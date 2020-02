Fed Cup in Brasilien

Deutsche Tennis-Damen dürfen zur Endrunde

Mit ihrem zweiten Einzel-Sieg in Brasilien macht Laura Siegemund den Einzug des deutschen Damen-Tennis-Teams in die Fed-Cup-Endrunde frühzeitig perfekt. Die Planungen für das Turnier in Budapest können damit beginnen.