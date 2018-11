Nach dem Abstieg aus der Liga A der Nations League muss sich Bundestrainer Joachim Löw etwas einfallen lassen, um seine Mannschaft wieder auf Erfolgskurs zu bringen. (Sven Hoppe)

Es ist passiert: Deutschland ist aus der Liga A der Nations League abgestiegen. Doch wer nun behauptet, dieser neue Wettbewerb sei ohnehin nichts wert, der irrt gewaltig. Denn er hat den Umbruch in der Nationalmannschaft erst möglich gemacht. Nach der enttäuschenden WM hatte Joachim Löw noch davon gesprochen, dass er weiter eine Achse aus seinen Weltmeistern brauche. Von echtem Reformwillen war da wenig zu spüren.

Dank der Nations League musste Deutschland gleich gegen die Top-Gegner Holland und Frankreich antreten und nicht wie früher in der EM-Qualifikation gegen Nordirland oder Gibraltar. Und so beflügelte die 0:3-Niederlage mit den Alt-Weltmeistern in Holland einen Umbruch, den Löw gar nicht so schnell wollte.

Der quasi erzwungene Neuanfang zeigt jetzt immerhin erste Erfolge. Das 3:0 gegen Russland war noch kein Gradmesser für eine erfolgreiche Zukunft, aber ein Fingerzeig. Mit Manuel Neuer stand nur noch ein Weltmeister von 2014 in der Anfangsformation. Löw meint es also ernst mit dem Neuanfang. Den Abstieg kann er dabei sportlich verkraften.