Bremer HC bei Hannover 78 II

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Der Aufstieg bleibt das Ziel

Liane Janz

Oberneuland. Diesmal soll es endlich klappen: Die Herren-Mannschaft vom Bremer Hockey-Club will um den Aufstieg in die Regionalliga mitspielen. In der letzten Spielzeit scheiterte der Plan am Braunschweiger THC.