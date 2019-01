DHB-Team

Deutsche Handballer fit für WM-Eröffnungsspiel gegen Korea

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft geht ohne Personalprobleme in das Eröffnungsspiel der Heim-WM am Donnerstag in Berlin gegen Korea. Alle 16 Spieler seines Aufgebots seien fit, sagte Bundestrainer Christian Prokop in der Hauptstadt.