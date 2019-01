Bremen. Große Freude herrschte nach dem letzten Spieltag in der Tennis-Nordliga der Männer beim Team des Bremer Tennisvereins (BTV) von 1896: Durch einen 4:2-Erfolg gegen den Wilhelmshavener THC sicherte sich das Team um BTV-Coach Mike Cole den Klassenerhalt. „Mit diesem Saisonergebnis sind wir sehr zufrieden“, versicherte BTV-Topspieler Jannik Schepers, „jetzt freuen wir uns auf eine weitere Saison in der Nordliga.“

Im letzten Punktspiel der Saison wollten die Gastgeber im Kellerduell den drohenden Abstieg mit allen Mitteln verhindern. Der BTV war in einer komfortablen Situation, sodass bereits eine 1:5-Niederlage zum Klassenerhalt gereicht hätte und das Team lediglich durch eine 0:6-Niederlage hätte absteigen müssen.

Das wichtige Spiel begann mit den Partien von Jannik Schepers und Timo Schepers, der es bei seinem Heimdebüt gleich mit dem niederländischen WTHC-Spieler Bart van Kampen zu tun bekam. Timo Schepers gelang es zunächst, das Spiel überraschend eng zu gestalten. Bis zum 6:6 im ersten Satz lagen beide Spieler auf Augenhöhe, erst im Tiebreak setzte sich van Kampen mit 7:4 durch – und übernahm im folgenden Spielverlauf die Kontrolle, weshalb das Spiel aus Bremer Sicht mit 6:7 und 0:6 verloren ging.

Anschließend trat Jannik Schepers gegen Wilhelmshavens Pascal Doose an und ließ seinen Gegner von Beginn an nicht zu dessen Spiel finden. Doose hatte bei eigenem Aufschlag große Probleme, in der Folge war der Sieg des Bremers aufgrund der höheren Fehlerquote seines Gegenübers ungefährdet und endete 6:2 und 6:2 für Schepers. „Dieser Sieg sollte dem Abstiegsduell frühzeitig die ganz große Dramatik nehmen“, verdeutlichte Shepers, „der Klassenerhalt war dadurch gesichert.“ In der zweiten Einzelrunde traten Elmar Ejupovic und Alexander Kranz an. Popovic konnte in einer hochklassigen Partie erneut seine Qualität unter Beweis stellen. Gegen Dominik Bartels – die derzeitige Nummer 62 der deutschen Herrenrangliste – hatte er keinerlei Schwierigkeiten, im gesamten Spielverlauf musste er keinen einzigen Breakball abwehren, hatte die Partie stets unter Kontrolle und siegte am Ende deutlich mit 6:2 und 6:2.

Dann trat Alexander Kranz gegen Vladan Vasiljevic an. „In dieser Partie ging Alex als klarer Favorit ins Spiel“, erklärte Schepers, „dennoch gelang es Vasiljevic mit souveränen Aufschlagspielen, das Spiel ausgeglichen zu gestalten.“ Kranz begann angespannt und fehlerhaft auf der Vorhand, diese Unsicherheiten schwanden jedoch mit dem Gewinn des ersten Satzes. Im zweiten Satz dominierte Kranz das Spiel mit beeindruckenden Vorhandschlägen und konnte diesen im Eiltempo mit 7:6 und 6:0 für sich entscheiden. Nach den Einzeln stand es somit 3:1 für den BTV, um die Saison siegreich zu beenden, musste nun mindestens noch ein Doppel gewonnen werden. Dieser Aufgabe nahmen sich Popovic und und Kranz an und gewannen das Spiel gegen die WTHC-Paarung Doose/Vasiljevic mit 6:4 und 6:2. Daher schadete es auch nicht, dass die Brüder Timo und Jannik Schepers in ihrem Doppel eine 6:4 und 4:2-Führung nicht nach Hause bringen konnte. Gegen Bartels/van Kampen gelang ein hochklassiges Spiel, „jedoch mit dem schlechteren Ende für uns“, bedauerte Jannik Schepers. Im entscheidenden dritten Satz war es das stärkere Aufschlagspiel der Gegner, das den Unterschied machen sollte, am Ende ging das Spiel mit 6:4 5:7 und 7:10 knapp verloren, durch den Gesamtsieg bleibt der BTV aber in der Nordliga.