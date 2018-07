Maximilian Busch (v.l.), Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald und Handball-Abteilungsleiter Martin Lange. (Christina Kuhaupt)

Handball-Zweitligist SV Werder Bremen hat die letzte, zugleich aber auch wichtigste Personalentscheidung für die kommende Saison getroffen: Maximilian Busch wird neuer hauptamtlicher Damentrainer und damit Nachfolger von Florian Marotzke, von dem sich die Grün-Weißen Ende Mai vorzeitig und am Ende einvernehmlich getrennt hatten. Der 29-jährige A-Lizenz-Inhaber Busch war zuletzt beim Erstligaabsteiger HC Rödertal in Sachsen (Landkreis Bautzen) tätig und hat beim SV Werder zunächst einen Ein-Jahres-Vertrag unterschrieben. Beide Seiten signalisierten aber bereits, an einer längerfristigen Zusammenarbeit interessiert zu sein.

„Wir freuen uns sehr, dass wir Maximilian Busch für uns gewinnen konnten, er ist unser Wunschkandidat und passt genau ins Anforderungsprofil“, sagte Werders Handball-Chef Martin Lange bei der Vorstellung des neuen Coaches. „Er ist ein junger, ehrgeiziger Trainer aus der Region, kennt die Gegebenheiten und bringt frische Ideen mit. Die persönlichen Gespräche haben gezeigt, dass seine Handballphilosophie und seine Vorstellungen mit unseren übereinstimmen.“

Auch Werder-Präsident und Geschäftsführer Hubertus Hess-Grunewald freute sich über die Verpflichtung eines neuen hauptamtlichen Trainers, da dies beste Voraussetzungen für das Zweitligateam schaffe. „Maximilian Busch steht zwar noch am Anfang seiner Karriere, kann aber bereits wertvolle Erfahrungen vorweisen“, sagte Hess-Grunewald. „Ich bin sicher, dass die Verantwortlichen der Abteilung eine sehr gute Wahl getroffen haben.“

Bewegte Saison

Als die Anfrage aus Bremen kam, habe er nicht lange überlegen müssen, betont Busch. „Werder ist ein großartiger Verein mit professionellen Strukturen, guten Arbeitsbedingungen und einer angenehm familiären Atmosphäre“, sagt der neue Werder-Coach, der auf eine bewegte Saison zurückblickt. Nach zwei Jahren als hauptamtlicher Jugendkoordinator beim Ahrensburger TSV hatte Busch im vergangenen Sommer zunächst Werders Ligakonkurrenten Buchholz/Rosengarten übernommen.

Trotz souveräner Tabellenführung wurde er dort im Dezember 2017 überraschend beurlaubt. Zu Jahresbeginn trat der gebürtige Celler dann beim Erstliga-Aufsteiger HC Rödertal in Großröhrsdorf die Nachfolge von Trainer Karsten Knöfler an, schaffte es aber nicht, das abgeschlagene Schlusslicht trotz spürbar verbesserter Leistungen noch zu Erfolgen und zum Klassenerhalt zu führen.

Spitzenreiter in Liga zwei, Letzter in Liga eins – „ich habe in dieser einen Saison beide Extreme kennengelernt und einiges an Erfahrungen mitgenommen“, sagt Maximilian Busch. Der 29-Jährige hatte sich zudem mit Rödertal im April schon auf eine Verlängerung der Zusammenarbeit verständigt, „doch dann sind dort von Vereinsseite Entscheidungen getroffen worden, die ich so nicht mittragen wollte“.

Und anstatt den anstehenden personellen Umbruch nach dem Abstieg weiter mitzugestalten, einigte sich Busch Ende Juni mit den HC-Verantwortlichen schließlich darauf, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen – damit war der Weg nach Bremen kurzfristig frei. Eine Aufgabe, auf die er sich sehr freue, versichert der mit seiner Lebensgefährtin in Buchholz heimische Busch.

„Ich bin sicher, dass wir den Handball beim SV Werder mit dem Potenzial, das in der Mannschaft, in der Nachwuchsarbeit und im Umfeld steckt, gemeinsam weiter voranbringen können.“ Sein Ziel sei es, jede einzelne Spielerin individuell besser zu machen und als Mannschaft das maximal Mögliche zu erreichen. Bereits am kommenden Dienstag, 10. Juli, startet der Coach mit seinem neuen Team in die Vorbereitung auf die Saison, die für den SVW die vierte in der Zweiten Liga sein wird.

Das Gros der Mannschaft kennt Busch bereits, „zumindest als Gegner“, sagt der A-Lizenz-Inhaber, der mit dem späteren Zweitligameister Rosengarten in der Hinrunde der Vorsaison sowohl im Pokal als auch in der Liga auf Werder getroffen war. Der kurzfristige Abgang von Rückraumakteurin Isabelle Dölle zum Bundesligisten Buxtehuder SV stelle das Team allerdings vor eine große Herausforderung, glaubt Busch, „es wird schwierig, das zu kompensieren“.

Suche nach dem richtigen Spiel-Stil

Wenn es also noch die Möglichkeit gebe, eine Linkshänderin für diese wichtige Position zu verpflichten, sollte man „gucken, ob’s passt“, so Busch. „Die Transferzeit ist eigentlich vorbei“, sagt Handball-Chef Lange. Er sagt aber auch: „Wir werden die Augen offenhalten.“ Grundsätzlich, betont Martin Lange, „sind wir für die nächste Saison aber personell gut genug aufgestellt“. Das glaubt auch Maximilian Busch. Der neue Cheftrainer, der zugleich auch die weibliche B-Jugend übernehmen wird, vertraut auf den vorhandenen Kader und gibt zunächst einmal den Klassenerhalt als Ziel aus.

In den ersten Wochen der Vorbereitung, kündigt Busch an, geht es für ihn nun zunächst darum, herauszufinden, welcher Spielstil am besten zu Werder passt, „ein Stil, bei dem die Stärke der Mannschaft zum Tragen kommt“. Maximilian Busch setzt in der Trainingseinheit auf Werte wie Respekt und Disziplin. Er kündigt „harte Arbeit“ an, „Arbeit, die aber auch Spaß machen soll“.

Die neue Saison startet für Werder am Sonnabend, 8. September, um 19.30 Uhr mit einem Heimspiel gegen die SG 09 Kirchhof. Schon eine Woche darauf, am 15. September, gibt’s für Busch in der Auswärtspartie beim Erstligaabsteiger Rödertal ein schnelles Wiedersehen mit seinem Ex-Klub. Das erste Pflichtspiel der Serie 2018/2019 steht bereits am ersten September-Wochenende an, wenn der SVW im DHB-Pokal beim Hamburger Drittligisten SC Alstertal-Langenhorn zu Gast ist.