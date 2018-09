Neue Partnerin, wie vom Verband empfohlen? Ne, sagt die Bremer Beachvolleyballerin Kim Behrens (l.), die sich hier mit Sandra Ittlinger über die deutsche Vizemeisterschaft freut. (Weber/imago)

Bremen. Sie sei ja die für die Abwehr in ihrem Beachvolleyball-Duo, sagt Kim Behrens. Sie hat keine Abwehrspielerinnen-Impfung durch einen Beachvolleyball-Medizinmann erhalten, oder so. Dass Abwehrspielerinnen-Blut durch ihre Adern fließt, wäre dennoch ein Bild, das für eine Beschreibung ganz gut passt. Kim Behrens sagt, sie renne da im Sand im Prinzip jedem Ball hinterher. Selbst wenn die Chance bei zwei Prozent liege, ihn noch zu kriegen. Die Chance ist da. Das ist das Motto.

Das darf man mit einiger Berechtigung sogar als das olympische Motto von Kim Behrens und ihrer Beach-Partnerin Sandra Ittlinger bezeichnen. Das Duo will es schaffen, sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio zu qualifizieren. Es will alles dafür tun. Ihr Team, das derzeit aus einem Trainer, einem Co-Trainer und einem Athletiktrainer besteht, soll demnächst noch um einen Physiotherapeuten und eine Yogalehrerin erweitert werden. Behrens, die aus Bremen stammende und für ihren Sport freigestellte Stuttgarter Polizeikommissarin, und Ittlinger, die aus München stammende Berliner Psychologie-Studentin, wollen noch professioneller vorgehen, wenn sie sich am Olympiastützpunkt Berlin auf Olympia vorbereiten. In der abgelaufenen Saison haben sie auf den Turnieren dieser Welt konstant gepunktet, sind in der Weltrangliste von Platz 64 auf Platz 16 geklettert. 16 Teams dürfen antreten in Tokio. Die Chance ist da.

Nur zwei deutsche Teams für Tokio

Die Chance ist sehr klein. Sagt Niclas Hildebrand. Er ist der Sportdirektor der deutschen Beachvolleyballer, der Mann vom Verband, und er hat in Bezug auf Kim Behrens und Sandra Ittlinger auch so etwas wie ein Motto. Das geht so: „Sie glauben an 2020. Wir glauben an 2024.“ Platz 16 in der Welt bedeutet für das Duo Behrens/Ittlinger derzeit nur Platz vier unter den deutschen Teams. Laboureur/Sude: Sechste in der Welt. Bieneck/Schneider: Zehn­te. Borger/Kozuch liegen auf Rang 15. Nur zwei deutsche Teams dürfen in Tokio antreten. Zu den drei Paarungen, die der deutsche Verband momentan noch vor Behrens/Ittlinger listet, käme dann noch die Paarung Ludwig/Walkenhorst. Die steigt demnächst nach einer Babypause wieder ein. Und ist amtierender Olympiasieger.

Nach Tokio führen laut Sportchef Hildebrand vier Wege. Ein Ticket hat ein deutsches Team sicher, wenn es im kommenden Jahr bei der WM in Hamburg Weltmeister wird. Oder wenn es bei einem zusätzlich zu WM und den Turnieren der World Series angesetzten Olympia-Quali-Turnier bis ins Finale vordringt. Oder: Es gewinnt 2020 das Finale des European Continental Cups. Oder eben: Es ist eines der beiden deutschen Duos mit den meisten Punkten in der Weltrangliste. Für dieses Olympia-Ranking zählen dann die in den jeweils besten zwölf Turnieren erbeuteten Punkte, im Zeitraum von September 2018 bis Juni 2020. Kim Behrens und Sandra Ittlinger, die für den OSC Baden-Württemberg starten, trainieren derzeit in Berlin bereits intensiv für zwei World-Series-Turniere im Oktober, in Yangzhou/China und in Las Vegas.

