Mit dem Ohr in Köln und den Blick auf den Monitor gerichtet. So funktioniert der Videobeweis. (Imago)

Es waren ziemlich resignierte Worte, die Peter Stöger in den Sinn kamen, als er vorige Woche um eine persönliche Bilanz des ersten Bundesligajahres mit Videobeweis gebeten wurde. Er glaube zwar schon, „dass es gerechter wird“, sagte der scheidende Trainer von Borussia Dortmund, aber „man muss in dieser Bewertung bei den Glücklichen dabei sein“. Schöner hätte man das große Problem des Videoschiedsrichterprojektes kaum auf den Punkt bringen können: Es mag tatsächlich fairer zugehen, aber das ist nicht viel wert, wenn man viel Glück braucht, damit es sich auch so anfühlt. Selbst die schrumpfende Fraktion der Freunde dieser neuen Technik kann kaum bestreiten, dass die Videoassistenten vor den Bildschirmen im berüchtigten Kölner Keller wenig Frieden gestiftet und viel Ärger verursacht haben. Das technische Hilfsmittel hat nämlich Tücken, die sich vor der Testphase, die in der kommenden Saison fortgesetzt wird, kaum jemand wirklich ausmalen konnte. Und es wird von Menschen bedient, die Fehler machen.

Unvergessen ist beispielsweise die dreiste Schwalbe des Mainzers Pablo de Blasis im Spiel gegen Köln am 12. Spieltag – der klassische Fall einer krassen Fehlentscheidung, der ein Jahr zuvor als Beispielfall in der Argumentation für die Einführung der Videotechnik genutzt worden wäre. Doch der Videoassistent übersah die Täuschung zum Erstaunen der Fußballnation. Leute, die die Abläufe vor den Bildschirmen kennen, berichten, dass die sogenannten Operatoren des Dienstleisters Hawk Eye den Videoassistenten viel zu oft nicht die besten TV-Bilder zeigen – das könnte eine Fehlerquelle sein. Aber auch die Bewertung guter Bilder ist immer wieder missraten.

Ein Gefühl der totalen Willkür

Das Hauptproblem liegt aber anderswo: Nie ist es den Schiedsrichtern gelungen, transparent zu machen, wann nun eingegriffen wurde und wann nicht. Damit schufen sie ein Gefühl der totalen Willkür. Auf Anweisung des im Herbst abgesetzten Projektchefs Hellmut Krug wurde in der Hinrunde entgegen der Fifa-Konzeption nicht nur bei glasklaren Fehlern interveniert, stattdessen wurden zwar nicht optimale aber durchaus vertretbare Entscheidungen verbessert. Die Videoassistenten hatten die Macht, Spiele nach ihren Vorstellungen zu steuern, und Krug geriet unter den bis heute nicht bewiesenen Verdacht, seinen Mitstreitern in Köln Empfehlungen zuzuflüstern.

Zudem verstärkt die Technik das Problem der Grauzonen im Regelwerk, die korrekte Beurteilung von Handspielen zum Beispiel. Laut der weltweit gültigen Regeln handelt es sich nur in einem einzigen Fall um einen Verstoß: „Wenn ein Spieler den Ball absichtlich mit der Hand oder dem Arm berührt.“ Um diese Absicht leichter identifizierbar zu machen, haben die deutschen Schiedsrichter das verwirrende Bild von der „vergrößerten Körperfläche“ geschaffen, das leider nur selten hilft, die Absicht zu nachzuweisen. Fußball ist ein extrem dynamischer Sport, in dem die Körper oftmals durch kleine Stöße aus der Balance gebracht werden: Wenn Spieler sich in der Luft durch Armbewegungen vor unerwünschten Kontakten schützen, Stürze vorbereiten oder improvisierte Verrenkungen machen, um einen Gegenspieler zu bremsen. Da vergrößern Arme und Hände ganz oft die Körperfläche, ohne dass die Absicht einer illegalen Ballberührung vorliegt. Die Videoassistenten schauen sich diese Bilder oft in Zeitlupe an und verlieren damit das Gefühl für die ­Dynamik der Bewegung – ein Fehler im ­System.

Genau so ein Fall lag vor, als Freiburgs Oliver Kempf der Ball in Mainz unmittelbar vor der Halbzeit an die Hand sprang, die Videoassistenten intervenierten, die schon in der Kabine verschwundenen Spieler mussten wieder rauskommen, es gab einen Elfmeter und einen Treffer für Mainz, der von immenser Bedeutung für den Abstiegskampf war. „Das ist nicht schön und keine Werbung für den Ablauf“, sagte DFB-Schiedsrichter-Chef Lutz-Michael Fröhlich nach dem wahrscheinlich größten Aufschrei, wie Teams wieder aus der Kabine gerufen werden mussten. Um seine Kollegen zu schützen, behauptete Fröhlich, die Entscheidung sei „nicht anders möglich“ gewesen, dabei war die Absicht keineswegs zweifelsfrei erkennbar gewesen. Bei allen systembedingten Problemen bleibt der Eindruck, dass die Unparteiischen einfach nicht gut gearbeitet haben.

Als dann im Champions-League-Halfinale Real Madrids Marcelo ein Ball im Strafraum an die Hand sprang, waren sich die meisten Experten einig, dass es einen Strafstoß für den FC Bayern hätte geben müssen. Aber war das wirklich Absicht? Vielleicht. Die deutschen Videoschiedsrichter hätten womöglich eingegriffen, dabei sind genau diese „Vielleicht-Situationen“ kein Fall für den Videobeweis. Die deutschen Schiedsrichter waren übereifrig, sie haben beispielsweise den Ehrgeiz entwickelt, jede Abseitsstellung abschließend zu bewerten. Dabei gab es die ursprünglich vom Technologieanbieter Hawk Eye versprochenen kalibrierten Linien zu keinem Zeitpunkt der Saison. Auch der exakte Moment der Ballabgabe ist oft nicht sauber erkennbar. Doch die Videoassistenten wagen viel zu selten eine eigentlich sehr einfache Erkenntnis: „Die TV-Bilder lassen kein ganz klares Urteil zu, also halten wir mal lieber still.“ Diese Haltung hätte der Liga viel Ärger erspart.