.“ René Windeler gewann in einem engen Spiel mit 3:2, Frank Nolte war seinem Gegner trotz zwischenzeitlicher Führung dagegen unterlegen. Mit 3:3 ging es in die letzten Einzel, in denen Marc Tasto und Fuat Yildiz die sich bietenden Chancen nicht nutzten und letztlich unterlagen sodass die „Ratten“ mit 3:5 ins Hintertreffen gerieten. In den Doppeln konnten Yerlikaya/Yildiz zunächst verkürzen, während parallel Schiele/Troue mit 0:3 unterlagen, da sie in jedem Leg Chancen auf die Doppel knapp verfehlten. Da auch die letzten beiden Doppel jeweils mit 1:3 verloren gingen, „mussten wir leider eine unnötige Niederlage hinnehmen“, so Bindemann. Im Spiel gegen Nortorf ging die Bremer Leistungskurve deutlich nach oben, der frisch von der Arbeit eingetroffene Jonas Dominiczak fertigte seinen Gegner nach anfänglichen Startschwierigkeiten mit 3:0 ab. Henning Troue unterlag in einem packenden Spiel mit 2:3, da er im letzten Leg die Doppelfelder verfehlte. Stephan Köster hatte gegen seinen starken Gegner wenig zu bestellen und unterlag mit 0:3, während Yerlikaya sicher mit 3:1 gewann und zum 2:2 ausglich. Peter Schiele gewann anschließend mit 3:0, „leider fand David Taskesen nicht seine Normalform“, so Bindemann, „und unterlag mit 0:3.“

In den letzten Einzeln gewann René Windeler knapp mit 3:2, während auch Frank Kahlke nicht zu seiner Form fand und mit 0:3 unterlag. So ging es mit einem 4:4 in die Doppel: Yerlikaya/Yildiz gewannen in einem hochklassigen Spiel mit 3:2, während Dominiczak/Troue mit dem gleichen Ergebnis unterlagen. „Unglücklich war hier der Matchdart von Jonas zum 3:1 im vierten Leg“, skizzierte Bindemann den Spielverlauf, „als sein letzter Wurf beim Reststand von 130 das Bulls Eye nur um Millimeter verfehlte.“ Mit 5:5 ging es in die letzten Doppel, die Schiele/Windeler und Köster/Tasto jeweils mit 1:3 verloren und die „Ratten“ nach der zweiten Pleite des Tages nun in akuter Abstiegsgefahr schweben.