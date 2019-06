Beachvolleyball-WM

Deutscher Auftakt gelungen: Laboureur/Ittlingen siegen klar

Hamburg (dpa) – Der erste Auftritt eines deutschen Teams bei der Beachvolleyball-WM in Hamburg ist gelungen. Die an Position eins gesetzten Chantal Laboureur und Sandra Ittlinger besiegten im Stadion am Rothenbaum Patricia Pena und Michelle Amarilla aus Paraguy deutlich mit 2:0 (21:15, 21:10).