Für den BSC Hastedt um den erfahrenen Iman Saghey-Bi-Ria (rechts, Spiel gegen Bremer SV) ist die Regionalliga noch kein Thema. (Karsten Klama)

Sie hatten geträumt davon: Aus der Landesliga in die Bremen-Liga, und dann gleich weiter in die Regionalliga Nord – das wäre es natürlich gewesen für die Fußballer des BSC Hastedt. Rein sportlich besteht noch immer die Möglichkeit, der Aufsteiger zählt als Vierter ja noch zur erweiterten Spitzengruppe. Aber formell gibt es einen Haken: Der BSC Hastedt verzichtete auf die Einreichung seiner Lizenzunterlagen beim Norddeutschen Fußball-Verband.

„Es wäre zu früh gewesen“, sagt Trainer Gökhan Deli. Er verschweigt nicht, dass er in den vergangenen Monaten und unter dem Eindruck des positiven Saisonverlaufs mit einer Bewerbung geliebäugelt hatte. „Wir wollten und haben es versucht.“ Aber nachdem sie sich intensiv mit den Voraussetzungen der vierten Liga beschäftigt hatten, zogen die Hastedter dann doch die Reißleine. „Du wirst ja erst schlau, wenn du die Papiere durchliest“, sagt Deli. Am Ende scheiterte der Lizenzantrag an zwei Dingen, die Oberligisten regelmäßig nachdenklich werden lassen: an den Finanzen und am Stadion.

Ein Sponsor reicht nicht

Im Fall des BSC kam hinzu, dass er seine sportliche Heimat nicht mal durch Umbaumaßnahmen auf Regionalliga-Standard bringen konnte. Weder der Jacobsberg noch die Plätze am Rollsportstadion kommen derzeit infrage. Also mussten die Hastedter nach einer Ausweichspielstätte suchen. In Delmenhorst und beim Bremer SV fragten sie nach. „Aber das war nicht realistisch“, sagt Gökhan Deli.

Der Etat für die Regionalliga auch nicht. So zwischen 150.000 und 200.000 Euro müsste der BSC in der vierthöchsten Spielklasse aufbringen, schätzt Gökhan Deli. Das Geld haben sie einfach nicht. „Für die Regionalliga brauchst du zwei, drei große Sponsoren“, sagt der Trainer. Nachdem BSC-Macher und Geldgeber Hagen Kelber Ende 2017 ausgestiegen war, hatte Gökhan Deli bei seinem Arbeitgeber zwar für finanzielle Unterstützung gesorgt.

Er sieht den Verein in seiner Entwicklung aber noch längst nicht angekommen: „Ein einzelner großer Sponsor ist nicht sinnvoll, gerade in der Regionalliga rockt einer allein das nicht.“ Auf einen Pokalsieg – am Karfreitag war der BSC nach einem 4:3-Sieg im Elfmeterschießen beim Bremer SV ins Halbfinale eingezogen – mag sich Deli schließlich auch nicht verlassen.

„Ich vertraue der Mannschaft, aber das wäre trotzdem viel zu riskant“, sagt der Trainer. Deutlich tritt er allerdings den Gerüchten entgegen, es gäbe derzeit bereits finanzielle Probleme. „Die Leute reden viel, aber wenn es nicht laufen würde, wären uns die Jungs schon alle weggelaufen“, betont Gökhan Deli. In erster Linie sportliche Gründe gaben dagegen den Ausschlag für den Verzicht des Blumenthaler SV auf eine Bewerbung. Die Nordbremer hatten bereits in den vergangenen Monaten darauf hingewiesen, nur bei einer aussichtsreichen Platzierung nach 2016 einen weiteren Versuch starten zu wollen.

Nach nur einem Sieg und insgesamt fünf Punkten aus den fünf Punktspielen dieses Jahres fiel der Blumenthaler SV aber auf den fünften Rang zurück – fünf Punkte hinter dem BSC Hastedt und gleich 13 Zähler hinter dem Spitzenreiter Brinkumer SV. „Wir sind in einer Umbruchphase“, sagt Peter Moussalli, Sportlicher Leiter in Blumenthal. Die Abgabe der geforderten Lizenzierungsunterlagen wäre angesichts der aktuellen Situation „nicht nachzuvollziehen“.