Auf Anhieb angetan vom Football: Samuel Ogundele ist begeistert von der komplexen Sportart. (Christian Marktwort, Christian Markwort)

“ Der massige „Right Guard“ ist beim Bremer Football-Oberligisten so eine Art Beschützer für seine Mitspieler, in erster Linie kann sich „Running Back“ Ogundele im Windschatten des hünenhaften Mitspielers verstecken und das tun, was er am besten beherrscht: einen Ball in die Endzone der gegnerischen Mannschaft befördern, in Fachkreisen „Touchdown“ genannt.

Erst seit 2008 spielt Ogundele überhaupt Football, 1990 in der nigerianischen Millionen-Metropole Ibadan geboren, kam er mit knapp 17 Jahren im Zuge einer Familienzusammenführung nach Deutschland, seine erste Station war Münster in Westfalen. Dort lebte Ogundele endlich wieder mit seinen Liebsten zusammen, bereits 1997 war ein Großteil seiner Familie dort heimisch geworden und für knapp zwei Jahre war die ganze Familie zusammen. Dann entschloss sich der fröhliche Neuankömmling, der es versteht, die Menschen mit seinem sympathischen Grinsen augenblicklich für sich einzunehmen, Medizin zu studieren – und dafür zog er schließlich um nach Würzburg.

„In der Schule war ich im Sport und in den Naturwissenschaften schon als kleiner Junge immer am besten“, begründet Ogundele seine Entscheidung, „außerdem habe ich in meinem Heimatland so viel Elend auf den Straßen gesehen, dass ich irgendetwas machen wollte, um den Menschen dort zu helfen.“ Gleichzeitig machte Ogundele seine Eltern glücklich, die sich für ihren Sohn eine gute Ausbildung als Basis für ein glückliches Leben in der neuen Heimat gewünscht hatten.

Nachdem er in Münster knapp ein Jahr lang intensiv Deutsch gelernt hatte, trat Ogundele im April 2009 in Würzburg sein Studium an, nebenbei besuchte er weitere Sprachkurse, um sich auch die vielen medizinischen Fachbegriffe anzueignen. „Es war viel Arbeit“, blickt er zurück, „aber es hat sich gelohnt, denn ich bin jetzt ein zugelassener Facharzt im Bereich Lungenheilkunde.“ Seit 2017 ist Ogundele nun im Klinikum Bremen-Ost angestellt, mittelfristig hat er sich vorgenommen, nach seinen drei Staatsexamen auch den Doktortitel zu erwerben.

Derzeit lebt Ogundele gemeinsam mit Ehefrau Sara und seinen Kindern Lola und Benjamin in Delmenhorst, seit 2017 sind die beiden verheiratet „und ein echt gutes Team“, wie er betont. Sein Hobby nimmt zwar viel Zeit ein, neben seinem Beruf nimmt er sich aber genauso viel Zeit für seine Familie. „Ich bin total ein Familienmensch“, versichert er, „dort kann ich Kraft schöpfen und mich vom Alltag erholen.“ Den Sport betreibe er zum Ausgleich, Ehefrau Sara unterstützt ihn dabei und hält ihm privat den Rücken frei. „Ohne sie und meine Kinder wäre mein Leben einfach nicht komplett“, betont er, „meine Familie bedeutet mir alles.“

Nachdem sich Samuel Ogundele in Münster zunächst als Stürmer einer Fußball-Freizeitmannschaft versucht hatte, hörte er von den „Mammuts“, einem dortigen Footballteam. Gleich bei seiner ersten Trainingseinheit als Gastspieler fand er Gefallen an dem Sport, „weil er so komplex und vielfältig ist und mir sofort deutlich mehr Spaß gemacht hat, als immer nur hinter einem Fußball her zu rennen“. In Würzburg gründete Ogundele sogar ein „Flag-Football-Team“, der wesentliche Unterschied zum American Football ist dabei, dass die Verteidigung den ballführenden Spieler der Offensive stoppt, indem sie ihm eine Flagge aus dem Gürtel zieht, statt ihn körperlich zu attackieren („tackeln“) und so zu Fall zu bringen. „Eine Art Einstiegssport für Neulinge“, beschreibt Ogundele diesen Sport, er selbst gründete in Würzburg sogar eine eigene Mannschaft, nachdem er dort zunächst als Receiver bei den „Panthers“ angeheuert und mit dem Oberligisten in die Regionalliga aufgestiegen war – sein bislang größter Erfolg im American Football.

Anno 2015 zog Samuel Ogundele schließlich in die Hansestadt, von der Uni-Klinik Münster wechselte er zum Klinikum Bremen-Ost, nur wenig später schloss er sich dem Football-Oberligisten Bremen Firebirds an. Zunächst stellte ihn Headcoach Alexander Balz in der Defense auf, dort fühlte sich der Neue allerdings nicht wohl. Nach knapp einem Jahr setzte ihn der Trainer schließlich als „Running Back“ ein, gleich bei seiner Premiere gegen Bremerhaven sprintete Ogundele zweimal in die gegnerische Endzone.

„Ein Touchdown ist einfach ein geiles Gefühl“, beschreibt er den „Kick, wenn das Adrenalin durch deinen ganzen Körper rauscht“. Beim Bremer Oberligisten fühlt er sich nun angekommen, der intakte Teamgeist sowie das familiäre Flair um den Verein herum gefallen ihm gut und motivieren ihn ständig zu neuen Höchstleistungen. „In der Off-Season habe ich viel für meine Kondition und meine Kraft getan“, erzählt er, „und bin dabei im Fitnessstudio ständig auf meine Mannschaftskameraden gestoßen.“ Dort habe er „unheimlich viel positive Energie gespürt und gemerkt, dass die Jungs den Sport sehr ernst nehmen, was mich selbst noch mehr gepusht hat.“

Für den Rest der Saison steht für Samuel Ogundele fest, „dass wir eine große Chance haben, den zweiten Platz zu erreichen und in die Play-offs einziehen können“. Dafür müssten die Firebirds allerdings ihre restlichen drei Saisonspiele gewinnen und darauf hoffen, dass der direkte Konkurrent aus Zeven mindestens noch ein Spiel verliert. „Mein Bauchgefühl sagt mir, wir schaffen das“, zeigt sich Ogundele durchaus zuversichtlich – vermutlich auch deshalb, weil Firbirds-Hüne Oliver Minschke für freie Bahn sorgen wird, wenn Samuel Ogundele wieder einmal zu einem Lauf in Richtung gegnerische Endzone ansetzt, um einen, vielleicht sogar den entscheidenden Touchdown zu erzielen.