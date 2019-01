Sebastian von Lütcken repariert vor dem Aufbau beschädigte Spanten und Latten für die Rennbahn. (Frank Thomas Koch)

„Überraschungen“, sagt Sebastian von Lütcken, „gibt es jedes Jahr vor den Sixdays.“ Erst im letzten Jahr stellten sie am Abend vor dem Start fest: Mensch, die Vorhänge der Fahrer-Kabinen sind gar nicht gewaschen. „Da haben wir eine Nacht-Wasch-Aktion hingelegt“, sagt er. Und dann sei alles pünktlich fertig gewesen. Aber eigentlich hat der 30-Jährige hier in der ÖVB-Arena alles unter Kontrolle. „Ich habe meine Listen, die ich abarbeite. Und dann passt das.“ Muss es auch, denn von Lütcken ist in den Wochen vor den Sixdays einer der wichtigsten Männer: Er baut die Rennbahn auf!

Die Sixdays ohne Familie von Lütcken, das ist eigentlich undenkbar. Seit 31 Jahren baut der Zimmereibetrieb aus Osterholz-Scharmbeck die Bahn in Halle 1 der ÖVB-Arena auf. Erst Vater Walter, seit 2009 Sohn Sebastian. Alles fing eigentlich mit einem lockeren Spruch des damaligen Stadthallen-Chefs Heinz Seesing an. „Mensch Walter“, erzählt von Lütcken Junior, habe der 1987 zu seinem Vater gesagt, „was die da in Halle 1 aufbauen, das kriegst du doch auch hin, oder?“ Walter von Lütcken, bis dahin eher für kleinere Reparaturen rund um die Bahn zuständig, nickte – und baute ab 1988 die Sixdays auf.

Das Prozedere ist eigentlich immer ähnlich. Das ganze Jahr lang lagern die 21.000 Meter Latten für die Unterkonstruktion, die 82 Fahrbahnbelagsplatten und 248 Spanten (Dreiecke aus Alu, die unter der Bahn stehen) in Containern. Auch 30 Bühnenelemente und 20 Fahrerkabinen mit Matratzen passen da noch rein. „Wichtig ist nur, dass nichts feucht wird“, sagt von Lütcken. Die Container gehören ihm, die Inhalte der Stadt Bremen, die die Rennbahn besitzt.

Zwischenlagerung seit Dezember

Anfang Dezember geht es los: Die Container werden zur ÖVB-Arena geschafft, die Konstruktionen dann in die Halle 5 gebracht. Denn aufgebaut in Halle 1 wird erst unmittelbar vor dem Start der Sixdays, die in diesem Jahr am 10. Januar beginnen. In Halle 1 gibt es in den Wochen vor den Sixdays noch jede Menge andere Veranstaltungen, da würde der vorzeitige Aufbau stören – also wird in der Halle nebenan zwischengelagert. „Das beschleunigt den richtigen Aufbau dann enorm“, sagt von Lütcken, der seit Tagen mit einem Gabelstapler in der Halle unterwegs ist und die Spanten und Latten so platziert, dass am Montag gleich losgelegt werden kann.

Morgens um 6 Uhr rückt er dann mit einer 26-köpfigen Truppe an: Der echte Aufbau beginnt. Das Zeitfenster ist knapp, schon am Dienstag um 18 Uhr muss das 166,6 Meter lange Oval fertig sein. „Aber das kriegen wir hin“, verspricht von Lütcken, „bei uns passt jeder Handgriff.“ Traditionell enden die beiden intensiven Arbeitstage mit einem gemeinsamen Abendessen. „Denn wer viel arbeitet, der muss auch viel essen“, sagt der Chef. Wenn er mit seiner Truppe aus der Halle abzieht, ist die Gastronomie dran mit dem Aufbau.

Mehr zum Thema 55. Ausgabe des Radevents Howard Carpendale schießt Sixdays in Bremen an Schlagerstar Howard Carpendale ist einer der beiden Anschützen der 55. Bremer Sixdays. Das ... mehr »

Und von Lütcken? Für den geht die Arbeit dann natürlich weiter. Traditionell checkt er im Fahrer-Hotel Marriott Courtyard ein, denn während der Sixdays hat er einen 24-Stunden-Notdienst. Unterstützt von zwei Kollegen steht er sofort parat, wenn es Probleme auf der Bahn gibt. „Bei Stürzen beispielsweise gibt es immer Schäden“, sagt er. Und die muss er dann beseitigen. Als echter Bahnradsport-Fan („Da ist mehr Action als auf der Straße“) unterstützt er mit seinem Zimmereibetrieb das „Team International“ bei den Sixdays.

Der Abbau geht schneller als der Aufbau. Wenn am 15. Januar gegen 23 Uhr die Sieger geehrt werden und der Sekt spritzt, sitzen die Männer von von Lütcken schon neben der Bahn. „Die sind dann ruckzuck mit einem Akkuschrauber am Start und legen los“, sagt er. Keine 20 Stunden später ist die Rennbahn der Sixdays schon wieder verpackt. „Sie werden dann nichts mehr sehen von der Bahn.“ Für Sebastian von Lütcken geht der Alltag im Zimmereibetrieb weiter – bis er Anfang Dezember wieder die Container auspackt.