Jedes Spiel zählt im Abstiegskampf. Deswegen hofft Rabea Neßlage (Mitte), dass ihre Mannschaft schon am Wochenende gegen Leipzig punkten kann. (Oliver Baumgart (hansepixx.de))

Bremen. Die Europameisterschaft ist vorbei und die Feiertage auch. Am kommenden Sonnabend stehen die Zweitliga-Handballerinnen des SV Werder Bremen wieder in der Klaus-Dieter-Fischer-Halle – im Spiel gegen den HC Leipzig. Nachdem die Mannschaft von Trainer Robert Nijdam am 5. Dezember gegen den HC Rödertal ihren ersten Sieg der Saison errungen hatte, müssen sie nun um den Klassenerhalt kämpfen.

Es war kein einfacher Start in Werders sechstes Jahr in der zweiten Bundesliga: Lange Phasen der Niederlagen, dazwischen zwei Remis gegen Harrislee und Zwickau und dann, kurz vor der Pause, der erste Sieg. Das gewonnene Spiel gegen Rödertal hat viel ausgemacht, sagt Trainer Nijdam. Nicht nur punktetechnisch, sondern auch mental. Es ist ein Zeichen, dass die Spielerinnen nicht nur phasenweise gut spielen – sondern ihr Niveau auch über 60 Minuten halten können. „Schade, dass wir nach so einem Lauf nicht einfach weiterspielen konnten.“

Der Sieg habe ihnen sehr viel Selbstvertrauen gegeben, sagt Rabea Neßlage. Und auch die Remis hätten gut getan – besonders weil das Unentschieden gegen Zwickau eine unerwartet gewesen sei, so die Rückraum-Spielerin. Doch nicht nur vom Kopf her geht es den Handballerinnen gut, sondern auch körperlich. Nach einigen kleineren Ausfällen, zuletzt auch von Neßlage, ist die Mannschaft nun fast vollständig. „Es sind alle wieder an Bord bis auf Jordis Mehrtens mit ihrer Daumenverletzung“, sagt der Trainer. Man müsse von Woche zu Woche schauen, aber der Trainer hofft, dass die Kreisläuferin im Februar oder März zur wieder einsatzbereit ist.

Spielfreie Zeit intensiv genutzt

Es sind wichtige Voraussetzungen vor dem Spiel gegen den HC Leipzig. Denn mit 4:16 Punktekonto steht die Mannschaft von Trainer Nijdam auf Platz 12 – Abstiegsrang. Die spielfreie Zeit hätten die Grün-Weißen deswegen intensiv zur Vorbereitung auf den Abstiegskampf genutzt, sagt Neßlage. Bis zwei Tage vor Weihnachten haben die Zweitliga-Handballerinnen weitertrainiert. „Das war wichtig, um im Rhythmus zu bleiben.“ Seit Sonnabend stehen die Grün-Weißen wieder in der Halle, um sich auf die Heimpartie gegen die Viertplatzierten aus Sachsen vorzubereiten.

Zehn Tage Pause gab es für die Handballerinnen über die Feiertage, in der sich die Spielerinnen individuell fit gehalten haben. Zeit mit der Familie zu verbringen, sei aber auch wichtig, sagt Trainer Nijdam, gerade nach diesem für alle schwierigen Corona-Jahr mit Einschränkungen in Schule, Uni, Beruf und Freizeit. „Besonders das Publikum haben wir vermisst.“ Eine Situation, der sich zwar alle Mannschaften haben stellen müssen, doch gerade eine junge Mannschaft wie die des SVW hätte davon profitieren können, sich von den Zuschauern tragen zu lassen, so der Trainer. Vielleicht wären dann einige der knappen Niederlagen anders ausgegangen.

Nijdam selbst sei aufgrund der Quarantäne-Bestimmungen nicht in seine niederländische Heimat gefahren. Auch wenn er seine Familie seit mehr als einem Jahr nicht mehr gesehen habe, sagt der 49-Jährige. Stattdessen hat er die trainingsfreie Zeit genutzt, um die vergangenen Spiele zu analysieren – die seiner Handball-Damen und des Gegners am kommenden Wochenende. Die Viertplatzierten sind ein Team mit vielen guten Spielerinnen, sagt der Trainer. Besonders auf die Schwestern Jacqueline und Stefanie Hummel, die im Rückraum Links und am Kreis spielen, müsse seine Mannschaft Acht geben. „Leipzig ist eine sehr junge Truppe, die mit hohem Tempo und viel Energie spielt.“

Dass das Team aus Sachsen eine gute Saison spiele, findet auch Neßlage. „Das ist eine junge, eingespielte Mannschaft.“ Jung sind auch die Handballerinnen des SVW. Nach Neßlage (30) und Kapitänin Denise Engelke (28) ist Merle Heidergott mit ihren 25 Jahren die drittälteste Spielerin. Trainer Nijdam setzt deswegen auf Langfristigkeit und gute Vorbereitung. „Wir wollen unsere Mannschaft aufbauen.“ Dass die Abwehrchefin Lena Thomas (23) und die 17-jährige Junioren-Nationalspielerin Nina Engel ihre Verträge frühzeitig bis Sommer 2023 verlängert haben, wertet der Holländer als positives Zeichen. Es spreche für die Mannschaft – schließlich würden solche Entscheidungen nicht getroffen werden, wenn man trotz des schlechten Tabellenplatzes nicht an das Team glaube. „Es werden die Tage noch weitere Vertragsverlängerungen bekannt gegeben“, sagt der Trainer.

Die Grün-Weißen müssen weiter zusammenwachsen, doch der Kampf um den Klassenerhalt wartet nicht. Sie müssen an ihre Leistungen im Dezember anknüpfen, denn jedes Spiel zählt. Vier Absteiger gibt es am Ende der Saison, die Plätze elf bis 14 müssen die zweite Liga verlassen. „Januar ist ein wichtiger Monat“, sagt Neßlage. Auf Leipzig folgen Freiburg und Wuppertal – direkte Konkurrenz der Werderanerinnen im Kampf um den Abstieg. „Wir wollen am liebsten schon an diesem Wochenende punkten.“