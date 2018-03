Einsatz für die Videoassistenten in Köln. (dpa)

Was geschieht eigentlich gerade mit der Fußball-Bundesliga? Neun Spieltage vor dem Saisonende hätte man erwarten dürfen, dass die Spannung im Rennen um die Meisterschaft, um die Europapokal-Plätze und im Kampf gegen den Abstieg zunehmend ins Blickfeld rücken würde. Doch weit gefehlt: Weder der Durchmarsch der Bayern noch das wechselseitig kontinuierliche Schwächeln der Verfolger, die angesichts ihres Rückstands diese Bezeichnung nicht verdient haben, noch die sportlichen Überlebenskämpfe der Kölner, Hamburger oder Mainzer beschäftigen die Fans – mal abgesehen von den Fans der jeweils betroffenen Klubs.

Vielmehr bestimmt Spieltag für Spieltag der Videobeweis die Diskussionen. Da hat auch das zurückliegende Wochenende keine Ausnahme gemacht. Am Freitag gab's Debatten während des Werder-Spiels in Mönchengladbach, am Sonntag freute sich der 1. FC Köln zu früh über seine vermeintliche 2:0-Führung. Und zwischendurch, am Sonnabend, beschloss der Fußball-Weltverband Fifa die offizielle Einführung des Videobeweises.

Die Fifa führt für ihre Entscheidung gute Gründe an. Unter anderem, dass mit dem Videobeweis, wo er denn zur Anwendung kommt, der Anteil an richtigen Schiedsrichterentscheidungen auf 99 Prozent gestiegen sein soll. Das wäre beachtlich. Aber in der Wahrnehmung des Zuschauers spielt nicht diese Statistik die Hauptrolle, sondern der Eindruck, der Videobeweis zerstöre das Jahrzehnte alte Bild vom Fußball. Fans waren daran gewöhnt, dass es Fehlentscheidungen gab. Fans haben sich über Fehlentscheidungen geärgert, gestritten – und am Ende relativ schnell wieder beruhigt, weil es erstens nicht zu ändern war und es zweitens irgendwie jeden Klub mal betraf. Vielleicht mit Ausnahme der Bayern, wie böse Zungen behaupteten.

In dieser Saison sind Schiedsrichterentscheidungen zum Dauer-(Streit-)Thema geworden – wegen des Videobeweises. Und jetzt kocht der Fan außerdem wegen der Montagsspiele in der Bundesliga. Am kommenden Montag, wenn Werder den Tabellenletzten 1. FC Köln empfängt, wird das Weserstadion auf keinen Fall bis auf den letzten Platz gefüllt sein. Fan-Gruppen beider Mannschaften haben angekündigt, dass sie dem Spiel fernbleiben werden. In der vergangenen Woche waren im deutschen Fußball-Tempel Dortmund etwa 27 000 Plätze unbesetzt. Sozusagen stiller Protest, der Vereine und Verbände zum Nachdenken gebracht hat.

In Hannover protestieren die Fans wegen der sogenannten 50+1-Regel gegen Klubchef Martin Kind, an den Montagsspielstätten wegen des ungeliebten Termins und überall in deutschen Stadien wegen des Videobeweises. Ist so viel Protest etwa Ausdruck der sportlichen Langeweile in der Bundesliga? Wohl kaum. So verschieden 50+1-Regel, Montagsspiele und Videobeweis auch sind: Bei allen drei Themen geht es direkt oder indirekt ums Geld. Und gleich drei heiße Themen auf einmal bringen nicht nur den Fan auf die Palme, sondern den Deutschen Fußball-Bund und die Deutsche Fußball-Liga auch schwer in die Bredouille: Wie weit dürfen die Verbände gehen, ohne die Fans zu vergraulen? Aktuell, so scheint es, spielt der Fußball in der Bundesliga nur noch die Zweite Geige. Schade!