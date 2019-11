Format „Olympic Combined“

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Deutscher Kletterer Hojer schafft Qualifikation für Olympia

Jan Hojer hat sich als zweiter deutscher Kletterer die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2020 gesichert. Der 27 Jahre alte Kölner erreichte bei einem Qualifikations-Event in Toulouse das Finale, was gleichbedeutend ist mit dem Ticket für Tokio.