Im Einzel der Herren sorgte Dennis Krol vom KSC Störtebeker mit 906 Holz für das Tageshöchstholz. (Christina Kuhaupt)

Besonders bei den Damen A will die amtierende Deutsche Meisterin im Einzel und in der Mannschaft, Anja Reinicke, zeigen, dass sie an die Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen kann. Sie wurde erst kürzlich zur Wahl der Keglerin des Jahres nominiert. Reinicke setzte sich mit 887 Holz und damit fünf Holz Vorsprung vor Ute Wachtendorf. Weitere fünf Holz dahinter folgt Ute Fromm, alle vom KSC Carat Bremen.

Bei den Damen ist das Feld ziemlich auseinandergezogen, nur Silke Steitz (898 Holz) und Simone Grziwa (895 Holz) überzeugten und stehen sicher an der Tabellenspitze (ebenfalls beide vom KSC Carat). Karin Thoden (Carat), die gerade erst in die Gruppe der Damen B gewechselt ist, konnte das Niveau in dieser Gruppe deutlich mit 874 Holz anheben. Mit zehn Holz Abstand hat Heike Gendatis (Einzelmitglied im BKV) kaum eine Chance, ihr die Führung streitig zu machen. In dieser Gruppe fehlen noch zwei Starterinnen, die erst im Januar dazu stoßen. Bärbel Stehmeier vom KSK Störtebeker führt bei den Damen C mit 866 Holz vor Renate Binder (KC Hansa, 845). Die Leistungsdichte ist hier besonders auffällig, wobei auch ein Kegler krankheitsbedingt noch nicht angetreten ist.

Bei den Herren fiel das Tageshöchstholz von 906 Holz durch Dennis Krol (Störtebeker). Mit deutlichem Abstand reihten sich dahinter sein Clubkamerad Nils Stehmeier (889 Holz), Patrick Fürst (888 Holz, Weser Walle) und Ingo Behrens (887 Holz, Störtebeker) ein.

An der Spitze enger sieht es bei den Herren A aus. Dort führt Holger Haase vom KSK Störtebeker (898 Holz). Torsten Rohde von Weser Walle folgt mit 892 Holz. Jens Helber (UKK) liegt mit 880 Holz gut auf dem dritten Platz, aber in dieser Gruppe fehlt ebenfalls noch ein Kegler.

Auch die beiden starken Spieler vom Klub Weser Walle, Ralph-Thomas Bräuer und Ralph Sickfeld sind erst in dieser Saison in die Gruppe der Herren B gewechselt und hoben gleich das Niveau an. Durch ihre 889 und 887 Holz zeigten sie ihre Landesliga-Erfahrung und übernahmen die Führung vor Holger Föh (BKV, 870 Holz). Sehr ordentlich sind die Leistungen in der Gruppe der Herren C. Dort zeigt Amelio Sozio (Störtebeker), dass er mit 880 Holz ein starker Kegler ist und auch Egon Wendelken von Unner Us erkämpfte sich 860 Holz.

Erfreulich ist die kleine Gruppe der Junioren und Jugendlichen. Marc Schulz, als einziger Junior vom KC Hansa spielte 860 Holz. Sein Clubkamerad Rodney Förster (841 Holz) hat nun bei den Jugendlichen A einen Mitbewerber. Björn Wagenknecht (BKV-Jugend) hat bei seinem ersten Start 810 Holz gekegelt und kann damit sehr zufrieden sein. Kathleen Albert, die ebenfalls ihre erste Saison spielt, aber bereits zum KSC Carat gewechselt ist, blieb nur ein Holz hinter Björn und kann ebenfalls zufrieden mit ihrem Einstand sein.

Im Doppel und Mixed konnten im zweiten der insgesamt vier Durchgänge die meisten Starter ihre Ergebnisse vom Auftakt nicht ganz erreichen. Im Damen-Doppel bauten Simone Grziwa/Anja Reinicke ihre Führung aus. 882 Holz stellten beide Keglerinnen nicht ganz zufrieden, reichten aber, um Ute Wachtendorf/Silke Steitz (873) weitere neun Holz abzunehmen und den Vorsprung auf insgesamt 24 Holz auszubauen.

Bei den Herren sieht alles nach einem souveränen Alleingang von Dennis Krol/Nils Stehmeier aus. 895 Holz waren das Topergebnis des Tages. Fast 50 Holz Gesamtvorsprung und 30 Holz Vorsprung allein im zweiten Durchgang dürften für das Verfolgerfeld eine nahezu unlösbare Aufgabe darstellen.

Am spannendsten stellt sich die Situation im Mixed dar. Silke Steitz/Dennis Krol erreichten gute 891 Holz und somit nur ein Holz mehr als die Verfolger Silvia Albert/Holger Haase, die sich durchaus noch Chancen auf den Titel ausrechnen dürfen. Da das schlechteste aller vier Ergebnisse gestrichen wird, haben auch Simone Grziwa/Ralph Sickfeld trotz des Streichergebnis, aufgrund ihrer 888 Holz im ersten Durchgang noch gute Karten in der Gesamtwertung.