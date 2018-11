gewonnen. Danach nahm Fabrizio Muzzicato seinen Hut. Bereits nach dem 0:2 gegen Eutin hatte festgestanden, dass die Panzenberg-Kicker den Aufstieg in die Regionalliga auch im vierten Anlauf verpassen.

„Ich hatte die Gedanken an den Rücktritt schon einen Tick länger“, sagt der scheidende Trainer. Bei einem Aufstieg in die

Regionalliga wäre er geblieben, natürlich. Aber er stellte sich seit Wochen die Frage, wie mit einem abermaligen Scheitern

umzugehen sei. In diese Relegationsrunde hatten sie beim BSV so viel Hoffnung

gesetzt. Noch nie startete der Bremer Meister so aussichtsreich in die Aufstiegsspiele – da waren sich alle einig: Mit einem Kader, der noch souveräner als in den Vorjahren den Titel in der Bremen-Liga gewonnen

hatte, bestückt mit diversen Spielern, die bereits Einsätze im überregionalen Fußball absolviert haben. Schließlich sollten auch die wertvollen Rückschlüsse aus den vorangegangenen Relegationen den Schritt in die vierte Liga endlich möglich machen.

„Keiner besitzt mehr Erfahrungen in diesen Aufstiegsspielen“, hatte Muzzicato noch im Frühjahr betont – das war allenfalls zur Hälfte als Scherz gedacht gewesen. Einen ersten Dämpfer erhielt die Zuversicht dann im Finale des Lottopokals, das nach einem Elfmeterschießen an den krassen Außenseiter LTS Bremerhaven ging. „Aber ich war trotzdem noch überzeugt, dass wir es schaffen“, erinnert sich Muzzicato. Wenige Tage später war er schlauer.

Dem 0:1 gegen Altona 93 schloss sich die Niederlage gegen Eutin an, und mit dem Aus nahmen die Abschiedsgedanken von Muzzicato endgültig Gestalt an: Seine Zeit ist nun abgelaufen. Er handelt zu reflektiert, um sich nicht auch in die Verantwortung zu begeben. Dass er sich „hinterfragen“

werde, hatte Muzzicato bereits vor dem

Wochenende angekündigt. Doch er verlässt den BSV nun nicht nur vor dem Hintergrund des eigenen Misserfolgs. Es geht Fabrizio Muzzicato auch um sich, darum, wie er sich seine Arbeit mit einer Fußballmannschaft vorstellt. „Ich kann mit der Bremen-Liga nichts anfangen“, sagt der 36-Jährige.

Er meint das nicht so abwertend, wie es zunächst klingt. Ihm fehlt einfach die Motivation, sich noch einmal auf die mittler­weile gewohnte Reise durch eine Saison zu begeben. Obwohl die Einnahmen aus dem DFB-Pokal diesmal fehlen, dürfte der BSV auch in der kommenden Saison zu den Topfavoriten zählen. Wenn es einigermaßen normal läuft, wird der Titelverteidiger also wieder Punkte sammeln, viele Tore schießen und nur selten gefordert sein. Und erst am Ende der Saison könnten erneut diese entscheidenden Spiele anstehen – Duelle, auf die sich die Mannschaft nur schwer vorbereiten lässt. Muzzicato: „Ich habe einen Riesen­respekt vor den Spielern, die das seit Jahren mitmachen.“ Er ist dazu nach zwei Jahren in der Verantwortung nicht mehr bereit.

Aber der scheidende Trainer findet auch, er sei dem Verein nun etwas schuldig. Muzzicato spricht von Impulsen, die nach dem viermaligen Scheitern gesetzt werden müssten. „In der Mannschaft muss etwas passieren, die Jungs brauchen etwas Neues.“ Das entspricht der allgemeinen Erwartung. „Ich finde es trotzdem schade“, sagt Fred Heise, Vorstandsmitglied und zuständig für die

erste Herren des Vereins. „Aber wir geben einfach nicht auf“, schiebt Heise mit einem Lachen hinterher. Es geht immer weiter – auch mit Klaus Gelsdorf.

Es heißt zwar, das Verhältnis zwischen dem Sportlichen Leiter, vor Muzzicato in der Trainerrolle, und der Mannschaft sei belastet. „Aber die Differenzen wurden in den vergangenen Tagen ausgeräumt“, so Heise. Allerdings werde sich Gelsdorfs Rolle ein wenig verändern, seine vielfältigen Aufgaben auf mehrere Schultern verteilt. „Es war nicht normal, was Klaus in den vergangenen Jahren geleistet hat“, betont der BSV-Vorstand. Der Sportliche Leiter soll entlastet werden. Während Gelsdorf sich seit Montag im Urlaub befindet, wird die Trainersuche zur Sache des Vorstands.

Zu vermelden gibt es derzeit aber nichts. Derweil stehen allerdings auch die ersten Abgänge des Spielerkaders fest. Nach Marciej Kwiatkowski (Dynamo Berlin) werden auch Nils Laabs (Kontakt zum SSV Jeddeloh), Christian Schwarz (Kontakt zum TuS Schwachhausen) und Mats Kaiser (unbekannt) den Verein verlassen. Weitere könnten folgen. So soll der Oberliga-Aufsteiger Atlas Delmenhorst seine Fühler nach einigen BSV-Kickern ausgestreckt haben.

„Die Jungs brauchen etwas Neues.“ Fabrizio Muzzicato