Diese hohe Olympia-Hürde. Zu hoch für Kim Behrens, die Ende September 26 wird, und Sandra Ittlinger, die Ende Juni 24 geworden ist? Ist ihr Olympia-Traum, um mal ein zugegeben sehr billiges Bild zu benutzen, auf Sand gebaut? Es ist nicht so, das Niclas Hildebrand – und das ist Niclas Hildebrand sehr wichtig, das zu betonen – den beiden nix zutraut. Sie nicht mag, ihnen nichts gönnt. Dass da gar ein Zerwürfnis vorliegt. Weil er dem Duo ja sowohl im vergangenen als auch in diesem Jahr empfahl, an den zentralen Bundesstützpunkt nach Hamburg zu wechseln. Sowie beiden mit Blick auf Olympia 2024 in Paris empfohlen hat, sich eine andere Partnerin zu suchen. Dringend habe er das empfohlen, sagt er. „Je eher, desto besser“, sagt er sogar. Nein, wiederholt er, ein Konflikt bestehe nicht, nur halt eine unterschiedliche Ansicht. In allerdings sehr zentralen Punkten.

Verband empfiehlt Partnerwechsel

Hildebrand lobt Behrens und Ittlinger. Deren Technik, deren Taktik, deren Athletik sei besser geworden in der vergangenen Saison. Ein „wesentlicher Sprung“ sei das gewesen, sagt er. Die dringende Empfehlung mit Orts- und Partnerwechsel sprach er dennoch aus. Seine Begründung: Am zentralen Stützpunkt in Hamburg hätten die beiden Spielerinnen stärkere Sparringspartner und könnten bei Chef-Bundestrainer Imornefe Bowes trainieren. Das auch noch für umsonst. Für ihr Berliner Trainerteam müssen Behrens und Ittlinger die Kosten selbst tragen.

Zum Partnerwechsel rät der Sportdirektor, weil er für ihn nicht nur Kim Behrens eine Abwehrspezialistin ist. Sondern auch Sandra Ittlinger, die für gewöhnlich vorne am Netz agiert. Als Blockspielerin. Sie misst 1,81 Meter. Im Verband hält man laut Kim Behrens eher 1,85 für eine Art Mindestmaß von Blockerinnen. „Jeder, der Sandra spielen sieht, sagt, dass sie super blockt“, sagt Behrens. Für die beiden sei weder ein Orts- noch ein Partnerwechsel eine Option. Dass Kim Behrens jetzt aus der gemeinsamen Berliner Wohnung auszieht und sich vor Ort eine eigene sucht, sei keineswegs Vorzeichen einer Trennung auf dem Volleyball-Sand. Sie sei halt eher der Typ, der auch mal ganz gern für sich allein ist, sagt sie.

So gehen sie es jetzt also an, das Olympia-Projekt 2020, an das sie ganz fest glauben, ihr Verband aber nicht, der es auf 2024 verschieben will. Die beiden wollen sich nicht als die Autonomen oder Anti-Autoritären gebärden, als Freidenker, die dem System trotzen und ihr Ding durchziehen da in ihrem Berliner Kiez. Sie haben sich halt für diesen Weg entschieden, und nun wollen sie halt mal sehen. So sehen sie das.

Natürlich, sagt Kim Behrens, wisse sie, wie schwer es wird. „Und dass die Wahrscheinlichkeit nicht bei 70 Prozent liegt, dass wir das schaffen.“ Aber was soll‘s, was bringen weitere Wahrscheinlichkeitsrechnungen? Mit Bieneck/Schneider sehen sie sich sportlich schon auf Augenhöhe, mit Borger/Kozuch allemal. Und wer kann denn schon voraussagen, ob die Olympiasiegerinnen nach der Babypause so superstark sind wie vor ihr? Tja, eben. Wie war das noch mal mit dem Ball, den die Abwehrspielerin noch kriegen will? Wenn sie dem Ball nicht nachgeht, ist der dann mal ganz sicher verloren. Aber so tickt Kim Behrens ja nicht.