Verheißungsvoller Auftakt: Jordan Owens (rechts) brachte die Pinguins früh in Führung, am Ende stand dennoch ein 1:5. (hansepixx)

Bremerhaven. Rückschlag für die Fischtown Pinguins: Im Rennen um die direkte Play-offs-Qualifikation mussten die Bremerhavener am Freitagabend einen Dämpfer einstecken. Der Meister der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) war für die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch am Ende dann doch eine Nummer zu groß. Gegen den EHC München kassierten die nun auf Rang sieben zurückgefallenen Bremerhavener eine deutliche 1:5 (1:0, 0:2, 0:3)-Niederlage.

Dabei hatte die Partie vor Zuschauern durchaus verheißungsvoll begonnen, führten die Bremerhaven doch nach nur vier Minuten schon mit 1:0. Über die gesamte Spieldauer aber mussten sie die Überlegenheit der Ausnahmemannschaft aus München anerkennen. Die direkte Qualifikation für die Play-offs bleibt aber weiterhin ein erreichbares Ziel für die Pinguins. Dafür müssen sie zunächst ihre eigenen Hausaufgabe erledigen, sprich: im letzten Hauptrundenspiel bei den Eisbären Berlin erfolgreich sein.

Trotz eines verletzungsbedingt eingeschränkten Kaders starteten die Pinguins überaus schwungvoll und mit viel Elan in die Partie gegen den Meister – man merkte der Mannschaft von Trainer Popiesch den unbedingten Siegeswillen an. Offenbar reichte ihnen die schon gesicherte Teilnahme an den Pre-Play-offs nicht aus, sie wollten die direkte Qualifikation, um damit zu den besten sechs Mannschaften der DEL zu zählen. Obwohl den Bremerhavenern mit Chris Rumble, Chad Nehring, Nicolas B. Jensen, Brock Hooton, Tobias Kircher und Björn Svensson sechs Leistungsträger fehlten, überzeugten sie nicht nur durch ihre Leidenschaft, sondern auch durch spielerische Klasse.

München hat die Ruhe weg

Es dauerte nicht lange, da wurden die Pinguins für ihr schnelles und mutiges Spiel belohnt. Bereits in der 4. Minute konnten sie ihre Überlegenheit in ein Tor umwandeln. Angreifer Jordan Owens kam in Tornähe an den Puck und zog gleich ab. Bei seinem Schuss hatte der Kanadier allerdings ein wenig Glück: Das Spielgerät rutschte dem gegnerischen Torhüter durch die Beine, fassungslos musste er mit ansehen, wie es die Linie überquerte. Die Bremerhavener bejubelten lautstark das 1:0; die Gäste aus München hingegen zeigten in der Anfangsphase wenig Gegenwehr. Sie machten einen eher entspannten Eindruck. Mit dem Gefühl der Sicherheit, das ihnen der erste Tabellenplatz einen Spieltag vor Ende der Hauptrunde nicht mehr zu nehmen ist, ließen sie es gemäßigt angehen. Wie schon beim Auswärtsspiel in Berlin am Mittwoch zuvor schonte der Meister gleich sieben mit Silbermedallien dekorierte Olympiafahrer – und füllte den Kader mit Nachwuchstalenten auf.

Auch im zweiten Durchgang waren die Pinguins das dominantere Team. Sie ließen die Scheibe schön durch die eigenen Reihen laufen und wurden immer mal wieder in der Offensive gefährlich. Sie verpassten es allerdings, einen Treffer nachzulegen. Auf der anderen Seite machte es München deutlich besser. Nur ein paar Minuten vor Ende des Mitteldrittels schlugen sie eiskalt zu. Mit einem Doppelschlag (37., 39.) schockten sie die Pinguins und stellten den Spielverlauf auf den Kopf. Der Ausgleich zum 1:1 von Münchens Ryan Button fiel zu einem Zeitpunkt, als Bremerhaven glaubte, in Überzahl das Spiel an sich reißen zu können. Der Tabellenführer ließ kurzzeitig seine Klasse aufblitzen.

Im Schlussdrittel setzten die Pinguins alles auf eine Karte und erhöhten das Tempo. Sie wollten die Partie noch nicht verloren geben. Mit hoher Intensität rollte ein Angriff nach dem anderen auf das EHC-Tor zu. Sie drängten auf den Ausgleich, stießen dabei aber auf eine gut sortierte Münchener Defensive. So sehr sich die Pinguins auch mühten, es wollte ihnen so recht nichts mehr gelingen. Die Gegenwehr der Bremerhavener erlosch quasi mit dem 1:4 nach einem Doppelschlag der Münchener (49., 49.). Zwei Minuten vor dem Ende kam es dann noch dicker für die Pinguins: Konrad Abelshauser erhöhte ohne Probleme auf 5:1.