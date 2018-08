Gegen den Zweitligisten Wilhelmshavener HV zeigte sich Linkshänder Hauke Marien mit sechs Treffern in guter Verfassung. (OLAF KOWALZIK BREMEN +494216447123 und Olaf Kowalzik, Olaf Kowalzik)

Ab morgen startet er beim stark besetzten Turnier der HSG Delmenhorst und trifft dort auf die Liga-Konkurrenz sowie einen dänischen Zweitligisten.

„Es ist schon enorm, wie alle Spieler seit dem 6. Juni die Vorbereitung durchziehen. Davor kann ich nur den Hut ziehen“, lobt der ATSV-Trainer Matthias Ruckh das große Engagement seines Teams. Schließlich mussten sich seitdem sowohl die etablierten Akteure als auch das neue Trainergespann Matthias Ruckh/Axel Siemer einander annähern, was automatisch auch eine geänderte Trainings- und Spielphilosophie mit sich bringt. Die fünf Neuzugänge, darunter zwei Rückkehrer, müssen ebenfalls ins Team eingebaut werden.

„Wir wollen künftig neben der gewohnten 6:0-Deckung auch die offensive 3:2:1-Variante etablieren“, verrät der ATSV-Coach, der im Angriff auch die Geschwindigkeit und Dynamik erhöhen möchte. „Vor allem im Rückraum müssen wir mehr aus der Tiefe kommen und dadurch noch gefährlicher werden“, sagt er. „Das ist unsere größte Baustelle.“

Abwehr im Blickpunkt

Im Trainingslager stand verstärkt das Thema Abwehr auf dem Trapez, sowohl in theoretischer als auch in taktischer Hinsicht. Im Angriff wurden das Überzahlspiel und veränderte Laufwege einstudiert, die das Spiel insgesamt noch flüssiger machen sollen. „Gemessen an dem, was ich mit der Mannschaft bis zum Saisonstart erreichen möchte, sind wir bei 70 bis 75 Prozent angekommen“, meint „Ruckher“. Die beiden Testspiele im Trainingslager entschied Habenhausen gegen die Schleswig-Holstein-Ligisten HC Treija/Jübeck (24:17) und Bredstedter TSV (23:21) trotz der enormen Belastung für sich.

Gegen den Zweitligisten Wilhelmshavener HV hielten die Weiß-Blauen nach dem 2:0-Auftakt die ersten zehn Minuten gut mit, zum Seitenwechsel liefen sie den Jadestädtern jedoch schon einem Zehn-Tore-Rückstand hinterher (10:20). Bis dahin hatte sich der Linkshänder Hauke Marien mit sechs Treffern bei nur acht Versuchen in einer guten Verfassung präsentiert. In der Schlussviertelstunde der zweiten Spielhälfte gefiel die Habenhauser Abwehrreihe, aus der das Team noch einige gefährliche Konter laufen konnte. Am Ende musste sich der ATSV dem haushohen Favoriten mit 23:37 geschlagen geben.

Nur einen Tag später bereiteten sich die „Habenhauser Jungs“ auf das Testspiel gegen den Ligagegner TV Cloppenburg vor, als ob es ein Punktspiel sei. Beim 29:23 Erfolg gefielen sie vor allem mit einer guten Verteidigung, außerdem überzeugte ihre erste und zweite Welle mit hohem Tempo vorne. Der gegen Wilhelmshaven fehlende Yannick Schäfer sorgte hierbei für mehr Geschwindigkeit und Dynamik im Rückraum, Mirco Wähmann gefiel nach der Pause im rechten Rückraum mit einer guten Leistung.

„Trotz des guten Niveaus entwickelt sich meine Mannschaft stetig weiter“, entdeckt Matthias Ruckh seine einstudierten Trainingsinhalte in der Spielpraxis in vielen verschiedenen Facetten im Team wieder. „Meine Spieler verstehen immer mehr, was „Akki“ Siemer und ich von ihnen möchten.“ Es kristallisieren sich mittlerweile auch immer mehr Formationen heraus, die zusammen passen.

Dass die Mannschaft nach den vielen Niederlagen der vergangenen Saison wieder deutlich mehr Selbstvertrauen tankt, ist dagegen keine große Überraschung. Auch der Teamgeist entwickelt sich nach wie vor prächtig. „Alle feuern sich untereinander an“, freut sich der ATSV-Trainer. Das besonders Gute an seiner Mannschaft ist jedoch, dass es bei ihr nicht nur eine erste Sieben gibt, sondern dass sein Team wesentlich breiter aufgestellt ist.

Morgen kommt auf die Weiß-Blauen der erste Gradmesser hinsichtlich der kommenden Saison zu. Sie treffen beim Turnier der HSG Delmenhorst am Freitag auf den Ligarivalen VfL Edewecht (19.20 Uhr) und HSG Delmenhorst (21.20 Uhr), am Sonnabend geht es gegen den dänischen Zweitligisten Nørre Djurs (12.50 Uhr), den Oberliga-Absteiger TV Neerstedt (14.10 Uhr) und den Oberliga-Neuling TSG Hatten-Sandkrug (14.50 Uhr) weiter. Die Spielzeit beträgt in der Delmenhorster Stadionsporthalle einmal 30 Minuten, der Gruppenerste und -zweite bestreiten um 17:40 Uhr noch ein gesondertes Finale. „Wir wollen die Chance nutzen, unsere Abwehrsysteme weiter zu stabilisieren und die neuen Spieler besser einzubinden“, sagt der ATSV-Coach.