Es gab nichts zu holen in Mannheim für Luciana Galimberti und ihre Mannschaftskameradinnen. (Christina Kuhaupt)

Bremen. Die Partie des siebten Spieltags sollte die Wende bringen für die Hockeyspielerinnen des BHC in der 1. Bundesliga. Bislang noch ohne Sieg waren die Bremer Hoffnungen groß, beim Tabellennachbarn am Wochenende womöglich die ersten drei Punkte einfahren zu können. Aber es kam alles anders. Die Damen des BHC verloren unerwartet hoch mit 0:5 beim TSV Mannheim. Als Tabellenletzter haben sie den Anschluss zu den Nichtabstiegsplätzen weiter vergrößert.

Auch Stunden später hatte Trainer Martin Schultze noch keine wirkliche Erklärung für die Niederlage seiner Mannschaft gefunden. Es sei ein herber Rückschlag gewesen, räumt Schultze ein, der ebenso wie seine Hockey-Damen äußerst zuversichtlich nach Mannheim gefahren war. Die Bremerinnen waren zwar noch immer sieglos in dieser Saison, doch gegen den direkten Tabellennachbarn hatte man sich auch im Auswärtsspiel etwas ausgerechnet. Torhüterin Mali Wichmann hatte zwei Tage vor der Partie noch im Fernsehinterview betont, dass man alles tun würde, damit es endlich mit einem Sieg klappt.

Am Engagement hat es auch nicht gelegen, betont Schultze. Sein Team habe super angefangen, aber dann hat eine Chance der Mannheimer in der vierten Spielminute gereicht, um den ersten Treffer zu markieren – gegen die Bremer Gäste. „Das war wie ein Genickschlag, anschließend ging gar nichts mehr.“ Der mentale Frust war hoch, der Kopf spielte nicht mehr mit, aber auch die Physis ließ anschließend nach. Die Schnelligkeit fehlte, die Bremerinnen waren immer einen Schritt zu langsam. Die Mannheimerinnen hingegen konnten nach dem schnellen Treffer schließlich befreit aufspielen. Und so kam es wie so oft im Sport. Die Gastgeber nutzten jede Chance erfolgreich für die weiteren Tore. Nach einem Doppelschlag in der 12. und 14. Minute stand es schnell 3:0 für Mannheim. „Bei Mannheim hat alles, bei uns hat nichts zusammengepasst“, räumte Martin Schultze ein. Folgerichtig fielen schließlich die weiteren beiden Treffer der Gastgeberinnen in der 45. und 54. Minute zum Endstand.

Doch wie geht es weiter? Am Sonnabend sollte eigentlich das Heimspiel gegen Mülheim Uhlenhorst in Bremen stattfinden. Sehr wahrscheinlich wird die Partie jedoch verlegt. Die weibliche A-Jugend der Westdeutschen spielt zur selben Zeit um den Einzug ins Finale der deutschen Meisterschaft. Da jedoch einige der Akteurinnen auch in der 1. Damenmannschaft spielen, hätte Uhlenhorst gegen Bremen keine komplette Mannschaft zur Verfügung. Der Antrag auf Verlegung ist gestellt, und Trainer Martin Schultze wäre wohl froh, wenn es dann auch so käme. Schließlich sei man nun in einer äußerst schwierigen Phase. Der Druck ist immens groß nun für den Bundesliga-Neuling, will man seine Chancen auf einen Klassenerhalt nutzen. „Da täte uns allen ein bisschen Abstand gut. Wir müssen den Kopf mal freibekommen.“

Dass der Bremer HC womöglich die Spielstärke in der 1. Liga unterschätzt habe, glaubt der Trainer nicht. Es fehle schlicht und einfach mal ein Erfolgserlebnis. Zu Saisonbeginn sei man oft nah dran gewesen an einem Sieg. „Wenn es da geklappt hätte, wären auch viel selbstbewusstere Auftritte möglich gewesen.“ So aber ist Martin Schultze vor allem jetzt als Mentalcoach gefragt.

BHC: Wichmann, Nyland, Hartmann, Galimberti, Jörns, Albrecht, Bobbs, Steikowsky, Lippmann, Bausch, Lüschen, Du Plessis, Frerichs, Schabacker, Davidsmeyer, Heuser