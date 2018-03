Damit ist das Saisonziel Klassenerhalt bereits in trockenen Tüchern – nun hat das Team sogar die Möglichkeit, als Aufsteiger den direkten Durchmarsch in die Regionalliga zu schaffen. „Wir haben uns ehrlich gesagt im Verein noch nicht über die Möglichkeit eines Aufstiegs unterhalten“, erklärte TV-Kapitänin Viola Bitcher, „da wir es noch gar nicht realisiert haben, dass es diese Möglichkeit für uns als Aufsteiger überhaupt gibt.“

Gleich im ersten Spiel gegen den MTV Grone erfüllten die Bremer Spielerinnen die vor Saisonbeginn als Minimalziel ausgegebene Vorgabe und sicherten durch den in sämtlichen Belangen überlegenen und ebenso verdienten 3:0 (25:11, 25:15, 25:17)-Erfolg den Klassenerhalt. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden“, konstatierte Viola Bitcher, „in diesem Spiel hat alles sehr gut funktioniert, wir haben das gespielt, was wir können und unser Spiel konsequent durchgezogen.“

TV Eiche Horn II: Adam, Bitcher, Eyink, Giese, Hartmann, Heitmann, Hempel, Müller, Rothert, Schwarz, Steinbrink

Im zweiten Spiel gegen die Tuspo Weende II konnten die „Eichen“ dann auch vollkommen entspannt und mit einer etwas veränderten Mannschaft beginnen. „Wir haben gegen Weende ebenfalls konstant unsere Leistung gebracht“, erläuterte die Spielführerin, „sodass wir uns letztlich auch vollkommen verdient mit sechs Punkten belohnen konnten.“ Auch TV-Trainer Jürgen Schnakenberg zeigte sich „sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung am letzten Heimspieltag der Saison“. Erfreulich an diesem Spieltag war aus Sicht des TV Eiche Horn II zudem, dass Nicole Rothert nach ihrer Babypause gegen den MTV Grone erstmals wieder als Diagonalspielerin auf dem Platz stand. Vorher hatte sie als Libera in der ersten Frauen-Mannschaft gespielt und war in der Vergangenheit zudem auch im Beach-Volleyball recht erfolgreich. „Am letzten Spieltag ist wie immer alles sehr offen“, erklärte die TV-Kapitänin, „wir wollen diesen Spieltag natürlich nach Möglichkeit einem Sieg gegen Salzgitter beenden und nochmals drei Punkte holen.“

Die Entscheidung über den Aufstieg in die Regionalliga fällt nun ebenfalls am abschließenden Spieltag, der Meister steigt direkt in die Regionalliga auf, für den Zweiten besteht die Möglichkeit, über die Relegation den Sprung in die nächst höhere Liga zu schaffen. Nachdem Tabellenführer SV Nienhagen in den vergangenen Spielen immer mal wieder schwächelte und TV-Konkurrent BTS Neustadt den angepeilten Aufstieg nach diversen vermeidbaren Niederlagen bereits endgültig verspielt hat, besteht für das Überraschungsteam der „Eichen“ nun tatsächlich die Möglichkeit, aus eigener Kraft den Durchmarsch aus der Verbandsliga in die Regionalliga zu bewerkstelligen – wenn die „Hausaufgabe“ Salzgitter zu schlagen, tatsächlich realisiert wird.

