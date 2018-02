Schiedsrichter Patrick Ittrich schaut nach dem Videobeweis. (dpa)

Es läuft die 94. Minute beim Fußballspiel 1. FC Köln gegen Hannover 96. Nach einer Flanke von Marcel Risse köpft der Ex-Bremer Claudio Pizarro zum umjubelten 2:1 für die Kölner ein. Doch Schiedsrichter Markus Schmidt gibt den Treffer nach Funkkontakt mit dem Video-Assistenten zurecht nicht. Risse befand sich beim Zuspiel auf ihn im Abseits. Einen Tag später drängt Borussia Mönchengladbach gegen Borussia Dortmund auf den Ausgleich. Ebenfalls in der Nachspielzeit wird Gladbachs Jannik Vestergaard von Dortmunds Abwehrspieler Sokratis im Strafraum umgerissen. Doch Schiedsrichter Bastian Dankert verweigert den Gladbachern den Elfmeter und somit die Chance auf den 1:1-Ausgleich und einen Punkt. Funkkontakt mit dem Video-Assistenten? In diesem Fall Fehlanzeige. Diese beiden Beispiele zeigen das Dilemma des Videobeweises: Es wird willkürlich eingegriffen.

DFB und DFL haben es mit dem Projekt sicherlich gut gemeint. Mehr Fairness, keine regelwidrigen Tore – der Videobeweis sollte den deutschen Fußball gerechter machen. Nach 23 Spieltagen muss aber konstatiert werden: Das Projekt ist gescheitert, und das gleich aus mehreren Gründen. Zwar wurden in der Bundesliga-Hinrunde 37 Entscheidungen durch den Videobeweis korrigiert, aber elf Entscheidungen erwiesen sich als falsch. Eine davon besonders gravierend, als der 1. FSV Mainz im Spiel gegen Köln einen Elfmeter durch eine klare Schwalbe zugesprochen bekam und dadurch das Spiel gewann. Selbst der Video-Assistent wertete die spielentscheidende Szene als Elfmeter, obwohl er sich mehrmals die Wiederholung anschaute. Gerechtigkeit bringt also der Videoschiedsrichter nicht.

Wann soll der Video-Assistent eingreifen und wann nicht?

Ein weiteres Problem: Der Großteil der Fans sowie Spieler und Funktionäre weiß nicht mehr, wann der Video-Assistent eingreifen soll und wann nicht. Schalkes Sportvorstand Christian Heidel brachte es mit seiner Aussage, er verstehe seine Steuererklärung eher, auf den Punkt. Am Anfang der Saison hieß es noch, dass der Video-Assistent bei einer klaren Fehlentscheidung in vier Szenarien eingreifen soll: Bei einem Tor, Strafstoß, Roter Karte und Verwechslung eines Spielers. Nach dem fünften Spieltag nahm der DFB heimlich eine Kurskorrektur vor. Der Video-Assistent griff auch nach vertretbaren Entscheidungen des Schiedsrichters ein, sodass dieser seine Meinung änderte. Die Vereine erfuhren erst davon, als das Kicker-Sportmagazin diese Änderung aufdeckte. Ein absolutes Eigentor für den DFB. Sicherlich kann eine Korrektur vorgenommen werden. Sie aber nur den Schiedsrichtern und nicht den Vereinen mitzuteilen, war der falsche Weg. Das Wort Transparenz, das der DFB so gerne predigt, scheint für die Verantwortlichen in diesem Fall ein Fremdwort gewesen zu sein.

Am Ende der Saison müssen DFB und DFL die Konsequenzen ziehen und das Projekt begraben. Es kann nicht sein, dass sowohl die Fans und Vereine nicht wissen, wann sie mit einem Eingreifen des Video-Assistenten rechnen können. Ein Workshop mit DFB, DFL und Klubvertretern Anfang Dezember war zwar ein Entgegenkommen der beiden Verbände, mehr aber auch nicht. Bereits nach der Kurskorrektur hätten DFB und DFL die Vereine zu einem Workshop einladen müssen, um über die Änderungen zu informieren und unklare Fragen zu beantworten. Bis Mitte Mai sollten sich DFB und DFL um Schadensbegrenzung bemühen. Vor allem sollten sie noch einmal klar und deutlich kommunizieren, wann der Video-Assistent eingreifen darf und wann nicht. Auch Fehlentscheidungen wie die im Spiel Mainz gegen Köln sollten tunlichst vermieden werden. Man denke nur daran, der Video-Assistent besiegelt durch eine falsche Entscheidung den Abstieg eines Vereins. Der Aufschrei wäre dann noch größer als er ohnehin schon ist.

Einführung von Challenges

Der Videobeweis könnte nach der Saison auch anders Bestand haben. Eine Möglichkeit wäre, wie im Tennis die sogenannte Challenge einzuführen. Demnach hätten beide Teams dreimal pro Halbzeit die Möglichkeit, eine Schiedsrichterentscheidung anzuzweifeln. Der Schiedsrichter könnte sich die Szene dann noch einmal auf einem Fernseher anschauen und gegebenenfalls seine Entscheidung ändern. Das wäre im jeden Fall für die Fans und Vereine einfacher zu verstehen als der Videobeweis. Die Vereine müssten dann natürlich genau abschätzen, wann sie ihre Challenges nutzen wollen. Das wäre ein zusätzlicher Anreiz. Sicher ist aber: Der Videobeweis in seiner derzeitigen Form hat keine Zukunft und gehört möglichst schnell abgeschafft.