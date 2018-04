Junge mit guter Laune: Dem gebürtigen Bremer Julian Brandt wird eine große Zukunft im Fußball prophezeit. (dpa)

Es gehört nicht viel Fantasie dazu, um zu ermessen, dass Julian Brandt zuallererst an den DFB-Pokal denkt, wenn er von dem „Traum“ spricht, den er sich bei Bayer Leverkusen erfüllen möchte. „Wir wollen Titel gewinnen“, sagt der Fußballer in einem für Leverkusener Verhältnisse recht forschen Ton – am Dienstag steht nun mit dem Duell gegen den FC Bayern die letzte Hürde vor dem Finale bevor (20.45 Uhr). Und einen kleinen Erfolg gegen die Münchner haben sie schon einmal errungen: Brandt, der zu den potenziellen Erben für die alternden Münchner Flügelhelden Arjen Robben und Franck Ribéry zählt, bleibt noch eine Weile am Rhein, bis 2021 hat er gerade seinen Vertrag verlängert.

Das ist ein erstaunlicher Coup für die Führung des Werksklubs, denn Brandt ist ein Fußballer mit vielen hoch begehrten Eigenschaften: Er ist schnell, hat einen harten, präzisen Abschluss und macht trotz seiner Jugend kaum taktische Fehler. Seine ganz große Stärke ist aber eine Vielseitigkeit, wie sie nur die allergrößten Spieler haben. Der 21-Jährige agiert nie schematisch, findet für jede Situation eine überraschende Lösung, eine unerwartete Ballannahme, eine irritierende Hüfbewegung, oder einen Raum, der für andere unsichtbar ist. Dieses ganz außergewöhnliche Talent garantiert ihm zwar keine Zukunft in Weltklassesphären, macht ihn aber zu einem der aufregendsten Offensivspieler, die es derzeit gibt.

Dass dem gebürtigen Bremer noch Konstanz fehlt, sei unterdessen „bei so jungen Spielern normal“, sagt Leverkusens Trainer Heiko Herrlich. Auch weil Brandt das weiß, hat er sich erst mal dagegen entschieden, einen Wechsel zu einem der ganz großen Klubs zu forcieren. Eine wichtige Rolle bei dieser besonnenen Karriereplanung spielt aber wohl auch, dass er seine Entscheidungen nicht anhand der Empfehlungen eines inter­national vernetzten Spielervermittlers trifft, sondern in Abstimmung mit seiner Familie. Brandt stammt aus einem Umfeld, das recht immun zu sein scheint gegen die Auswüchse, von denen gerade so viele Fans genervt sind; Vater Jürgen betreut den Filius, „die Fa­milie handelt ja immer in deinem Interesse, und das Geld landet dabei auch in meiner Familie, das hat sie verdient“, sagt er.

Dass der Name von Vater Jürgen in den Football-Leaks-Enthüllungen des „Spiegel“ auftauchte, hat in Leverkusen deshalb viele verärgert. Immerhin hat in diesem Fall kein windiger Berater die absurd hohen Provisionen kassiert, die in diesem Geschäft üblich sind, sondern ein Mann aus dem persönlichen Umfeld des Spielers. In gewisser Weise taugen die Brandts eher als bodenständiges Gegenmodell zu den dunklen Winkeln dieser Branche. Denn nicht nur Julians Karriereplanung ist von Vernunft geprägt, der Leverkusener Profi verzichtet auch auf den eitlen Selbstdarstellungszirkus, den einige Kollegen betreiben.

„Viele Sachen laufen bei mir gewollt anders“, hat er einmal gegenüber der „Frankfurter Rundschau“ erklärt, sein Instagram-Account protzt nicht mit Bildern von Luxusreisen, lasziv posierenden Spielerfrauen, einem perfekt austrainierten Athletenkörper oder dem neuesten Tattoo. Brandt präsentiert sich nicht als Kunstfigur aus einer Hochglanzblase, sondern als einfacher Sportler, als Teil eines Teams. Und sein Spiel ist an guten Tagen eine Verheißung.

Eine Option für die WM

Weil Brandt nun schon seit über vier Jahren bei Bayer Leverkusen spielt, weil er in 127 Bundesligapartien 26 Tore erzielte, kann man sich kaum vorstellen, dass er erst 21 Jahre alt ist. Hier liegt ein weiterer Grund dafür, dass Bayer Leverkusen diesen in den vergangenen Wochen immer leuchtender aufblühenden Fußballer noch einmal einen neuen Vertrag andrehen konnte. Auch in zwei oder drei Jahren kann er noch zu einem Klub gehen, der dann um die ganz großen Titel mitspielt, nach Madrid, München oder Manchester.

Und nicht zuletzt glaubt Brandt offenkundig an diese Mannschaft und das Projekt des Trainers Herrlich. Schon in den Wochen vor Brandts Bekenntnis hatten Jonathan Tah und Lars Bender ihre Verträge bei den Rheinländern verlängert, „Ich fühle mich hier total wohl, und ich sehe, dass hier etwas Supergroßes heranwächst“, sagt der junge Angreifer.

Wenn alles wunschgemäß läuft, dann kann er aber schon in den kommenden Wochen „etwas Supergroßes“ erleben. Der Pokalsieg ist ebenso möglich, wie eine Teilnahme und sogar eine wichtige Rolle bei der WM in Russland. Hinter den derzeit wohl gesetzten Flügelspielern Thomas Müller und Leroy Sané sind Plätze vakant, weil Marco Reus dauernd verletzt ist, Mario Götze und André Schürrle viel zu bieder spielen, und Julian Draxler in Paris im Schatten seiner prominenten Kollegen steht. Brandt hingegen ist dabei, endgültig eine Hauptrolle zu übernehmen, und als er sein Team in der vorigen Woche mit einer Weltklasseleistung zum 4:1-Sieg in Leipzig führte, war der prominenteste Mann im Publikum: Bundestrainer Joachim Löw.