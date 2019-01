Hat mit den deutschen Biathleten den Heimweltcup in Oberhof im Visier: Arnd Peiffer. Foto: Expa/Stefan Adelsberger/APA (Expa/Stefan Adelsberger / dpa)

In Oberhof ist Laura Dahlmeier nicht am Start, beim zweiten Heimweltcup in der nächsten Woche in Ruhpolding will die Doppel-Olympiasiegerin aber wieder mit dabei sein.

„Weniger ist manchmal mehr!“, schrieb die siebenmalige Biathlon-Weltmeisterin und warb bei ihren Fans um Verständnis für die Auszeit im Thüringer Wald. Nach ihrer Krankheitspause und dem starken Comeback hatte sich die Garmisch-Partenkirchnerin zum Jahreswechsel mit einer emotionalen Botschaft bei ihren Anhängern gemeldet. Sie sei „einfach unfassbar dankbar“, dass sie nach diesem Sommer so schnell wieder eine solche Leistung habe abrufen können. „Dafür liege ich jetzt wieder mit Grippe im Bett.“

Startet nicht in Oberhof: Laura Dahlmeier. Foto: Luboš Pavlíèek/CTK (Luboš Pavlíèek / dpa)

Für den am Donnerstag (14.30 Uhr) mit dem Frauen-Sprint beginnenden Weltcup in Oberhof reicht es für Dahlmeier noch nicht, auch weil sie nach der krankheitsbedingten Pause weiter behutsam aufgebaut wird. „Wir müssen bei Laura in diesem Winter von Woche zu Woche schauen, was sinnvoll und machbar ist“, sagte Florian Steirer, der Disziplin-Trainer der deutschen Biathletinnen. Ziel für den Sport-Star: Die Weltmeisterschaft im März in Schweden.

Neben Dahlmeier fehlt bei den Frauen die ebenfalls angeschlagene Vanessa Hinz, auch Franziska Hildebrand ist erkältet. „Von daher müssen wir schauen, was in Oberhof schon wieder für sie drin ist“, sagt Kristian Mehringer, der Leitende Disziplintrainer der deutschen Damen. Die Aufstellung für das Staffel-Rennen am Sonntag dürfte daher nicht ganz einfach werden. Für die Oberhof-Rennen wurden Anna Weidel und Nadine Horchler für Dahlmeier und Hinz nominiert.

Einen besonderen Fokus auf das Schießen haben Franziska Preuß und Denise Herrmann gelegt. „Auf Oberhof freue ich mich, weil ich dort schon als Langläuferin gerne gelaufen bin. Die Strecke ist anspruchsvoll, das Profil liegt mir, dort kann man seine läuferischen Stärken ausspielen“, sagte die zweimalige Weltcup-Siegerin Hermann und erhofft ein endlich einmal gutes Schießergebnis.

Von den vier deutschen Weltmeistern um Olympiasieger Arnd Peiffer ist nur Erik Lesser nicht hundertprozentig fit. Der Lokalmatador war wegen Rückenproblemen bereits in Nove Mesto ausgefallen. „Die Wahrscheinlichkeit, dass er in Oberhof startet, liegt jedoch bei 90 Prozent. Eine endgültige Entscheidung werden wir jedoch erst kurzfristig treffen können“, kündigte Bundestrainer Mark Kirchner an. Roman Rees fällt aus und wird durch Lucas Fratzscher ersetzt.

Sprint-Weltmeister Peiffer hat sich in Südtirol auf den Heim-Weltcup vorbereitet. Die Champions Simon Schempp (Massenstart) und Benedikt Doll (Sprint) waren beim Biathlon-Festival auf Schalke dabei. „Ich finde es schön, in Oberhof ins Stadion einzulaufen. Allein, wenn du dort zum Anschießen kommst, jubeln die Zuschauer immer genau an der Position, wo du gerade bist“, sagte Doll. (dpa)