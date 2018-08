Bereit für die Bundesligapremiere: Die BHC-Frauen mit (hinten von links) Edel Nyland, Jette Jörns, Lilian Du Plessis, Celeste Gandolfo, Quanita Bobbs, Philine Grashoff, (Mitte von links) Katharina Anthes, Lone Bergmann, Paulina Liesenhoff, Paula Heuser, Marie Frerichs, Greta Schabacker, Lea Albrecht sowie (vorne von links) Mali Wichmann, Svea Hartmann, Emma Davidsmeyer, Nina Steikowsky, Luciana Galimberti und Chantal Bausch. Auf dem Bild fehlen Laura Lippmann, Juliane Grashoff und Charlotte Kaste. (Frank Koch)

Bremen. "Geht raus und genießt es!" Diese Worte wird Martin Schultze seinen Spielerinnen mit auf den Weg geben, wenn die Damen des Bremer Hockey-Clubs an diesem Sonnabend um 16 Uhr ihre erste Bundesligapartie bestreiten. Die Auftaktpartie gegen den Harvestehuder THC wird für alle Beteiligten ein besonderer Moment werden, weiß Cheftrainer Schultze, "ein Moment, auf den sie ein Jahrzehnt hingearbeitet haben". Das Team dürfe stolz darauf sein und der Premiere mit Vorfreude entgegenblicken. Gleichwohl, betont Schultze, wolle der BHC nicht nur ein gern gesehener Gegner sein. Er sagt auch: "Wir wollen den nächsten Schritt machen."

Martin Schultze, A-Lizenz-Inhaber und ausgebildeter Sportmanager, hat mit den Herren des Uhlenhorster HC dreimal den Titel in der Euro Hockey League gewonnen. Schultze kennt das Geschäft und seine Gesetzmäßigkeiten. Er weiß ganz genau, was auf den BHC als Liganeuling zukommen wird. Und er hat sich deshalb in den zurückliegenden Wochen auch emsig darum bemüht, das Team personell derart zu verstärken, dass der Klassenerhalt keine Utopie bleiben muss.

Den nächsten Schritt zu machen, das bedeutete nach dem Aufstieg zunächst einmal, die mit vielen hoffnungsvollen Eigengewächsen gespickte Mannschaft binnen kurzer Zeit qualitativ auf ein höheres, auf ein Bundesliga-taugliches Level zu heben. Gleich sieben neue Spielerinnen lotste der BHC an den Heinrich-Baden-Weg. Sieben Spielerinnen mit zum Teil großer internationaler Erfahrung. Zum Ende der nun fast abgeschlossenen Saisonvorbereitung stellt Schultze zufrieden fest: Die Neuverpflichtungen haben die Erwartungen erfüllt, "das sind alles Top-Leute, es ist keine Diva dabei".

Bitter allerdings: Mit Neuzugang Celeste Gandolfo fällt eine Verstärkung vorerst aus. Die mit ihrem Freund nach Bremen umgesiedelte Argentinierin zog sich im Training einen Mittelfußbruch zu und wird wohl erst zur Hallenrunde wieder zum Team stoßen. Entwarnung gibt es dafür bei Luciana Galimberti, der zweiten Argentinierin. Der Verdacht auf eine Meniskusverletzung hat sich nicht bestätigt, sodass die Innenverteidigerin in Kürze wieder zur Verfügung stehen wird. Für Schultze eine ganz wichtige Nachricht, "denn Luciana spielt in der Abwehr eine überragende Rolle und ist nicht ersetzbar".

Überragend ist indes auch das, was das neuverpflichtete Duo aus Südafrika mitbringt und einbringt. Während Lilian Du Plessis, 180-fache Nationalspielerin, im Sturm aktuell die größte Torgefahr ausstrahlt, führt Quanita Bobbs im Spielaufbau umsichtig und abgeklärt Regie. Den Reigen der "Internationalen", wie Schultze sein Quintett ausländischer Zugänge nennt, komplettiert die Irin Edel Nyland. "Sie ist ein Rohdiamant", sagt Schultze über die U 23-Nationalspielerin, die auch für Belebung in der Offensive sorgen soll. Ebenfalls neu im Team sind Lea Albrecht, die zuletzt an ihrem Studienort in Gröningen aktiv war und zuvor mit dem UHC dreimal deutsche Meisterin geworden ist, sowie die vom Club zur Vahr gekommene Torfrau Chantal Bausch.

Sieben Neue also für ein Team, das zuvor im Gros 17, 18 Jahre jung gewesen ist und nun einiges an Erfahrung hinzubekommen hat. Sieben Neue aber auch, für die gar kein echter Verdrängungswettbewerb stattfinden musste. "Wir haben Abgänge kompensiert, die ohnehin da waren", betont Martin Schultze. Er ist "glücklich mit der Kaderzusammenstellung", spricht von einer "guten Mischung" und will mit den im Team verbliebenen Talenten um die U 21-Nationalspielerinnen Emma Davidsmeyer und Mali Wichmann nun den Quantensprung in Liga eins zu Ende bringen.

Mannschaften wie Mitaufsteiger Zehlendorf, den TSV Mannheim oder den Münchner SC im Abstiegskampf hinter sich zu lassen, das ist Teil des nächsten Schrittes, den der BHC nun zu gehen hat. Schritte auf einem Weg, dessen Ende offen erscheint. Denn Schultze hat es sich auf die Fahnen geschrieben, den Klub perspektivisch in der höchsten deutschen Hockey-Liga zu etablieren.

Zur Sache

Der Bürgermeister kommt

Mit einem bunten Rahmenprogramm und einem Doppelspieltag auf eigenem Platz startet der Bremer HC in seine Debütsaison in der Hockey-Bundesliga der Damen. Zur Heimpremiere an diesem Sonnabend um 16 Uhr gegen den Harvestehuder THC hat auch Bremens Bürgermeister Carsten Sieling sein Kommen angekündigt. Tags darauf trifft der BHC dann um 14 Uhr auf den Vorjahresmeister Uhlenhorster HC. Da an beiden Tagen beim angrenzenden Golfclub Oberneuland Großveranstaltungen stattfinden und Parkplätze am Heinrich-Baden-Weg rar sind, empfiehlt sich die Anreise mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.