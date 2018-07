Wie kommt es zu dem Generalverdacht gegen Sportler? Spektakuläre Dopingfälle über Jahrzehnte und der Totalschaden für das Ansehen des Radsports in den Nuller-Jahren dieses Jahrhunderts haben das Bild vom Sportler als potenziellen Betrüger geprägt. Gerade als man geneigt war zu glauben, der Radsport sei auf einem guten Weg, hat ausgerechnet Christopher Froome, der nach vier Tour-Siegen der neue Armstrong zu werden versprach, ein Dopingthema am Hals. Die ohnehin recht großzügige Freigabe des zu den Dopingmitteln gehörenden Salbutamol war ihm nicht frei genug.

Andere sperrt man dafür schnell für mindestens ein Jahr. Froome durfte weiterfahren, ein in der Branche der Doper hoch geschätzter Anwalt richtete es. Der bei Froome gefundene Wert von 1920 Nanogramm pro Milliliter wurde mit Rechentricks, für die ein Taschenrechner genügt, und wissenschaftlich anspruchsvoll klingenden, aber überhaupt nicht validierten Modellrechnungen auf 1429 Nanogramm pro Milliliter runtergedrückt.

Als das immer noch nicht ausreichte – die Grenze ist eben 1000 Nanogramm pro Milliliter –, bestellte man die Wada ein. Und siehe da: Der in dieser Frage zum Chef ernannte australische Kollege stellte plötzlich fest, dass er sich geirrt habe. Man hätte die Dehydrierung mit einbeziehen müssen, sagte der Wada-Experte. Wenn der Körper während der Etappe große Flüssigkeitsmengen verliert, ist das Urinvolumen kleiner und der Dopingstoff erreicht höhere Konzentrationen. Geht es noch banaler? Kann es sein, dass ein verantwortlicher Wissenschaftler und seine Kollegen bei der Wada so etwas übersehen?

Muss der Sportbegeisterte jetzt auch noch an der Wissenschaft zweifeln? Nein, die ist manchmal schwierig, Kontroverses stößt beim Laien oft auf Unverständnis. Aber das hier? Weil man für den Grenzwert die Ergebnisse von australischen Schwimmern verwendete, kam es jetzt zum Schwur. Nicht alle Sportler sind Schwimmer. Die Wada erhöhte ihren Grenzwert im November auf 1200 Nanogramm pro Milliliter. Für Froome hätte der neue Wert gar nicht gelten dürfen, er überschritt den Grenzwert am 7. September 2017. Wie viele Doper am vergangenen Sonnabend im Feld der Tour de France gestartet sind, lässt sich nicht seriös vorhersagen.

Der Zuschauer wird das kaum registrieren. Er wird wieder sagen: „Die sind doch alle gedopt.“ Der Schaden, den Froome, der Radsport-Weltverband UCI und die Wada angerichtet haben, ist groß.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Pharmakologe und leitet das Institut für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg. Er beschäftigt sich seit 20 Jahren mit Fragen des Dopings