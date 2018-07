Ein historischer Moment: Angelique Kerber küsst nach dem Sieg über Serena Williams die Wimbledon-Schale. Die gebürtige Bremerin stand auch 2016 schon im Finale, verlor damals aber gegen Williams. Jetzt gab es die erfolgreiche Revanche. (MELVILLE/Reuters)

Es liegt ganz sicher nicht nur am schönen Wetter, dass Dieter Göken mit einem breiten Lächeln zum Gespräch erscheint. In der linken Hand hat er eine blaue Mappe fest umklammert, die Initialen DTB sind nicht zu übersehen. DTB, das steht für Deutscher Tennis-Bund. Ein Verband, der am vergangenen Sonnabend so etwas wie eine Wiederauferstehung feierte. Den Wimbledon-Sieg von Angelique Kerber nennt Göken dann auch „ein historisches Ereignis“. Und das ist es ja auch, wenn man sich die mediale Wucht anschaut, der Kerber seit ihrem Zwei-Satz-Sieg über Serena Williams ausgesetzt ist. Eine Wucht, die der DTB jetzt nutzen will. Denn der erste deutsche Sieg auf dem heiligen Rasen seit 22 Jahren soll Tennis noch populärer machen – auch in Bremen.

Was der Bremer Wirtschaftsprüfer Göken damit zu tun hat? Der 60-Jährige ist quasi „unser Mann beim DTB“, wie die Bremer Tennisspieler sagen. Göken ist seit Ende 2017 Vizepräsident beim DTB, Zuständigkeitsbereich – das liegt nahe als Wirtschaftsprüfer – Finanzen. In dieser Funktion sitzt Göken auch im Präsidium des Tennisverbandes Niedersachsen Bremen (TNB).

Den Sieg der gebürtigen Bremerin Kerber hat er vor dem Fernseher mitverfolgt. Und er weiß, wie wichtig ein Wimbledon-Sieg sein kann, um Tennis wieder zu dem zu machen, was es in der Ära Boris Becker und Steffi Graf war: ein echter Volkssport. „Unter Jugendlichen und auch Älteren ist es schon entscheidend, welches Image der Sport hat, den man ausübt“, sagt Göken. Und Kerber sei bestens unterwegs, Tennis wieder aufzupolieren. „Wir sind wieder auf dem Weg, Volkssport zu werden.“

Auf weit über zwei Millionen Mitglieder wuchs der DTB in der 1980er-Jahren, weil plötzlich alle so werden wollten wie Becker oder Graf. Und der DTB scheffelte plötzlich dank Werbe-Einnahmen so viel Geld, dass er anfangs gar nicht wusste, wohin damit. Es gab dann einige Ideen, die heute Geldvernichtungsmaßnahmen genannt werden dürfen. Turniere in Hamburg und Berlin, die irre viel Geld kosteten. Ein verlorener Prozess gegen die Vereinigung der Tennisspieler (ATP), der weit über 20 Millionen Euro verbrannte. Und plötzlich war das Geld weg. Und Boris Becker und Steffi Graf auch. Und der Tennis-Boom sowieso.

2018 hat der DTB mit Angelique Kerber die Nummer vier in der Tenniswelt der Damen. Und mit Alexander Zverev die Nummer drei bei den Herren. Er ist mit 1,4 Millionen Mitgliedern der größte Tennis-Verband der Welt. „Wir haben eine Zeit, in der wir sportlich und wirtschaftlich sehr positiv ­aufgestellt sind“, sagt Göken. Aber es geht noch besser. Natürlich würden jetzt nicht 50 000 neue Tennisspieler kommen, nur weil eine Deutsche Wimbledon gewonnen hat. Aber, so Göken, „durch Angelique Kerber bekommt unser Sport wichtige Impulse. Jeder kann sehen: Tennis ist chic, Tennis macht Spaß“.

Wobei die meisten Deutschen zumindest nicht sehen konnten, wie Kerber sich in Wimbledon Runde um Runde ins Finale kämpfte. Die TV-Rechte liegen seit Jahren beim Bezahlsender Sky, den kann man schon als Nischen-Sender in Sachen Tennis bezeichnen. Doch als Kerber den Einzug ins Finale schaffte, wollte auch das ZDF plötzlich in der ersten Reihe stehen und kaufte Sky für viel Geld Live-Rechte ab. Für Dieter Göken ein Glücksmoment. „Das war doch eine fantastische Werbung für Tennis“, sagt er und es fehlt nur noch, dass er zur Überzeugung mit der Faust auf den Tisch haut. Er kenne viele Tennis-Vereine, bei denen es zum Finale Public Viewings auf den Terrassen der Klubheime gegeben habe. Vor fünf Jahren, als Sabine Lisicki ebenfalls das Wimbledon-Finale erreichte und verlor, sei das noch anders gewesen. Damals musste der DTB an Sky eine sechsstellige Summe zahlen, damit später auf Facebook Bilder vom Finale gezeigt werden konnten.

2018 aber soll jetzt eine Zeitenwende markieren. Und Kerber soll dabei helfen. Göken sieht in Kerber eine tolle Sportlerin, die auch ihr Eigeninteresse zurückstellen könne und die stolz sei, für Deutschland zu spielen. Und außerdem sei sie ja eine Bremerin. Göken schmunzelt, als er das sagt. „Aber es stimmt ja definitiv, dass Angelique in Bremen geboren ist, auch wenn sie danach gleich nach Achim gezogen ist.“ Er sei auch mit dem Begriff „Norddeutsche“ einverstanden, schließlich sei sie ja eigentlich in Kiel aufgewachsen. Aber trotzdem, Kerber und Bremen, da gebe es schon eine emotionale Verbundenheit, „Anknüpfungspunkte“, wie Göken es ausdrückt. Und die könnte man sich ja schon zunutze machen.

Ideen gibt es einige. Eine „Angelique-Kerber-Straße“ in Bremen etwa sei „ein Gedanke, den Bremen aufgreifen könnte“. Aber auch das Tennislehr- und Leistungszentrum Achterdiek sei noch ohne Namen. Und vielleicht sind das Möglichkeiten, Kerber tatsächlich bald mal wieder in ihre Geburtsstadt zu locken. Dass das grundsätzlich nicht so einfach ist, weiß Göken sehr genau. „Ihr Terminkalender ist jetzt voll durchgetaktet.“

Deshalb hat Göken noch andere Ideen, den Tennis-Sport in Bremen weiter in den Fokus zu rücken. Vor genau zehn Jahren spielte Deutschland im Davis-Cup-Viertelfinale gegen Spanien in der ÖVB-Arena. „Wäre doch mal wieder an der Zeit, solch ein Ereignis nach Bremen zu holen“, sagt Göken. Die Bremerin Angelique Kerber könnte da behilflich sein.