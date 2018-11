Die schnelle 2:0-Führung der Gastgeberinnen egalisierte Ilka Brockhoff zum 4:4 (9.), beim 8:6 (13.) durch die angeschlagene Nathalie Meinke schien sich das Blatt zunächst zugunsten der Gäste zu wenden. Anschließend jedoch geriet der Arster Angriffsmotor ins Stocken und konnte die starke Abwehr der HSG nur noch selten in Verlegenheit bringen. Während der gesamten 60 Minuten erfreute sich Arstens Leistungsträgerin Mirja Kahle einer Sonderbewachung und kam kaum zur Geltung, Stefanie Segieth scheiterte zudem mehrfach am gegnerischen Torgestänge. „Insgesamt haben wir uns einfach zu viele Fahrkarten geleistet“, haderte Uhlenberg mit der mangelhaften Chancenverwertung seiner Spielerinnen, „deshalb war der Rückstand zur Pause nur die logische Konsequenz.“

Nach dem Seitenwechsel schlug dann jedoch die Viertelstunde von TuS-Routinier Christin Meyer: Mit drei Treffern übernahm die Spielmacherin im Angriff das Zepter und stellte mit ihrem Tor zum 15:15 (36.) wieder den Gleichstand her. Nach einer Zeitstrafe gegen Meyer und kurze Zeit später gegen Julia Groen spielte Arsten in doppelter Unterzahl und geriet mit 16:19 in Rückstand (42.). In dieser prekären Situation fasste sich TuS-Linksaußen Pia Frank ein Herz und traf fulminant aus dem Rückraum zum 17:19, ehe sich die Gastgeberinnen auf 21:17 absetzen konnten (46.).

Als Delmenhorsts stärkste Angreiferin Silke Stecher in der 46. Minute sogar auf 22:18 erhöhte, schien das Spitzenspiel zugunsten der Heimmannschaft zu kippen. Doch nach einem Foul an Christin Meyer, verwandelte Janna Meyer nervenstark den fälligen Strafwurf und die wieder erstarkte Mirja Kahle erzielte per Doppelschlag die erste Arster Führung der zweiten Halbzeit (24:23/56.). Nachdem TuS-­Youngster Mirja Meinke in Unterzahl vom Kreis aus zum 25:23 getroffen hatte, schien wiederum Arsten auf die Siegerstraße einzubiegen doch eine neuerliche Überzahl nach Zeitstrafe gegen Mirja Kahle spielten die Gastgeberinnen clever aus – und Silke Stecher traf fünf Sekunden vor der Schlusssirene zum leistungsgerechten Remis. „Wir sind mit dem Punktgewinn zufrieden“, versicherte Uhlenberg, der im letzten Heimspiel des Jahres (Sonntag, 2. Dezember, 17 Uhr) an ungewohnter Stätte in der Sporthalle in Obervieland auf einen Erfolg gegen den VfL Stade II hofft, „um am 8. Dezember ein weiteres Topspiel beim VfL Horneburg zu haben“.

TuS Komet Arsten: Rieger, Kasch; Molzahn, Hüneberg, Segieth, Frank (1), N. Meinke (7/3), Groen (4), Malin Kahle, Mirja Kahle (2), C. Meyer (6), J. Meyer (1/1), M. Meinke (1), Brockhoff (3).