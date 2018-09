Bremen. Nach dem Training greifen sich Sarolta Selmeci und Katharina Meier die Taktiktafel und stecken die Köpfe zusammen. Intensiv besprechen die Neuzugänge des Handball-Zweitligisten Werder Bremen die zuvor absolvierten Abwehrübungen. Bei den Abläufen hakt es noch, darin sind sich die Rückraumakteurinnen einig. Und sie diskutieren, was man künftig wie besser machen kann.

Werders Cheftrainer Maximilian Busch gefällt das. Anfang Juli hat der A-Lizenz-Inhaber seine neue Aufgabe als hauptamtlicher Trainer in Bremen angetreten. Jetzt, vor dem Start in die neue Saison am Sonnabend gegen die SG Kirchhof, liegen intensive Wochen hinter ihm und auch hinter seiner Mannschaft. Bis zu acht Einheiten pro Woche hat der 29-Jährige mit den Spielerinnen im Verlauf der Vorbereitung absolviert. Busch hat sich in dieser Phase alles sehr genau angeschaut. Seinen Kader und die einzelnen Charaktere, aber auch das Umfeld und die Möglichkeiten, die Bremen zu bieten hat. Sein erstes Fazit fällt dabei absolut positiv aus. "Diese Mannschaft", sagt Maximilian Busch, "diese Mannschaft hat richtig Bock!"

Das Team ist bereit, ans Limit zu gehen. Es will die kommende Saison besser gestalten als die vergangene, die bisher die beste war und auf Rang elf abgeschlossen wurde. Das sind die Signale, die Werders Cheftrainer empfangen hat. Und auch das gefällt dem gebürtigen Celler. Er selbst ist in Bremen angetreten, um das Maximale herauszuholen – und zwar unabhängig von einem Tabellenplatz. "Wir wollen in der Lage sein, jedes Spiel gewinnen zu können", lautet seine Zielsetzung.

Maximilian Busch möchte die Mannschaft besser machen. Das hat er bei seiner Präsentation gesagt. Und das betont er nun ein weiteres Mal. Besser machen: Das gilt für die einzelnen Spielerinnen inklusive der zahlreichen Talente aus dem Jugendbereich, das gilt aber auch für das Team im Kollektiv. Er ist bestrebt, die verheerend schlechte Auswärtsbilanz der Vorsaison mit nur mickrigen vier Punkten deutlich zu steigern. Busch arbeitet daran, das Tempospiel weiter zu forcieren und die Abwehrarbeit zu stabilisieren. "Wir wollen hinten ein Bollwerk stellen", sagt Busch. "Wir wollen den Gegner zu Fehlern zwingen und Ohnmacht erzeugen."

Wenn Busch über seine Arbeit beim SV Werder spricht, dann macht er dies mit ganz viel Leidenschaft. Und eben das, Leidenschaft und auch Kampfgeist, verspricht er den Zuschauern. "Verlieren ist keine Option. Wir wollen unseren Fans ein Spektakel bieten", sagt der frühere Lehramtsstudent. Eigentlich hatte er später mal an der Grundschule unterrichten wollen. Das Referendariat fehlt ihm noch, doch das ist für ihn aktuell kein Thema. Maximilian Busch ist gerne ein "Profitrainer", wie er es nennt. Busch lebt für seine Tätigkeit, er liebt die vielfältigen Aufgaben – und ihn reizt die Perspektive.

Jugendarbeit ist die Basis

"Werder ist eine superattraktive Adresse", sagt Busch, der in Bremen vorerst zwar nur einen Einjahresvertrag unterschrieben hat, gedanklich aber schon einen Schritt weiter ist. Er will mithelfen, die kontinuierliche Entwicklung der Handballsparte fortzusetzen und voranzutreiben. Der SV Werder in der 1. Bundesliga – für Maximilian Busch ist das keineswegs utopisch, sondern durchaus realistisch. Nicht heute und nicht morgen, aber perspektivisch.

"Werder ist als Marke bereits etabliert", sagt der Coach. Die Stadt Bremen biete zudem nicht nur in puncto Sponsoring und Trainingsstätten die nötige Infrastruktur, sondern auch hinsichtlich Ausbildung und Studium. Und die sportliche Qualität der Mannschaft? Klar, die müsse für die Zukunft noch erhöht werden, weiß Busch. Er betont aber auch: "Wir verfügen bereits über einen starken Kern an Spielerinnen, der in Bremen und umzu beheimatet ist. Damit kann man langfristig arbeiten." Der Cheftrainer verweist darüber hinaus auch auf die Basis des Klubs: nämlich auf die gute Jugendarbeit, wo zuletzt ganz viel passiert sei. Um tatsächlich mal über die Erste Liga nachdenken zu können, fehle gar nicht so viel, meint Busch. Und auch das, kein Wunder, gefällt dem Werdertrainer.

Zur Sache

Vor dem Punktspielauftakt: Bewegung im Fall Selmeci

Anfang August hatte der SV Werder die Ungarin Sarolta Selmeci als Königstransfer für die an diesem Wochenende beginnende Zweitligasaison vorgestellt. Da die Spielberechtigung für die Rückraumakteurin bis dato aber nicht vorliegt, hat die 26-Jährige zwar mit ihrer neuen Mannschaft trainieren, aber noch kein Testspiel bestreiten können. Der Fall ist verworren. Die erstligaerfahrene Selmeci war zuletzt zwei Spielzeiten beim Bundesligaabsteiger HC Rödertal aktiv gewesen, hatte dort aber ihren Vertrag (Laufzeit zwei Jahre plus Option auf eine weitere Saison) im Frühjahr gekündigt und diese Kündigung auch bestätigt bekommen. Allerdings hat Rödertal das Ende des Vertragsverhältnisses nicht bei der Handball-Bundesliga Frauen (HBF) angezeigt. Dort wurde Selmeci weiterhin als Vertragsspielerin des HC Rödertal geführt – mit einer Laufzeit bis 2019. Auch, weil sich der abgebende Verein dem Vernehmen nach auf eine angebliche mündliche Zusage Selmecis für die nächste Saison berufen hat. Da die HBF in dieser Angelegenheit offenbar keinen Handlungsbedarf sah, mussten somit die beteiligten Vereine um eine Lösung ringen. Jetzt, bestätigt Werders Cheftrainer Maximilian Busch, ist Bewegung in den Fall gekommen. Ob die Spielberechtigung indes so kurzfristig vorliegt, dass die Ungarin bereits im Heimspiel am Sonnabend um 19.30 Uhr gegen Kirchhof mitwirken kann? Busch ist skeptisch, er sagt: „Für das Wochenende plane ich nicht mit ihr.“