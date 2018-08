Vor vielen hundert Zuschauern wurde das Spiel zu einer Reise in die einst so erfolgreiche Vergangenheit, als das Team noch unter dem Namen SG Bremen-Ost (SGBO) firmierte und es im Feldhandball bis in die Bundesliga schaffte. Die Männer spielten danach auch in der Halle jahrelang erfolgreich in der Regionalliga, derzeit befindet sich das Team in der Landesklasse – und möchte durch eine vereinsinterne Umstrukturierung möglichst bald wieder an die glorreiche Zeit anknüpfen.

Die größte Umgestaltung begeht dabei Jörg Budelmann. Der ehemalige Trainer der Herrenmannschaft hatte sein Amt zum Saisonende niedergelegt, um nach vielen Jahren auf der Bank eine neue Herausforderung anzugehen. „Der Bremer Südosten lechzt förmlich nach erfolgreichem Handball“, erläutert Budelmann seinen Schritt auf die Funktionärsebene des Vereins, „die SGAM ist ein schlafender Riese und wir wollen ihn wieder erwecken.“ Kai Homann kommt dabei weiterhin die Rolle des Abteilungsleiters zu, mit Jörg Budelmann wird erstmals ein neuer sportlicher Leiter installiert. „Jetzt, wo Peter Hadeler in Ruhestand gegangen ist“, blickt Budelmann auf die Entstehung der Idee zurück, „und Kai mich gefragt hat, ob ich mir vorstellen könnte, ihm unter die Arme zu greifen, habe ich entschlossen mich ab sofort um die sportlichen Belange der ersten und zweiten Herrenmannschaft zu kümmern.“ Gleichzeitig falle zudem die A-Jugend ab sofort in seinen Entscheidungsbereich, „die, wie ich hoffe, in Zukunft wieder für den Ligabetrieb gemeldet werden kann“, so Budelmann.

Ruhmreiche Vergangenheit

Die Spielgemeinschaft Bremen-Ost, 1972 von Peter Hadeler auch als Gegengewicht im Bremer Osten zum damaligen Bundesligisten TV Grambke im Bremer Westen ins Leben gerufen, mischte jahrelang auf hohem Niveau mit, spielte um die deutsche A-Jugendmeisterschaft und blieb lange Jahre über die einzige Spielgemeinschaft in ganz Deutschland, die einzig gegründet wurde, um Handball zu spielen. „Und genau dorthin wollen wir endlich auch wieder zurück“, betont Abteilungsleiter Kai Homann.

Mehr als 40 Jahre nach Gründung der SG Bremen-Ost hatten sich die Mitglieder der Vereine TV Arbergen und TV Mahndorf entschieden, ein gemeinsamer Sportverein zu sein, später hatten auch die Fußballer des FC Mahndorf als dritter Partner dieser Fusion zugestimmt. Durch die Fusion entsteht im Bremer Osten ein Großverein mit mehr als 2000 Mitgliedern. Auch Peter Hadeler, einer der Gründer der SGBO und deren langjähriger Vorsitzender, stimmte dieser Fusion zu – schließlich hatte er die Idee einer Zusammenarbeit bereits anno 1972 formuliert. „Sinn und Zweck des Zusammenschlusses ist, auf gemeinsamer Basis eine verbesserte Jugendarbeit zu ermöglichen, allgemein den Handballsport zu fördern und dadurch den Leistungsstand zu heben“, heißt es in der Satzung der SGAM. Diesen Ansatz verfolgt das Duo Homann/Budelmann ab sofort mit großem Optimismus. „Unser nächstes großes Ziel ist der Aufstieg der ersten Herrenmannschaft in die Landesliga“, verdeutlicht Homann, „alles andere wäre doch auch lächerlich, wenn man unsere Ziele betrachtet.“

In enger Zusammenarbeit mit Schiedsrichterwartin Nadine Flegel und Jugendkoordinatorin Tanja Kölling sowie mit großer Unterstützung des gesamten Vorstands um den ersten Vorsitzenden Mike Bleyer herum soll nun in kleinen Schritten zurück zum großen Erfolg gefunden werden. „Der Aufstieg der Männer das erste Etappenziel“, formuliert Budelmann die Stationen, „dann akquirieren wir möglichst viele Sponsoren, um das ganze auch vernünftig finanzieren zu können.“ Die Halle an der BSA in Hemelingen wird gerade aufwendig saniert, derzeit trainiert das Team in Arbergen an der Heisiusstraße. Der Kader des Teams umfasst mittlerweile 19 Spieler, mit Sven Wolf (Langen), Sascha Gieseke, Jan Hendrik Wöltjen (beide Hastedt) und Derk Marien (zurück nach einem Jahr Pause) haben die Verantwortlichen die bisherige „Baustelle Rückraum“ nach eigener Eischätzung schlagkräftig besetzt, um seinen Nachfolger hatte sich Budelmann bereits zum Ende der vergangenen Spielzeit selbst gekümmert. „Mit Thomas Panitz haben wir einen extrem ehrgeizigen und erfahrenen Coach dazu gewonnen“, freut sich Kai Homann, „der den Verein als ehemaliger Spieler aus dem Effeff kennt.“ Panitz hört nach neun Jahren Trainertätigkeit beim TSV Daverden auf und kehrt zurück nach Bremen, wo er zwei Jahre lang als SGAM-Linksaußen gespielt hat. Für Homann und Budelmann sei das der noch fehlende Impuls für das Team, aber auch für den gesamten Verein gewesen, „um in Zukunft weiter guten Handball im Bremer Südosten bieten und uns selbst gleichzeitig auch weiterentwickeln können“, verdeutlicht Homann den enormen Stellenwert des erfahrenen Trainers.

Zum Aufstieg in die Landesliga soll es mit Thomas Panitz und „frischem Wind“ durch die Neuzugänge auf jeden Fall in der neuen Saison reichen, „damit es weiter aufwärts geht mit dem Herrenhandball bei der SGAM“, propagiert Kai Homann. Weiter dabei sein werden der bisherige Co-Trainer Holger Brause und der Betreuer Willi Lankenau. Die Übergabe der Mannschaft an den neuen Coach verlief reibungslos, im Internet sind auf der Homepage der SGAM bereits erste Trainingseinheiten der Spieler zu finden. Wir sind bald wieder da“, versichert Jörg Budelmann, „wo wir gefühlt seit Vereinsgründung hingehören.